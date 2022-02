Gledanje u fildžan: Evo šta znače simboli od telve kafe

U džezvu, stavljenu na šporet doda se kašika mljevene kafe i kratko peče. Zatim se prelije hladnom vodom iz šoljice i pusti da triput provri. Skuhana kafa, kad malo odstoji, naspe se u šoljice, bilo koje veličine, bitno da odgovaraju onome ko gata.

U unutrašnjem delu šoljice, radi lakšeg čitanja, ne smije da bude ukrasnih šara.

Kafa se ispija opušteno i polako, samo s jednog ruba šoljice, držeći pritom dršku šoljice lijevom rukom.

Prazna šoljica mora da se tri puta okrene u smjeru kazaljke na satu, kako bi se talog što bolje rasporedio po šoljici. Zatim se šoljica pokrije tanjirićem, te se s njim okrene. Ona strana šoljice s koje se ispijalo treba, i po okretanju, da ostane okrenuta prema vama.

Okrenutu šoljicu potrebno je ostaviti nekoliko minuta kako bi se talog osušio i stvorio statične simbole. Samo se jednom smije podizati šoljica, kako bi se provjerila osušenost taloga. Gata se samo iz prve popijene šoljice.

I dok u početku figure u šoljici mogu da izgledaju haotično, kroz praksu, u ovom vidu predviđanja, značenja će se sama “otvarati”, pa će osobi koja gata prikazi biti sve jasniji.

ZNAČENJA SIMBOLA:

ALIGATOR – opasnost; tajni neprijatelji.

ANĐEO – dobre vijesti; radosno iznenađenje; sreća na putu ili u kući; zaštita.

AUTOMOBIL – sreća u započetim poslovima, posjeta, putovanje; neočekivane promjene na dobrobit okoline; ako je okrenut prema dnu šoljice, a ispred njega stoji osoba, javlja nesreću.

AVION – iznenadno duže putovanje, sreća, napredak, primanje vijesti, nenadani poklon; ako je prepolovljen, nesreća.

BAKA – žalost u kući.

BALON – kratkotrajne neprilike, idalizacija neke situacije ili osobe; budite oprezni; preuveličavanje ozbiljnosti situacije.

BAŠTA – veselo društvo.

BEBA – ako je na dnu šoljice znači manje probleme; više beba je iznenadni neuspjeh; rođenje djeteta predviđa nove početke, ali i situaciju čiji razvoj treba kontrolisati.

BIČ – energija; se*sualnost; aktivnost; moguća agresija, ogovaranje.

BIK – djelujte samostalno; ženi javlja nasrtljivo udvaranje, a muškarcu svađu s prijateljicom.

BRDO – uspjeh nakon teškoća i napornog rada; više brda znače prepreke na putu do cilja.

CIPELA – novosti ili novi počeci; promjena na bolje; odlazak na put ili dolazak nekog gosta; muška cipela najavljuje uspješno putovanje; a ženska, gosta u kući.

CRKVA – ceremonija; duhovni preobražaj; bolest ili vanredno napredovanje u svemu

CRV – brige kroz posao, propali planovi, zastoj u aktivnostima, raspad posla, prezir, svađa.

CVIJEĆE – novčani dobitak; samo jedan cvijet znači da će vam se ostvariti želja, čast

ČAMAC – ostvarenje planova, pozitivan ishod, ali s kašnjenjem; nenadani dobitak, bogatstvo; znak zaštite; posjeta prijatelja.

ČARAPA – ogovaranje.

ČAŠA – zdravstveni problemi, posjeta doktoru; postojanost, sigurnost; novo prijateljstvo.

ČEŠALJ – veliki gubitak, vijest o nekoj nesreći, oprez u blizini doma.

ČIZMA – zaštita od bola i nesreće; pomoć od nepoznate osobe;

ČOVJEK – posjeta; ako je jasna uspravna figura u blizini drške, doći će gost tamne kose, a ako je zamagljena ili svetlosmeđa figura imaće svijetlu kosu; ako ima ispruženu ruku, doneće vam dar; ako je go, znak je neispunjenog obećanja, sramote ili neprijatnosti;.

DAMA – čast i priznanje.

DELFIN – radost, veselje, uspjeh.

DIJETE – krštenje, kumstvo; novo prijateljstvo ili prinova u porodici; uspješan posao i priznanje; ako ga prate pozitivni simboli označava radost, početak nečeg novog, novčani dobitak; ako prate negativni simboli, označava početak briga i neuspjeha.

