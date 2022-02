Nisu svi muškaci pogodni za brak – Mudra žena izbjegava 3 katergorije muškaraca

Jedna moja poznanica se udavala čak pet puta, a ni jedan njen brak nije trajao duže od 2 godine. Jedne prilike mi je ispričala kako se svaki od tih njenih bivši muževa na početku činio jako dobrim. Bio je nježan brižan, pokazivao joj je ljubav, ali su se nakon nekog vremena stvari promijenile.

Najzanimljivija stvar je što su joj za neke od ti njenih muževa njena majka i prijateljice govorili da nisu muškarci za nju, ali ona nije željela da ih čuje. Pitala sam je kakvi su to prema njenom mišljenju muškarci kakve bi mlade djevojke trebale izbjegavati.

Ona mi je odgovorila da nisu svi muškarci pogodni za brak te da posebnu pažnju treba obratiti na tri kategorije muškaraca. 1. Prva kategorija – muškarac bez šarma; Postoje muškarci koji su jako lijepi, ali u sebi nemaju ni mrvicu šarma.

Žena pored muškarca treba da se osjeća sigurno i zaštićeno. Potrebna joj je toplina i nježnost, a ako to ne dobija ona neće biti srećna. Mnoge žene pristaju da budu sa muškarcima koji im ne mogu ponuditi ništa više od ljepote, ali vremenom shvate da od te njegove ljepote nemaju ništa te da su im ljubav i nježnost potrebniji i važniji.

Pored takvog muškarca možete samo sebi nabiti komplekse i nesigurnosti. 2. Druga kategorija – Muškarci sa lošim navikama; Supružnici su kao dva konja koja vuku kola za sobom. Ako jedan malo popusti, drugi će morati vući sav teret sam.

Ovako možete živjeti, ali i ne morate. Ako vam se na početku ne sviđaju loše navike koje vaš partner ima, budite sigurni da vam se ni kasnije neće sviđati. Nemojte očekivati da će se muškarac nekim čudom promijeniti i da će njegove loše navike nestati.

3. Treća kategorija – Muškarci sa mnogo iskustva; Ako muškarac iza sebe ima već više od jednog neuspjelog braka, zašto mislite da bi ovaj put stvari mogle biti drugačije sa vama. Ako jedan brak nije uspio funkcionisati to može biti slučajnost, ali više od jednog neuspjelog braka ne može biti slučajno.

Vjerovatno je do njega, jer da nije još uvijek bi bio u braku. Nemojte nasjesti na njegova obećanja. Dobro razmislite prije nego se upustite u vezu sa ovakvim muškarcem, a kamoli brak. Mnogi su mišljenja da su inteligentne i mudre žene same zato što su izbirljive. Ne, one su same jer prepoznaju ove kategorije muškaraca i izbjegavaju ih. Samo mudre žene sa lakoćom prozriju njihove namjere. prneosi “infopult“.

