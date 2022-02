Snovi koji bi mogli nagovjestiti veliku sreću i bogatstvo: Vjeruje se da pčela simbolizuje veliki uspjeh

Ne znači uvijek da će nam se sve ono što smo vidjeli u snovima ostvariti, ali na neke stvari bi trebali obratiti posebnu pažnju. Po mišljenju stručnjaka za snove, postoje neki snovi koji bi mogli nagovjestiti sreću i bogatsrvo. Pogledajmo o kojim snovima se radi.

1. Ples; Ako sanjate da plešete, to bi moglo značiti da vas na javi očekuje novo poznanstvo. Ako sanjate djecu koja plešu to bi moglo značiti da možete očekivati prinovu u porodici, a ako stari ljudi plešu to bi mogglo značiti napredak u karijeri.

2. Let; Letjeti u snu može značiti mogući dobitak i uspjeh u svim sferama života.

3. Drveće; Ako sanjate da stojite ispod drveta to znači da imate podršku voljene osobe. Ako šetate parkom, to može značiti dobrobit za vašu porodicu.

4. Hram; Ako u snu vidite hram to bi mogao biti znak velikog uspjeha. Ako u hramu vidite statuu Gospoda to bi moglo značiti da će vas pratiti sreća tokom cijele godine.

5. Vrijeme; Sanjati izlazak Sunca ili Mjeseca mogu nagovještavati profit i uspijeh. Ako vidite zvijezdu na nebu to bi moglo značiti da ćete uskoro dobiti prinovu u porodicu. Sanjati grmljavinu znači da bi vam se mogle desiti neke velike promjene, a sanjati dugu, sreća u porodici.

6. Ptica; Ptica je simbol ljubavi i životnih promjena.

Ako sanjate da vam ptica kuca na prozor to bi mogla biti prilika za povratak u staru vezu. Ako hranite pticu u snu to bi moglo nagovijestiti da ćete uskoro dobiti poklon.

7. Slon; Vidjeti slona u snu je dobar znak, a znači jačnje porodičnih odnosa.

8. Svinja; Sanjati svinju može biti znak naglog porasta prihoda, dobitak na lutriji ili neočekivano nasljedstvo.

9. Pčela; Ako vidite pčelu u snu to bi moglo značiti da će vaš trud i rad biti nagrađeni i cijenjeni. 10. Vatra; Ako sanjate da vam gori kuća u snu to bi moglo značiti da će uskoro sve vaše brige izgorjeti i nestati. Ako ste sanjali vatromet to bi moglo značiti da vam slijedi dobar period u životu,piše Infpult

Facebook komentari