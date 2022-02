Ubjedljivo najtvrdoglaviji ljudi rađaju se u ovim horoskopskim znakovima

Astrolozi tvrde da u tome prednjače tri horoskopska znaka koji važe za najtvrdoglavije i najponosnije, a u nastavku otkrijte o kojim je znakovima riječ.

Ovan

Ovan se skoro nikada neće izviniti. Ako to i uradi, sigurno se radi o situaciji u kojoj je uradio nešto toliko ozbiljno da čak ni on to ne može da prećuti. Ipak, Ovan će uglavnom ignorisati optužbe i nastaviti da rade sve po svom. Ako ga budete gnjavili oko izvinjenja, spreman je da se ozbiljno posvađa s vama kako biste ga ostavili na miru.

Lav

Kada se nađe u konfliktu, Lav će svim snagama pokušati da se izbori za svoje stavove. Ako ipak shvati da je pogrešio, postaće dramatičan i održaće pronicljiv govor u kojem on i dalje ne ispada gubitnik.

Škorpija

Osobe rođene u znaku Škorpije spremne su za razgovor sve dok ne povrijedite njihov ego. U slučaju da su oni zaista krivi, a vi nevini, Škorpije će se svakako izviniti. Ipak, ako je krivica vaša, postoji mogućnost da se toliko uvrijede da u potpunosti prekinu odnos s vama, piše Krstarica.

Facebook komentari