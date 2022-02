Dame u ovom horoskopskom znaku su ekscentrične, nepredvidive, nezavisne, a muškarac koji ih “ukroti” je pravi SRETNIK

One su ekscentrične, nepredvidive, nezavisne. Međutim, iako same izbjegavaju da traže pomoć, uvijek će uskočiti kada vide da je to nekom drugom potrebno. One su izuzetno lojalne – često ne u ljubavnom smislu, ali su uvijek lojalne jednom brendu, jednom restoranu, jednoj vrsti muzike. S te strane ne vole avanture, i uvijek se radije okreću nečem već poznatom.

Žena Vodolija se ne snalazi dobro u tradicionalnoj vezi ili braku gdje muž od nje očekuje da bude savršena domaćica. Od takvih odnosa biježe, i to čim osjete da neko pokušava da im otme i djelić slobode.

Što se ljubavi tiče, njih privlače reči i oštroumnost. U se*su vole da eksperimentišu, i često će insistirati na se*su u javnosti ili sličnim stvarima koje mogu da uplaše konzervativnije partnere.

Vodolije nisu naročito naklonjene sportu, osim ako to ne uključuje i neko društvo. Problematični dio tijela prema horoskopu su zglobovi, pa će im svaki astrolog preporučiti da o njima naročito vode računa.

