Neurednost žene se ne može sakriti – 5 jasnih pokazatelja da žena ne brine o sebi

Možemo koristiti suhi šampon i prikriti činjenicu da kosu nismo oprali dvije sedmice, možemo iznova i iznova nanositi dezodorans kako se ne bi osjetilo koliko dana se nismo okupali. Ali ni te stvari nisu dovoljno dobre da se neurednost prikije.

Kada žena ne vodi brigu o svom tijelu to se lako primjeti, i to uz pomoć sljedećih stvari: 1. Miris. Kao što smo već spomenuli možete se našpricati raznim parfemima ali to neće prikriti činjenicu da se danima niste okupale. Parfem ne eliminiše smrad.

Štaviše, previše parfema na ženi se smatra kao stvar neukusa ili kao pokazatelj da je pokušala zakamuflirati određeni neugodni miris. 2. Previše šminke. Vjerovatno ste svi bar jednom u životu vidjeli ženu koja nosi tonu pudera na licu.

Njeno lice izgleda kao kremasta torta, previše natopljeno raznim puderima, korektorima i ko zna čime. Žene koje ne vode mnogo računa o njezi kože su te koje koriste previše šminke. Sa puderom pokušavaju sakriti sve nedostatke i mane zapostavljene kože.

3. Nokti. Ovo je najbolji način da primjetite koliko žena vodi računa o sebi. Ženama kojima higijena i dobar izgled nisu na prvom mjestu neće biti mnogo bitno ni kako im nokti izgledaju. Zbog toga ćete često vidjeti da imaju iskrzali lak na noktima, ispucale nokte ili nokte različitih veličina na rukama.

4. Zglobovi. Prljavština se najviše nakuplja oko zglobova, pogotovo oko zglobova ispod listova. Ta mjesta se najteže i čiste, pa po tome možete shvatiti koliko osoba truda ulaže u čišćenje i njegu svog tijela. 5. Cipele. Žena koja drži do sebe uvijek će brinuti o tome da joj cipele budu čiste i uredne.

Štaviše, uvijek će pri sebi imati vlažne maramice ili neko sredstvo za čišćenje sa kojima će ih očistiti. Ali postoje i te neuredne žene kojima nije mnogo bitno da su im cipele prljave, pa hrabro takve marširaju gradom. One se obično vode izrekom “Ko me voli voli, ko ne voli baš me briga”. prneosi pult24

Facebook komentari