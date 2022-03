Vanga proricala budućnost: Ljudi iz svemira donose smrt

Dugačak je popis proročanstava koja se godinama pripisuju najpoznatijem svjetskom proroku Nostradamusu i najcjenjenijoj proročici na Balkanu, Babi Vangi. Neke najave koje su izrekli zvuče prilično nevjerojatno, možda čak i bizarno, treće poruke kao da su kodirane i nitko ih ne može odgonetnuti. Vangamanija se ponovno aktualizirala pojavom korona virusa, ali sad i ruskom invazijom. Pojavile su se ispovijesti kako je najpoznatija proročica na ovim prostorima predvidjela zlokobnu pošast koja ubija. Neki vjeruju, mnogi raspravljaju, a treći ismijavaju. Činjenica jest da su od davnina vladari i kraljevi tražili pomoć vidovnjaka ili proroka. Od kad je svijeta ljudi su željeli znati što im nosi budućnost.

Ovo je osmi dio priče o Fenomenu Vanga.

Bili sumnjičavi prema njezinim najavama ili čvrsto i bezrezervno vjerovali u njih, ova mudra žena za sobom je ostavila i savjete koji su, što god o njoj mislili, temelj dobre zajednice i života u njoj. Posljednjih godina u jeku gospodarskih nestabilnosti u svim krajevima svijeta analitičari iz različitih područja, svjetski vođe i obični ljudi okreću se Vanginim predviđanjima. Traže istinu.

Popis njezinih proročanstava i savjeta raširen je na internetu, o njoj se raspravlja u novinama, na blogovima i forumima.

– Najgora čovjekova osobina je pohlepa. Ona je temelj svakog zla – govorila je Vanga.

Svim ljudima svijeta ostavila je iskren zavjet: Volite se, svi ste vi moja djeca. Smatrala je da i nakon svih nedaća i tragedija koje ljudi prožive mora pobijediti dobro u svima nama.

– Dobri će ljudi služiti u budućnosti – govorila je. Uspiju li ljudi okrenuti se duhovnom, zanemariti sve zbog čega su odgurnuli duhovno, uspjet će pronaći bolji svijet. Oni koji će to uspjeti, koji će se uzdignuti, održavat će mir i harmoniju koji su tako potrebni Zemlji. Da bi ljudi opstali, potrebno je milosrđe, međusobna ljubav i podrška kojom će pomagati jedni drugima – isticala je.

Isto tako, proučavajući ljude, družeći se s njima možda i u najtežim situacijama u životu, s obzirom na to da joj je većina pristizala kada bi se suočila s najvećim nedaćama, sažela je iskustva u 16 pravila za život koja se već godinama prenose internetom. To je ono što svatko može učiniti, a većina ljudi ne čini. To je možda i jedna od njezinih najvrednijih ostavština.

VANGINA PRAVILA ZA ŽIVOT

1. Volite se, težite dobrim mislima i djelima, jer to je za sve najbolji lijek.

2. Bugarska je blagoslovljena zemlja jer tu raste mnogo ljekovitog bilja – čuvajte ga kako bi i ono čuvalo vas.

3. U liječenju biljem, ako posebno nije drukčije određeno, ponajprije se polijevajte s vodom u kojoj su se kuhale biljke jer njihovo ljekovito djelovanje najbrže proniče kroz pore na koži.

4. Pretjerano korištenje lijekova je štetno jer lijekovi zatvaraju vrata kroz koja treba pustiti da s biljkama uđe priroda i da uspostavi narušenu ravnotežu u bolesnom čovjeku.

5. Ljeti hodajte bosi kako ne biste prekinuli svoju povezanost sa zemljom.

6. Djecu ljeti pustite da se posvuda igraju – neka se prljaju, neka trče… Tako će se zaštiti od bolesti tijekom zime.

7. Uvečer, prije lijeganja, obvezno operite svoje noge, još bi bilo bolje, ako možete, da se istuširate. Tako ćete sa svog tijela isprati ne samo prljavštinu, isparavanja plinova s ulice i umor, nego i sve negativne misli i utjecaje koji narušavaju vaš san.

8. Naučite se pravilno odmarati. Dan je stvoren za rad, a noć je stvorena za kvalitetan odmor. Da biste bili zdravi i radno sposobni, liježite na spavanje uvečer u 10 sati i ustanite ujutro između pet i šest sati.

9. Često pijte čaj napravljen od šumskih plodova i raslinja. Takvi su čajevi doista čisti i izvor su zdravlja.

10. Barem jednom tjedno jedite kuhano žito i pijte vodu kako bi se očistio vaš organizam i kako biste imali snage.

11. Što više se krećite i radite. Lijenost je bolest koja šteti ne samo psihički nego i fizički.

12. Čistoću uzdignite u kult! Prljavština, bilo fizička ili duhovna, suprotna je onome što je stvorio Bog, što je uvijek čisto i lijepo.