DIM – suđenje.

DIV – veliki uspjeh u poslu.

DJETELINA S ČETIRI LISTA – velika sreća, uspjeh, moguć dobitak u igri na sreću.

DŽAMIJA – uspjeh, sreća nakon teškog rada.

DŽEZVA – dobre vijesti.

DŽIP – veliki uspjeh u poslu.

DŽOKEJ – špekulacije.

ĐERAM – manji uspjeh.

FENJER – saznaćeš ko te pokrao.

FIJAKER – očekuje vas bezbrižno vrijeme.

FLAŠA – veselje, slavlje, radosni susreti.

GAJDE – razočaranje.

GALEB – ljubavno pismo, ljubavni sastanak.

GAVRAN – žalosne vijesti, nagoveštaj nevolja.

GITARA – poklon, početak novog posla.

GNIJEZDO – sreća u porodici.

GOLUB – pismo s dobrim vijestima, sreća u kocki; poboljšanje kroz žrtvovanje; ako je u letu donosi veoma važne vijesti.

GRANA – pomoć prijatelja u nevolji.

GRMLJE – prijatno društvo.

GROB – nesreća, smrt, tuga, gubitak; na dnu šoljice najavljuje smrt u porodici, a sa strane, smrt nekog iz okoline.

HARFA – dugotrajna sreća u životu; simbolizira harmoniju i zadovoljstvo u porodici.

HOBOTNICA – opasnost.

HRAST – uspjeh, slava, veselje, dugotrajna sreća.

HRT – visoki položaj.

IGRAČKA – nostalgija; igra; bezazlenost.

IKONA – radost u porodici.

INSEKT – neraspoloženje i moguće brige.

JABUKA – početak ljubavi, nova ljubav, poznanstva; glasovi ljubavi, ljubakanje; zasluženi prihod; plodnost; vrijeme ubiranja plodova rada.

JAHAČ – brze vijesti.

JAHTA – okruženi ste neiskrenim ljudima, budite oprezni.

JAJE – blagostanje, početak nečeg dobrog; napredak i uspjeh; slobodno možete ostvariti svoje ideje.

JARAC – suparnik u poslovima.

JASTREB – sudski problemi, gubitak u procesima.

JEDNOROG – tajna ljubav; neko je potajno zaljubljen u vas, a vi ste ravnodušni.

JEZERO – sretna ljubavna veza.

KAKTUS – šteta, opasan posao, opasne misli, depresija.

KAMENJE – poteškoće.

KANDŽA – neprijatelj; kandže na šapama znak su velike opasnosti; vodite računa šta pričate.

KANTA ZA SMEĆE – bolest.

KAPA – poštovanje, u suprotnom otkrivanje tajne; dolaze nevolje, budite oprezni.

KAVEZ – gubitak slobode, depresija, nezadovoljstvo, izgubljeno se neće naći.

KIT – vrlo povoljno razdoblje je pred vama; snaga volje; uspjeh na svim životnim područjima, posebno u poslu.

KLJUČ – simbol prosvjetljenja; novi interesi; bogatstvo; uspješno ćete riješiti probleme; ako je pri dnu šoljice najavljuje nove probleme.

KOČIJA – razočaranje.

KOFER – dobićeš posao; očekuje vas zanimljivo i značajno putovanje.

KOSTUR – bolest; gubitak novca, neimaština.

LABUD – mir zadovoljstvo, povoljan period; ljubav, romantika; mir, zadovoljstvo u svim životnim područjima; čuvajte to što imate.

LAMPA – zabava; konačno rješenje; ako je blizu drške znači novac; blizu dna najavljuje slavlje; a u dnu šoljice gubitak nekog predmeta; dvije lampe najavljuju vjenčanje, ali i dva braka.

LANAC – hrabrost, siguran uspjeh, čvrsta veza; poziv na svadbu; ostvarenje pravne zajednice, braka ili poslovnog partnerstva; zatvor.

LAV – pobjeda nad neprijateljima, podrška i pomoć uticajnih osoba, uspjeh u poslu; imate dobre i iskrene prijatelje; očekuje vas dobro razdoblje.

LEOPARD – opasnost, opasne radnje; novosti s puta, iz drugog esta.

LEPTIR – neočekivani povoljan rasplet; transformacija; sloboda; uspjeh dolazi ubrzo; flert.

LIMUN – radosna vijest; ozdravljenje bolesniku u kući.

