MJESEČNI HOROSKOP ZA MART 2022: Bik gori u strasti, Raku prijeti veliki konflikt pa čak i otkaz

OVAN

POSAO: Mnogo snage i optimizma je potrebno da pokrenete nove projekte. Ceo mesec je predstavljen energično kao potreba da se zaradi. Druga polovina meseca biće aktuelna za novitete. Saradnja sa Vodolijom, Blizanci, Vaga za one koji planiraju nov posao. Obično pregovarajte sredom i četvrtkom. Utorak je dan za akciju. Oprezno za sve muškarce koji imaju svoju firmu oko 10. u mesecu. Žena Ovan mora već od samog početka da se aktivira jer od ovog meseca marta zavisiće neka bliža budućnost. Najbolje je da se krećete i putujete i to vam je signal da možete brže da se vratite na pravi poslovni put. LJUBAV: Aktuelna stvar tokom ovog meseca biće Venera u Vodoliji. Na Ovna ona utiče posebno . Ako ste slobodni, veoma plodonosan emotivni period. Mnoge osobe u vašem okruženju su željne vašeg društva. Rak, Vaga, Blizanci, Lav su oduševljeni pojavom Ovna, žele svoje vreme da posvete vama. Partner može da vam oda priznanje za lep izgled. Ako ste u braku ne ulažite u nekretnine. Gledajte da se bavite poslovima koji donose profit putem kreativnosti. Pomračenja Sunca koje dešavalo neposredno pre retro kretanja Venere, može doneti i dalje problem u komunikaciji, ali krajem meseca se stvari stišavaju. ZDRAVLJE: Obavezno pripazite na grlo, temperatura, visok krvni pritisak, sve je to osetljivo.

BIK

POSAO: Imate jaku energiju se istaknete tokom meseca. Idealni su Devica i Jarac, a zbog Venere u Vodoliji možete sklopiti bolji poslovni dil. Za one koji ne rade i žele da se pokrenu, nebi bilo loše da imaju nekog Škorpiona, Vagu pored sebe jer su oni vaši i dobri saradnici, prijatelji. Poslušajte ih. Ako sarađujete sa osobom iz znaka Rak, ta saradnja vam se završava, brže nego što ste mislili. LJUBAV: Kako je vaš vladar planeta Venera tokom meseca imaće i kvadrat sa Uranom, taj aspekat uglavnom će najviše osetiti pripadnici druge dekade znaka. Morate da stabilizujete vezu u kojoj ste. Vraća vam se partner sa kojim ste bili, morate biti stabilniji u odnosu sa njim, jer lako opet možete upasti u svađu. Bikovi koji planiraju brak, neka odlože bar za naredni mesec. Kvadrat uvek predstavlja mogućnost razvoda ili bolje život u nekonvencionalnoj zajednici. Slobodni Bikovi mogu imati poznanstvo sa puno strasti i privlačnosti. ZDRAVLJE: Pritisak, načinu ishrane, tečnosti u organizmu, osetljive tačke.

BLIZANCI

POSAO: Počinje period koji nije preterano dobar za čekanje da se nešto značajno desi. Problemi mogu biti ukoliko se poslovni planovi poklapaju sa inostranstvom. Nešto što je dobro u ovom trenutku za Blizance je posao koji traži stalno kretanje ili putovanje u neko bliže mesto. Blizanci koji je bave umnim radom mogu očekivati uspeh posle 20. u mesecu. Dobri dani za komunikaciju, ugovore, pregovore od srede do petka. Ne pregovarajte sa ženama koje su vam navodno prijateljice. LJUBAV: Blizanci prve i druge dekade imaće priliku da se vrate staroj ljubavi, posebno oni koji imaju podznak Jarac, Ovan ili Škorpija. Tu može biti iskrenih izliva emocija, koje su nekada bile blokirane a sada traže svoj put do sreće. Vikend je period kada možete da se opustite i imate više sreće u ljubavi. Oni koji su braku moraju da se posvete partneru mnogo više nego što misle. Skloni ste da zapostavljate bračne dužnosti, ne zato što ste nezainteresovani već zato što zaboravljate, često se ponašate kao dete. Ozbiljnost vam treba. ZDRAVLJE: Više šetnje, kretanja. Svoje slobodno vreme možete da iskoristite tako što ste posvećeni sebi a ne drugima.