13. Ne perite se jako vrućom vodom.

14. Više koristite domaće sapune i prirodna sredstva koja ne štete ljudskom organizmu.

15. Ne pretjerujte s gnojem i kemikalijama. Hranu se truje i priroda je već duboko zahvaćena time, a takav način tretiranja prouzročuje mnoge bolesti.

16. Učite se strpljenju, prije svega.

VANGINA PROROČANSTVA

Prema Vanginim posljednjim proročanstvima, čovječanstvu se nikako ne piše dobro. Ljudski životi će trajati sve do 5079. godine, nakon što se ljudi, barem oni preostali, najjači, nekolicina preživjelih – presele s beživotne Zemlje i povedu nove ratove do samouništenja koji će dovesti do prestanka razvoja civilizacija. Sve će krenuti ispočetka – s elementarnog nivoa – života u čoporima. Koliko god to negativno zvučalo, nosit će prosvjetljenje – novi život. Razvoj nove civilizacije sa sobom će nositi i lijekove protiv svih bolesti, komunikaciju s višom razinom, s Bogom, ljudsku besmrtnost, a poslije svega i kraj svijeta.

– Naši unuci za dvjestotinjak godina uspostavit će kontakt s braćom po razumu iz drugih svjetova – rekla je.

Vanga je pred smrt svoju ovozemaljsku misiju završila riječima:

– Na Zemlji odavno žive došljaci iz drugih svjetova. Odakle oni dolaze? S planeta koji nazivaju Vamfim. On je, kako je rekla, treći od Zemlje, ne precizirajući ni odakle se promatra, ni u kojem smjeru…

Ipak, u sljedećih 3000 godina uslijedit će brutalni ratovi u kojima će glavno oružje biti usmjereno isključivo na istrebljenje – nuklearno oružje, a zarazne bolesti kosit će preživjele kao kad se ruše kockice za domino – jedna za drugom. Ljudi će padati – jedan za drugim. Ova Vangina proročanstva se već godinama provlače po literaturi i prema narodnoj predaji, zvuče kao vrlo neugodna mješavina znanstveno-fantastičnih filmova i najgorih filmova strave.

Ovako bi to trebalo izgledati:

2018. – Kina je na vrhu – postaje nova svjetska sila. Zemlje u razvoju prestaju biti eksploatirane i postaju eksploatatori.

2023. – Orbita Zemlje neznatno se mijenja.

2025. – Europa je i dalje jako slabo naseljena.

2028. – Stvaranje novog oblika energije (vjerojatno kontrolirana termonuklearna reakcija). Na Zemlji postupno počinje prevladavati sveopća glad. Svemirski brod s ljudskom posadom polijeće prema Veneri.

2033. – Polarni led ubrzano se topi. Razina oceana raste.

2043. – Nagli procvat svjetske ekonomije. Europom vladaju muslimani.

2046. – Otkrivena je metoda kojom se baš svi ljudski organi mogu uzgajati. Zamjena organa postaje jedna od najboljih metoda liječenja.

2066. – Za vrijeme napada na muslimanski Rim, Sjedinjene Američke Države upotrebljavaju novi, očito pogubni oblik oružja – klimatsko oružje. Dolazi do naglog zahlađenja. Sve se zamrzava u nekoliko sekundi.

2076. – Vlada besklasno društvo (komunizam).

2084. – Obilježit će je oporavak prirodnih bogatstava.

2088. – Pojavljuje se potpuno nova bolest – ubrzano starenje, čovjek može ostarjeti u samo nekoliko sekundi.

2097. – Bolest koja je poharala narod, a čiji je glavni simptom brzo starenje pobijeđena je.

2100. – Umjetno sunce osvjetljava tamnu stranu Zemlje.

2111. – Ljudi postaju kiborzi (živi roboti).

2123. – Započinje rat između malih država. Velike sile ne žele se miješati u njihov sukob.

2125. – U Mađarskoj dobivaju signale iz svemira (i svi će se opet sjetiti Vange).

2130. – Podvodne kolonije (uz pomoć savjeta izvanzemaljaca).

2164. – Životinje pretvaraju u poluljude.

2167. – Javlja se nova religija.

2170. – Dolazi velika suša.

2183. – Kolonija na Marsu postaje nuklearna sila i zahtijeva neovisnost od Zemlje (kao nekada Amerika od Engleske).

2187. – Uspijevaju se uspješno prekinuti erupcije dvaju velikih vulkana.

2195. – Morske kolonije (podvodne) potpuno su osigurane hranom i energijom.

2196. – Potpuno miješanje Azijaca i Europljana.

2201. – Na Suncu se gase termonuklearni procesi. Temperatura pada. Postaje hladnije.

2221. – U potrazi za izvanzemaljskim životom ljudi stupaju u kontakt s nečim užasnim.

