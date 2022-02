9 stvari koje žene zaboravljaju da urade nakon 45te

Tada se čak i najveće ljepotice za kojima su muškarci trčali, zapuste i pretvore u starice. Veliki je broj žena koje čine velike greške kada pređu 45tu. Izdvojili smo ih za vas kako biste ih mogli izbjeći. 1. Ne zaboravite na sebe; Sasvim je normalno da žena vodi brigu o djeci, mužu, kući, ali ne smije zapustiti sebe. Ne možete živjeti samo za druge, morate malo razmaziti sebe. Pokušajte od svake plate da sebi nešto kupite. Poklonite sebi nove cipele, suknju ili posjetu kozmetičaru. Sigurni smo da će vaš najmiliji biti srećni kada vas vide sređenu i zadovoljnu.2. Nemojte se fokusirati na klasične frizure; Nekako sve žene koje pređu 45 počinju ličiti jedna na drugu jer skoro sve biraju iste kratke frizure. Odvažite se da isprobate neke moderne frizure. Kosa je najljepši ukras na ženi u svakoj dobi.

3. Nemojte birati bezlične stvari; To što ulazite u zrele godine ne znači da treba da prestanete nositi uske hlače i kupite sebi suknju do poda i bluzu sa cvjetnim dezenom. Nemojte bježati od modernih, mladalačkih stvari. To što ste ušli u zrele godine ne znači da ne treba da pratite modu.

4. Nemojte nositi odjeću koja previše mladalačka; Naravno, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Žena od 45 godina ne bi trebala nositi haljinice i suknjice koje nose djevojke od 25. Majice sa printom treba oprezno birati kao i dužinu suknje.

Budete li birali odjeću koja ne priliči vašim godinama samo ćete izgledati smiješno. 5. Nemojte prestati slijediti trendove; Razumijem da mnoge žene nemaju vremena da listaju modne časopise i čitaju modne blogove, ali možete sa vremena na vrijeme odvojiti malo vremena za to.

Morate znati šta se nosi u određenoj sezoni kako ne biste izgledali zastarjelo. 6. Izbjegavajte vulgarnost; Jako je važno da žena zna sakriti svoje nedostatke, ali ne smijete biti previše vulgarni i naglašavati svoje adute. Vodite računa da vam dekolte nikada ne bude predubok, a suknja prekratka.

7. Ne prestajte nositi štikle; Da li ste jedna od onih žena koja je zaključila da su štikle neudobne i zamijenili ih udobnim patikama? Žena koja pređe 45tu ne treba da prestane nositi cipele sa potpeticom. To ne mora biti ekstra velika potpetica,piše Infpult

Kupite sebi cipele sa manjom petom u kojima će vam biti udobno hodati. 8. Ne kupujte jeftino donje rublje; Svaka žena bi trebal aimati nekoliko kompleta kvalitetnog donjeg rublja. To ne mora biti brendirano donje rublje, ali svakako treba biti kvalitetno.

9. Ne zaboravite na svoje zdravlje; Da bi žena lijepo izgledala nije dovoljno samo da bude fizični aktivna, potrebno je i da vodi računa o svom zdravlju. Vodite računa o svom zdravlju i radite preventivne preglede kod svog ljekara. Neke bolesti se mogu uspješno liječiti ako se otkriju na vrijeme.