RAK

POSAO: Žene Rakovi mogu imati ozbiljnih problema na poslu ili u kolektivu. Vaša deseta kuća koja pokazuje karijeru i uspon, nije prikazana na zavidnom nivou, naprotiv. Mars i Pluton su vam možda doneli u nekom trenutku bolju poziciju ali sa ovakvom Venerom, nećete imati takta sa okolinom, niti sa ženama. Posebno možete biti u kofliktu sa Ovnom, Jarcem, Škorpijom. Koliko god da se trudite, moraćete da menjate svoj sistem vrednosti ali i rada ukoliko želite da budete tu gde ste, u suprotnom, stoji vam otkaz ili samovoljno napuštate poziciju. LJUBAV: Emotivno ste u lošoj energiji. Posebno oni koji imaju brak ili stalnu vezu mogu biti opterećeni vernošću partnera. Ovo realno nije sjajan period ali nije nemoguće izaći iz njega. Sačekajte kraj meseca kako biste osetili olakšanje. Rak koji traži svoju idealnu polovinu može je naći u Blizanacima ili Ribama. Partner koga treba da upoznate je iz inostranstva. ZDRAVLJE: Problem sa šećerom, kožom, nervozom.

LAV

POSAO: Za one koji nešto započinju ovo će biti prava prilika da se otisnu i urade ono što su naumili. Saradnja sa vodenim znakovima može da urodi plodom, Rak, Škorpija, Ribe. Sunce, Jupiter , Neptun u sazvežđu Ribe a vašem osmom polju novca, drugih i nasleđa, dalo vam je ideju da možete nešto da napravite sa onim što već imate. Nije potrebno dodatno da zarađujete ili da se borite za svoje mesto pod suncem, jer svakako nebo ima plan za vas. Bitno je da se ne rasipate novac, već da tražite pomoć ukoliko vam je potrebna kroz savet za finansije. Žene Lavovi treba da se distanciraju od znaka Škorpije pred kraj meseca. LJUBAV: Dobar odnos u ljubavi u drugoj polovini meseca sa Vodolijom, Ovnom ili Vagom. Oni koji su u braku, zajednici imaju puno planova sa partnerom na poslovnom nivou, pa im se savetuje da to ostave, bar na kratko i posvete se ljubavi. Zbog kretanja Venere kroz Vodoliju vi ćete ćete imati jedno poznanstvo sa osobom iz inostranstva ili će neka osoba pokušavati da vam se vrati. ZDRAVLJE: Obratite pažnju na noge, žlezde sa unutrašnjim lučenjem. Manje radite fizički.

DEVICA

POSAO: Verovatno će se sve dešavati po principu sudbine koju ne možete da izbegnete. Napeti ste zbog dešavanja na radnom mestu, ne slažete se sa mnogima, ali samo Devica zna kako da prećuti, ostane tu gde je i da na kraju pobedi. Kako? Jednostavno jer je mudra, nije zahtevna, vidi svačiju manu i to koristi kao svoje pobedonosno oružje. Ipak, danas je vreme agresivaca i nekog ko po svaku cenu želi da nametne svoj stav. Možete da iskoristite i svoj snažan glas pun autoriteta ali uvek umereno. Device druge dekade imaju putovanje koje će ih osvežiti što kroz bolje raspoloženje, što finansijski. LJUBAV: Ponekad ćete morati da razmislite pre nego se upustite u vezu. Veza sa Vagom daje vam mogućnost da razvijete kreativnost u sebi, dok će Škorpija da deluje kao opijum, ali ni vi niste naivni. Vi sve sagledate, pustite da se desi i onda krećete u osvajanje. Oni koji su u braku mogu da upadnu nesmotreno u tajnu vezu, koja će ih duboko emotivno uzdrmati. Venera u vašem horoskopu deluje sa puno strasti koju ne možete da izbegnete ili da iskontrološete. ZDRAVLJE: Neke Device mogu imati problem sa krvnim pritiskom, čak će hiruška intervencija biti izvesna.