LISICA – mudrost, lukavstvo; neiskrenost, prevara, lažni prijatelji.

LOBANJA – brige, neuspjeh, gubitak.

MAČ – propast neprijatelja; neko će ti ukazivati počast; rasprave; potreba za stavom; borba.

MAČKA – instucija, spretnost; tajna ljubav, nevjerstvo, licemerje, pakost, lažni prijatelji, razočaranje u ljude kojima vjerujete;

MAGARAC – ne očekujte nikavu pomoć od prijatelja; potreba za strpljenjem.

MAJMUN – neko vas laže i izigrava; čuvajte se sramoćenja.

MASKA – laži i prevare oko vas, tajne, okruženi ste neiskrenim ljudima, čuvajte se nekog prijatelja; otkrićete ono što je od vas bilo sakriveno i razočaraćete se.

MEDALJA – nagrada.

METLA – potreba za preispitivanjem sebe, možda se bavite pogrešnim poslom; skoro rješenje postojećih problema, uspjeh u poslu.

MIŠ – gubitak, šteta, sitna krađa; čuvaj se lopova.

MONSTRUM – teror, nasilje.

NAKIT – prom,ene; nadajte se sretnom periodu.

NAKOVANJ – uspjeh u poslu.

NARUKVICA – susret s prijateljem koji vam se divi; dugotrajno prijateljstvo.

NOGA – moguće manje putovanje; ako je noga okrenuta prema dnu, označava dolazak gosta, a prema ivici šoljice znači odlazak nekoga iz kuće, ako je utisnuta u samom dnu šoljice najavljuje skorog gosta.

NOKTI – nepravda, nezadovoljstvo; neuspjeh.

NOS – neko se raspituje za vas; veliko priznanje; mali nos donosi manje priznanje.

NOVČANIK – pri vrhu šoljice znači dobitak; a pri dnu, gubitak.

OBLACI – vedri doživljaji; tamni ili tačkasti oblaci su predznak nesreće i većih finansijskih problema; svijetli oblaci najava su boljeg življenja, ali i da ćete rešiti probleme uz dosta truda; sitni oblaci znače ogovaranje; a rijetki pjenušavi oblaci, novac.

OGRADA – prepreke; ne smijete željeti previše, ograničite svoje planove.

OGRLICA – ljubavna sreća; ako je prekinuta znači prekid ljubavne veze.

OKO – čežnja; neko želi da vas vidi; sve loše će samo od sebe krenuti na bolje; budite oprezni.

ORAO – najava velikih poboljšanja u životu; moguća selidba; snaga; pokretljivost; ali i potreba za opreznošću.

ORUŽJE – svađa.

OVAN – blagostanje, zadovoljstvo.

PAKET – iznenađenje.

PALMA – sreća, uspjeh i zadovoljstvo u svim životnim područjima; ugodan i ispunjen bračni život.

PANTERA – ispuniće se želja.

PAPAGAJ – trač, javna sramota, velika svađa; skandal na putovanju.

PAS – odanost i vijernost prijatelja ili partnera; blizu dna šoljice označava da prijateljima treba vašu pomoć.

PATKA – plodnost; trudnoća; prosidba; posao koji ste započeli urodiće plodom; izlazak iz problema; novac koji očekujete ubrzo će stići.

PATULJAK – mnogo obećanja, a malo koristi.

PČELA – upoznaćete nove prijatelje; čućete dobre vijesti; uspjeh i finansijska dobit; društveni uspjeh;

PERO – ni sami ne znate šta želite; sjedite i razmislite o svome životu.

PIJETAO – nevjera, rastava.

PIŠTOLJ – ne kršite moralne zakone niti propise, ne donosite ishitrene odluke.

PLANINA – dolazi veliki uspjeh, dobitak; što je planina viša, očekuje vas veći poslovni uspjeh.

POLICAJAC – tajni neprijatelj.

RAK – označava neprijatelja; poslovne kolega su vam zavidni i ne očekujte pomoć.

REPTIL – razočarenje u prijatelja, izdaće vas.

RIBA – brige, bolest; male ribice su samo prolazni problemi.

ROB – krivi stavovi; nepovjerenje u sebe; “okove” ste si sami stavili i jedino ih i sami možete ukloniti.

RODA – porod, novina u kuću.

ROG – približava vam se opasnost, pazite se uticajnih ljudi iz vaše blizine, lažni prijatelji žele da vas prevare.

