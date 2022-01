Muškarci ne vole dosadne žene – Najčešći razlozi zbog kojih vas muškarac izbjegava

Za svaki problem postoji rješenje samo treba dublje da zaronite u njega kako bi saznali zašto muškarci odjednom odlučuju da vas ignorišu i izbjegavaju djevojke koje im se sviđaju.

1. Možda misli da te ne zaslužuje. Ponekad muškarci misle da ste mnogo bolje od njega i da vas ne zaslužuje. To se dešava ako muškarac ima nisko samopouzdanje, pa se distancira i povlači u sebe. Previše je stidljiv da bi se otvorio i razgovarao o svojim osjećanjima.

Vjerojatno će vas pokušati odgurnuti od sebe, ali ne nasjedajte na njegovu igru. Budite istrajni u rješavanju problema i učinite da se osjeća bolje. 2. Možda mu je postalo dosadno sa vama. Ovo je možda poslednja stvar koju zaljubljena žena želi da čuje, ali i to se često dešava čak i u dugim vezama.

To je normalna stvar i nije nešto zbog čega treba da gubite živce, već treba da se potrudite da to promijenite. Možda je to samo trenutna faza kroz koju prolazite da biste kasnije mogli uživati u svom ljubavnom životu.

3. Možda misli da ste ga izdali. Možda on jednostavno misli da ste učinili nešto loše, a zapravo niste, ali on to jednostavno to ne zna. Pokušajte pristojno da razgovarate sa njim i pitajte ga šta nije u redu. Ako počne defanzivno da se ponaša to je znak da ga nešto muči ali ne zna kako to da vam kaže.

Najbolje što možete da uradite je da otvoreno razgovarate sa njim i da mu objasnite situaciju koja mu se učinila problematičnom. 4. Možda ima neku drugu. Jedan od razloga da vas izbjegava mogao bi biti taj što ima nekoga drugog. Ako se distancira od vas, posebno u intimnim situacijama, trebali biste ga pitati ima li nekoga drugog.

Ne mora biti tako, ali to je jedino logično objašnjenje. Ako se ispostavi da on ima nekoga drugog i da više nije za vas, više ne morate ništa raditi u toj vezi. Pustite ga dok ima vremena i započnite novo poglavlje vašeg života.

5. Možda je shvatio da niste ona prava za njega. Ako on zaista misli da vi niste prava osoba za njega nemojte se truditi da ga ubijedite u suprotno. Kad momak shvati da vi niste taj za njega, kad osjeti da ga više ne usrećujete i kad se ne osjeća posebno sa vama, počet će vas izbjegavat,piše Infpult