VAGA

POSAO: Vaš vladar Venera će obeležiti ovaj meseca kao kretanje koje neće u principu delovati loše na sve Vage. Važno je da u prvoj polovini meseca nemate potpisivanje nekih važnih dokumenata ili susret sa ljudima iz inostranstva. Pazite na komunikaciju i na sam pristup prema ljudima, jer od Vage svi očekuju više i bolje, posebno dobru retoriku, savete, prijatan izgled. Već posle 18. u mesecu možete da računate na bolje poslovanje i rešavanje problema. Dobra saradnja sa vatrenim i zemljanim znakovima daje finansijski prosperitet. LJUBAV: Ovo je pravo vreme za povratak ljubavi, pomirenje, ponovno sagledavanje zajedničkih grešaka. Svi koji su slobodni imaće priliku da se vrate ljubavi i ponovo uživaju. Ukoliko ste u braku, čini se da vaš saputnik često i puno troši u ovom kriznim danima pa ćete morati da pripazite na finansije. Bolji dani vas očekuju ukoliko se odlučite na kraći zajednički put. ZDRAVLJE: Prejake emocije mogu da vam naruše imuni sistem.

ŠKORPIJA

POSAO: Trenutno radite posao ili planirate da radite posao koji zahteva ekscentričnost, maštu, posebno ponašanje, garderobu, neki novi imidž. Verovatno ste vezani za umetnost ili želite da se pokažete svetu u novom svetlu. Ukoliko ste inženjer ili možda radite u oblasti medicine, sigurno je da ćete proširiti posao ili otići na usavršavanje preko okeana. Zanimljiv i dinamičan mesec vas očekuje. Pomoć vodenih i vatrenih znakova je nešto bez čega ne možete. Ribe su vam najbolji saradnici. Slušaju vaše savete i predloge ali i uslužne su. Kao i uvek vodite računa o prijateljima, neprijateljima, konkurenciji bez koje ne možete. LJUBAV: Na poslu možete imati problem sa osobom sa kojom ste bili u vezi. Iako je to bila tajna ljubav, nekada, sada postoji opasnost da se ta tajna razotkrije, što naravno ne ide u prilog ozbiljnom i uticajnom Škorpionu. Ukoliko ste sami, onda očekujte susret sa Ovnom. Vaše energije se brzo prepoznaju a volite dinamiku i strast. Ako ste u vezi sa Vodolijom, onda očekujte njenu plahovitost i preteranu dominaciju. ZDRAVLJE: Pripazite na bubrege, promaju, posebno ako radite na terenu.

STRELAC

POSAO: Vi ste veoma inteligentna osoba i uvek prethodno isplanirate sve što radite. Sreća vas prati, a poslovi će da se nižu jedan za drugim. Oni koji planiraju da rade poslove veleprodaje, najbolje da krenu od samog početka meseca, pred kraj stanite malo, odmorite, imate i naredne mesece pred sobom. Ukoliko sklapate nove poslovne ugovore, onda se okrenite zemljama sa istoka, dosta ćete zaraditi. Vaš vladar Jupiter može vam dati da pokrenete posao sa nekim prijateljem iz rane mladosti. LJUBAV: Kao i kod svih tako i kod vas Venera će imati svoj značaj tokom meseca. Ona je ipak u kući komunikacija, hobija pa čak i ljubavnika, vi ćete razmišljati da se stabilizujete. Neće vas toliko gurati u lepršave veze bez obaveza ali ćete negde u dubini, ipak, želeti da ste sami i slobodni. Ovan, Bik ili drugi Strelac su zanimljivi partneri. ZDRAVLJE: Kretanje, sport to su pravi lekovi koje jedan Strelac treba da koristi.

