Od Lava do Vage: 4 znaka Zodijaka koji su surovo iskreni čak i kada su sitnice u pitanju

Oni nikada ne uvijaju ništa u folije, ne stavljaju mašnice i ne šećere stvari i izuzetno su iskreni čak i u sitnicama.

Evo liste horoskopskih znakova koji su surovo iskreni, prema astrologiji.

Lav

Lavovi su izuzetno iskreni. Govorili bi istinu čak i po cenu da izgledaju nepristojno. Oni su jasni sa svojim namerama i nikada neće lagati samo da bi zadovoljili drugu osobu. Oni žele da se ljudi poboljšaju i rastu, stoga bi uvijek davali svoje iskrene povratne informacije o stvarima, a istovremeno vam pomagali sa sugestijama.

Vodolija

Vodolija, baš kao i Lav, je skoro pa netaktično iskrena u svemu. Oni nemaju filter u ustima i uvek bi rekli šta im prvo padne na pamet. Njima je to prirodno. Vodolije takođe nisu oni koji bi razmišljali pre nego što progovore, pa im ova navika može stvoriti ‘neprijatelje’ a i neprijatnosti, ali oni sve rade sa dobrim namjerama.

Ovan

Ovan je takođe izuzetno iskren i pošten.Budite sigurni da vam ljudi sa ovim horoskopskim znakom ne govore ništa osim istine. Ovnovi takođe čvrsto veruju u to da ljudima ne treba davati lažne nade i staraju se da pomažu drugima dajući iskrene savjete ili povratne informacije.

Vaga

Vage su stvorene da budu velike vođe i to je poznata činjenica. Ono što Vage izdvaja je to što su potpuno iskrene. Neće im smetati da govore istinu bez obzira na ishod. Vage nisu samo poštene, već i efikasne. Ako ikada zatražite iskren savjet od Vage, pripremite se za to da će biti brutalno iskren, piše Luftika.

Facebook komentari