2256. – Svemirski brod donosi na Zemlju novu strašnu bolest.

2262. – Postupno se mijenjaju orbite planeta. Marsu prijeti kometa.

2271. – Ponovno se izračunavaju fizičke konstante koje su se izmijenile.

2273. – Miješanje žute, bijele i crne rase. Pojavljivanje novih rasa ljudi.

2279. – Energija postaje ni iz čega (pretpostavka – iz vakuuma ili crnih rupa).

2288. – Prvo putovanje kroz vrijeme. Novi kontakti s izvanzemaljcima.

2291. – Sunce se i dalje hladi. Počinju pokušaji ponovnog aktiviranja – shvaćajući koliku važnost ono ima.

2296. – Snažne eksplozije na Suncu (vjerojatno kao posljedica pokušaja njegova reaktiviranja). Mijenja se sila gravitacije. Stare svemirske stanice i sateliti počinju padati.

2299. – U Francuskoj se pojavljuje veliki pokret otpora islamu.

2302. – Otkriće novih važnih zakona i još značajnijih tajni Svemira.

2304. – Otkriće tajne Mjeseca.

2341. – Nešto strašno se približava Zemlji iz Svemira.

2354. – Kvar na jednom od umjetnih Sunaca dovodi do suše.

2371. – Vladat će velika glad.

2378. – Nova brzorastuća rasa ljudi.

2480. – Nesreća. Sudarit će se dva umjetna Sunca. Zemlja zbog toga ostaje u polumraku.

3005. – Početak rata na Marsu.

3010. – Kometa razara Mjesec. Oko Zemlje se stvara razarajući pojas kamenja i pepela.

3797. – Kao posljedica oblaka oko Zemlje, na njoj izumire život. Ljudi se ipak uspijevaju preseliti u nove zvjezdane sustave, što ih spašava.

3805. – Počinje rat između ljudi zbog najvažnijih resursa u kojem pogiba više od polovice stanovništva. Rat traje do 3815.

3854. – Razvoj civilizacije prestaje, ljudi žive u čoporima baš poput zvijeri.

3871. – Javlja se novi prorok koji podučava ljude o moralu i vjeri. Opet počinje razvoj znanosti i civilizacije.

4302. – Pojavljuju se novi gradovi na planetu. Rukovodstvo nove crkve potiče razvoj nauke i tehnologija. Znanstvenici otkrivaju opće mehanizme utjecaja svih bolesti na organizam.

4304. – Konačno – pobjeda nad svim bolestima.

4308. – Posljedica mutacije: ljudi koriste više od 34 posto svog mozga. Danas je ta brojka nezamjetna. Potpuno nestaju zlo i mržnja na svijetu. Najgore je, čini se, iskorijenjeno.

4509. – Čovjek konačno upoznaje Boga. Ljudi dostižu takav stupanj razvoja da mogu s Bogom komunicirati.

4599. – Ljudi postaju besmrtni, postaju vječni – čemu su oduvijek težili.

4674. – Civilizacija dostiže svoj vrhunac. Na Zemlji i drugim planetima živi nevjerojatnih 340 milijardi ljudi. Počinje miješanje ljudi s izvanzemaljcima.

5076. – Otkrivena granica Svemira. Niko ne zna što je iza

5078. – Ljudi odlučuju da će prijeći granicu Svemira. Protiv je oko 40 posto pripadnika ljudske vrste.

5079. – Kraj svijeta.

I najveći eksperti koji su se bavili proučavanjem fenomena bugarske proročice ne mogu iznijeti više detalja o kraju svijeta osim te jedne izgovorene rečenice. Naime, mnogi navode brojne primjere u kojima se njezina proročanstva nisu ostvarila, no rodbina i ljudi iz njezine blizine uvijek su i upozoravali kako Vanga ne proriče globalna zbivanja, a čak su uvjeravali svijet da nije predvidjela ni događaje koji joj se na internetu stalno pripisuju, poput Kurska. Njezin je zadatak da sasluša svoje goste, pomogne im riješiti zdravstveni problem, tugu, nesreću, pruži im ljubav i potporu, a ako je to ikako moguće, i da spriječi problem. Ona nije bila Nostradamus, ona je radila s privatnim osobama.

U knjigama joj se često pripisuju stvari o kojima ona nikad nije ni govorila. Pravu istinu o Vangi znali bismo samo da je napisala autobiografiju.

Ovako – zauvijek možemo samo nagađati što je mislila pod svojim riječima i je li prorekla događaje kojima smo svjedočili ili koji nas tek očekuju. Ovaj popis je nešto o čemu svijet raspravlja već godinama. Neki ga nazivaju lažnim, neki su uvjereni da je to ostavština najpoznatije balkanske proročice. Još do danas nije razjašnjeno što točno znači kraj svijeta no, budućim generacijama to bi svakako moglo biti svojevrsno upozorenje. prneosi 24sata