JARAC

POSAO: Period koji je jedan od najvažnijih za vaš znak. Žena Ovan će jako da se potrudi oko vas i pokaže vam put uspeha u koji ni sama ne veruje ali zna da ste vi neumoljivi kada je karijera i novac u pitanju. Snaga koju imate je izvor koji stalno zrači, ne mislite da ste nesrećni niti nestabilni ali ponekad imate depresivne epizode iz koji se dižete brzo jer ste svesni da nema nikog da vam pomogne. Ovo je perod kada treba raditi privatno i svi koji nameravaju da se bave poslom u svojoj režiji, imaju priliku za uspeh. LJUBAV: Vaše poznanstvo se dešava preko prijatelja. Ovo će biti lepa i dinamična veza, koja prolazi kroz dobre faze provoda i putovanja, opšte zabave. Za vas su vazdušni znaci poput Blizanaca ili zemljani poput Device. Ukoliko ste u braku ili zajednici, vaš partner može da bude opterećen potrebom za stalnim pokazivanjem emocija. Naći ćete načina da to sve priuštite ali vam je savet da idete van kuće. Putovanje na neku toplu i daleku destinaciju može da popravi brak. ZDRAVLJE: Poboljšanje, ukoliko ste imali virus.

VODOLIJA

POSAO: Vodolija će biti opterećena mislima i nekim idejama koja ni sama ne zna šta su i kojim putem da usmeri. To nije ništa neobično za ovaj znak ali ipak moraju da pripaze na komunikaciju. Dosta teška konstelacija na polju uma, govora, komunikacije je tokom meseca, pa je poželjno pronaći saradnika koji je bolji za takve stvari. Ako ste na nekoj poziciji, onda ćete sami krenuti u sprovođenje svog biznis plana. Možda bi trebalo da se više razvijate kroz medije, novine, da svoje projekte pokazujete javno, kako biste bili zapaženi. Ali Vodolija uvek mudro čeka šta će drugi da urade. Saradnja sa Ovnom je važna, mada, pazite na reči koje izgovarate jer može biti nekog nerazumevanja, pogrešnog shvatanja. U drugoj polovini meseca je tenzija manja, a biće i novca. LJUBAV: Vaša inteligencija i razum se odbijaju od emotivne energije, pa partneru možete biti udaljeni i hladni, nedostupni. Pokušajte da razumete drugu stranu, svakako da će lakše biti krajem meseca jer ćete moći mirno da sagledate prednosti i mane vaše zajednice. Nova ljubav posle dužeg perioda ulazi u vaš život. ZDRAVLJE: Oticanje stomaka je posledica preteranog rada, kasnog odlaska u krevet, nerviranja za sve i svašta.

RIBE

POSAO: Sve je vezano za novac, a vi se plašite da li će ga biti. Venera može da vam donese malo ili da vam se vrate dugovi ali ne ništa preterano, sem ako nemate neki vatreni podznak u ličnom horoskopu. Predlog za posao su vam trgovina, turizam, ugostiteljstvo ili tražite podršku i sponzorstvo kroz te delatnosti. Pred kraj meseca možete očekivati odlazak na put, inostranstvo je realno jer tamo se najbolje snalazite. LJUBAV: Intuicija vam uvek dobro radi, ali vaše iluzije ponekad pokvare ceo smisao. Tokom meseca imate udvaranja, mnogi iz vatrenog sazvežđa vas žele, uzvratićete ljubav Lavu, Strelcu, ali i Ovnu iako nećete u početku biti zainteresovani za zajednicu sa njim. Oni koji su u braku mogu biti opterećeni stanjem i odnosom u zajednici. Morate dugo da radite na poboljšanju odnosa ukoliko želite da ostanete u tom braku. ZDRAVLJE: Imate dobro zdravlje ako pazite na ishranu i fizičku aktivnost,piše Lepaisrecna

