BLIZANCE MOŽETE DA DOBIJETE IAKO IH NEMATE U FAMILIJI: Evo od čega zavisi da li ćete postati majka dvije bebe odjednom

Rađanje blizanaca je u nekim porodicama uobičajeno, dok sa druge strane neke familije nikad nisu imali priliku da gaje blizance.Mnoge žene maštaju da postanu majke blizanaca, ali smatraju i da ne mogu to očekivati ukoliko ih do sada u familiji nisu imali. Međutim, to nije uvijek pravilo. Postoje situacije kada ni jedan od partnera nije imao blizance u svojoj familiji, a oni su prirodnim putem postali roditelji dvojki.