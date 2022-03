TURSKA GLUMICA DOŽIVJELA TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Evo kako izgleda

Kako je glumica priznala, ona lično ne vozi često automobil. U jednoj situaciji se uspaničila, pomiješala gas i kočnicu i kao rezultat toga je udarila automobilom u stub i drvo. Zbog posljedica sudara morala je da završi u bolnici gdje je dobila i šavove. Uz to, glumica će morati da ide na fizikalnu terapiju. Nurgul je dodala da se nada da će se za tri mjeseca riješiti neprijatne posljedice u vidu iskrivljene usne koju je zadobila nakon udesa.

Ako je nešto dobro to je činjenica da će glumica imati prilike da se odmori. Njena nova serija Son Nefesime Kadar / Do posljednjeg daha će biti završena nakon svega pet epizoda. To naravno nije dobra vijest, ali jeste to što će glumica moći da se posveti potrebnim terapijama i nadamo se što prije bude spremna za povratak na set. prenosi novi

Facebook komentari