RUKA – prijateljstvo; primićete pomoć i podršku od sigurne osobe;

RUKAVICA – veliki izazov.

RUŽA – sretna vest, sreća, popularnost; dobro zdravlje; prava i iskrena ljubav.

SABLJA – odlikovanje, počast.

SANTA LEDA – opasnost.

SANKE – neželjena prinova.

SIRENA – nalazite se u vrlo osjetljivom razdoblju, čuvajte ugled i borite se za svoje stavove.

SJEKIRA – opasnost, budite oprezni, izbjegavajte svađu; prepreke i poteškoće koje se mogu riješiti; trenutno ne započinjite ništa novo.

SKAKAVAC – lažni prijatelj, stranac; vijesti od prijatelja koji je na putu.

SLON – simbol sreće; pobjeda u svakom pogledu, uspjeh, ali sa zakašnjenjem; snaga i čvrsta volja dovode postepeno do potpunog uspjeha; veliki dobitak.

SOVA – tužna vijest, smrt; osoba na lošem glasu; skandal; u dnu šoljice najavljuje novčane brige; a blizu drške, nevolje u kući.

SRCE – sreća, velika ljubav; kad je u dnu šoljice ostvariće vam se novo poznanstvo, neko će vam se udvarati

STIJENA – mali problemi, koje ćete brzo nadvladati.

STOLICA – dobitak; neočekivan gost; potreba za odmorom; razmišljanja.

SUNCE – simbol božanske intervencije; sreća u svim poslovima, popularnost; garancija da će i zlo dobro završiti; moć, uspjeh, opšta sigurnost.

ŠAKA S PRSTIMA – veliki rascep u porodici.

ŠOLJICA – početak prijateljstva.

ŠATOR – potreba za odmorom; putovanje; skromnost.

ŠEŠIR – čast; diplomatija; diskretnost; pouzdani znak da će svaki posao uspjeti, jer pred vama je sretno razdoblje;

ŠKORPION – čuvajte se iznenadne opasnosti, osveta.

ŠTAP – posjetilac.

ŠUNKA – svađa s okolinom.

TELEFON – iznenadne vijesti; neprijatnost i nevolje zbog zaboravnosti.

TELESKOP – avantura.

TENK – opasnost.

TERET – nove stvari.

TAČKA – potvrda značenja simbola u čijoj blizini stoji; više tačkica, veći uspjeh.

TOP – vijesti od vojnika ili nekog druge uniformisane osobe.

TORANJ – dug i sretan život.

UDICA – opasnost.

USNE – sreća u ljubavi, sastanak s voljenom osobom; ljubav, vjera, poverenje.

VAGA – harmonija, sklad; ako je u ravnoteži, donosi neizvesnost, ali i pravdu; ako je u neravnoteži najavljuje nepravdu

VATRA – velika dostignuća; brzina; blizu ste cilju, ali ne budite agresivni, imajte razumijevanja za druge ljude.

VAZA – dostojanstvo; negovanje prijateljstva donijeće vam duševni mir.

VESLO – mala briga, neko će vam pomoći da je prevladate.

VIJENAC – uspjeh; ispunjenje želja.

VILA – pomoć u zadnji čas; vjerujte u svoje snove.

ZASTAVA – objava; moguća opasnost, sukob; budite spremni braniti svoje stavove; bijela zastava predstavlja poraz, a tamna pobjedu.

ZEBRA – prekomorska avantura, nestalan život.

ZEC – brzina; stidljivost.

ZGRADA – uspjeh u planovima; preseljenje.

ZID – okani se nekorisnog posla.

ZMIJA – oprez; neprijatelji su oko vas, čuvajte se spletki, budite mudri.

ZUB – nesreća, veliko zlo.

ŽABA – laži, pretvaranja, ogovaranje, trač; spletke oko kuće.

ŽENA – užitak, plodnost, osjećajnost; bogatstvo; ako je u gornjem dijelu šoljice, ljubomorni ste; gola žena znači stid, sramotu; a više žena, nastanak skandala.

ŽIR – dobitak, blagostanje, uspjeh; veliko materijalno bogatstvo.

ŽIRAFA – daleka selidba, pokret, daleki ciljevi; razmislite prije nego što progovorite.

ŽIVOTINJE – zavist, prevaru i izdaju opisuju ribe i zmije; dok pas, golub i druge ptice, znak su iznenadnih sretnih događaja, neočekivanih radosti i dobrih vijesti.

