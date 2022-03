Više od 13 godina drži Ginisov rekord! ONA JE VLASNICA NAJVEĆIH PRIRODNIH GRUDI NA PLANETI

Amerikanka Eni Hokins ima najveće prirodne grudi na svetu koje su teške 51 kilogram! Nosi najveći brushalter koji je ikada napravljen, a njen obim grudi je ušao u Ginisovu knjigu rekorda!

Eni Hokins (65) je zvanično žena sa najvećim prirodnim grudima na svetu, a zbog toga je postala popularna širom sveta. Više od 13 godina drži Ginisov rekord! Već sa deset godina počela je da nosi grudnjak i od tada joj se život menja iz korena.

Eni Hokins je stanovnica Atlante. Već u ranom detinjstvu počela je da nosi bruhalter i tada je shvatila da je potpuno drugačija.

Tiha je osoba sa veselim duhom. Uprkos tome, suočavala se sa brojnim neprijatnim situacijama zbog njenog fizičkog izgleda. Posebno su joj teško padali podrugljivi pogledi kada je dobila sina.

Obe dojke teške su, čak, 51 kg, jedna je veličine 109,22 cm, dok je druga 177, 8 cm. Nosi najveći grudnjak koji je ikada napravljen i njegova veličina je oko 102.

Njena svakodnevnica nije laka

Često ljudi nemaju potizivan stav o nečemu što je potpuno nesvakidašnje. Međutim, Eni je u potpunosti prihvatila svoju različitost. Iako je neretko povređuje, naučila je da se nosi sa pogrdnim zadirkivanjem o svom fizičkom izgledu.



– Kad izađem iz kuće, moram da razmislim kakav će mi biti dan i ko će me danas “napasti”. Zadirkuju me oni koji me uopšte ne poznaju. Rugaju mi se bez razloga. Čovek sam kao i svi drugi. Ovi napadi pogađaju mog sina, jer je svestan šta govore o njegovoj majci – priča Eni.

Takođe, naglašava da mora da pazi kako ustaje ili leže u krevet, kako se ne bi povredila. A ne može dugo ni da stoji, zbog jakih bolova u ramenima.

Štaviše, Eni je iskoristila svoju različitost i postala je model pod imenom Norma Stitz.

– Pokazala sam ljudima da možete biti seksi i na svoj način. Ovo nije sramota, već umetnost. Nemam razloga da se stidim – kaže vlasnica najvećih prirodnih grudi o fotografijama.

Operacija ne dolazi u obzir

Eni Hokins smatra da se svaki čovek rađa onako kako je Bog odredio i u potpunosti je prihvatila svoje razlike.

– Mnogi ljudi su mi govorili o operaciji, želeći da budem ista kao svi ostali. Smatram da sam blagoslovena zato što sam drugačija. Takva sam rođena i ne želim da se menjam samo kako bih ispunila standarde društva. Jedna sam u milion – zaključila je, prenosi espreso.

