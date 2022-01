SVIMA POGAĐA/ VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2022. GODINU: Prognoza za sve znakove Zodijaka, OBJAVLJENO ŠTA VAS ČEKA

Isto tako važno je da ostavljamo dovoljno prostora za sebe, da se bavimo onim što nas usrećuje, motivira i budi. Intuicija treba biti naš vodič kroz život. Osobni rast i duhovna načela nude nam priliku za izlazak iz životnih teškoća. Otkrivaju se neke prevare, tajne, kao da vidimo širu sliku svega što se događa, pa i na globalnom planu.

Jupiter u Ribama pomaže nam da se povežemo s ljudima i iskustvima koja proširuju naše znanje i produbljuju našu vjeru i povjerenje u život. Ulazimo u doba kada je poželjno davati i osvijestiti da smo svi umreženi i povezani, te da davanjem drugima, dajemo i sebi. Isto tako važno je da ostavljamo dovoljno prostora za sebe, da se bavimo onim što nas usrećuje, motivira i budi. Intuicija treba biti naš vodič kroz život. Osobni rast i duhovna načela nude nam priliku za izlazak iz životnih teškoća. Otkrivaju se neke prevare, tajne, kao da vidimo širu sliku svega što se događa, pa i na globalnom planu. Dobro je čuvati se iluzija, samozavaravanja i prevelike popustljivosti kojom štetimo sebi, osobito početkom siječnja i tijekom travnja.

Posebnu pozornost posvetite svojim snovima, kvaliteti spavanja, te formiranju jasnih ciljeva koje želite ostvariti kako se ne biste izgubili u magli nerealnog. U prilici smo otkriti i ono skriveno što nas podriva i otežava nam put ostvarenja. Od travnja do svibnja dok će Jupiter tvoriti pozitivan aspekt s Plutonom, imamo priliku prizemljiti svoje snove, realizirati nešto važno za nas.

Ovaj tranzit je posebno romantičan, pa možemo očekivati i porast zaljubljivanja, tajne veze i snažan emocionalan zanos koji je jači od svega racionalnog.

U zdravstvenom smislu treba više pažnje posvetiti stopalima, gležnjevima, limfnom sustavu i slijepom crijevu.

Obratite i pozornost što će se događati od 10. svibnja do 28. listopada jer će u tom razdoblju Jupiter privremeno biti u Ovnu i dati nam naznake svega onog što će biti bitno u prvoj polovini iduće godine.

Pomrčine i financijska sigurnost

Iduća će godina biti specifična i po pomrčinama koje će se odvijati na relaciji Bik/Škorpion. 30. travnja pomrčina Sunca u Biku potiče nas da revidiramo svoj pristup financijama, načinu na koji zarađujemo za život te svim egzistencijalnim pitanjima koji mogu biti vezani i uz vlasništvo, imovinu, osjećaj sigurnosti i sl. Pomrčina Mjeseca u Škorpionu 16. svibnja pomaže nam da iz života otpustimo, riješimo sve ono što nam je teretno – loš odnos, rješavanje dugovanja, kreditne obaveze, nasljedstvo. Pomrčina Sunca u Škorpionu 25. listopada poziva nas da pogledamo u sebe i uvidimo koliko nekad odustajemo od sebe i koliko smo nesvjesni svoje moći. Još jedna prilika da usmrtimo suvišno, ono što više nema svrhe i što nam više ne služi. Iskoristimo li ju, bit će nam lakše u budućnosti. I posljednja pomrčina Mjeseca u znaku Bika 8. studenog, naslanja se na onu od 30. travnja i omogućuje nam da dovršimo ono što smo tada započeli.

Godina strasti i novih ljubavi

Od veljače do svibnja nakon dugo vremena Venera i Mars se kreću istim znakovima. Njihov ljubavni ples započinje u veljači u znaku Jarca, potom se u ožujku sele u znak Vodenjaka, a potom djelomično u travnju i u Ribama. Takvi utjecaji povećat će broj zaljubljenih, potaknuti nas da potražimo nova rješenja za stare ljubavne probleme i ako u postojećim odnosima ne ide na bolje, da potražimo i nađemo mjesto na kojem ćemo biti sretniji.

Retrogradni planeti – prilika za popravljanje prošlosti

U novu godinu ulazimo s retrogradnom Venerom u Jarcu koja će 29. siječnja krenuti prema naprijed, a u međuvremenu će joj se pridružiti retrogradni Merkur u Vodenjaku od 14. siječnja do 4. veljače. Retrogradna Venera pojačava sumnje u ljubav, preispituje naše odnose, dolazi do nekog povlačenja i neizvjesnosti koji će možda biti nužni kako bi se vidjelo ima li taj odnos ili priča koja će biti aktualna prostora za daljnji razvoj i nastavak. Istovremeno će Merkur usporiti protok informacija i otežati komunikaciju pa će do 4. veljače mnogo toga ‘visjeti u zraku’. Važno je biti strpljiv i više promatrati, a manje djelovati. Popravite oštećeno, riješite se viška stvari, ne potpisujte važne ugovore i ne započinjite nove poslove.

Merkur opet kreće unatrag 10. svibnja, pa do 3. lipnja pojačajte strpljivost u prometu, komunikaciji, u odnosu s bliskim susjedima, rođacima. Provjeravajte informacije koje dolaze do vas. Moguće su i neke neočekivane promjene ili zastoji u obrazovnom sustavu i općenito u protoku informacija, pa i novca.

Od 10. rujna do 2. listopada Merkur se kreće unatrag znakom Vage i podsjeća nas na neka iskustva kroz koja smo prošli od 27. rujna do 18. listopada 2021.. Ako tada nešto nije dovršeno, sada dolazi ponovno na dnevni red, a tiče se najviše naših odnosa i suradnje s drugim ljudima.

Kraj godine dočekat ćemo s retrogradnim Marsom u znaku Blizanaca (od 30. listopada 2022. do 2. siječnja 2023.) te retrogradnim Merkurom u Jarcu (29. prosinca do 18. siječnja 2023.). Možemo očekivati komplikacije koje dolaze kroz aktivnost na društvenim mrežama, u prometu, te opet u komunikaciji s drugim ljudima. Tijekom usporenog kretanja Marsa dobro je preispitati način na koji djelujemo te promijeniti neke obrasce ponašanja kojima sami sebe sabotiramo. A zbog usporenog Merkura moguće je da nam se planovi vezani uz doček Nove godine promijene u posljednji tren.

OVAN

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Polako iza sebe ostavljate teške i izazovne godine i oporavljeni krećete u nove životne pothvate. Vaš ljubavni život bi mogao procvjetati, ponajviše zbog spremnosti da ono što je bilo ostavite iza sebe, podvučete crtu ispod prošlosti, oprostite onima koji su vas povrijedili i krenete stvarati bolji život. Vaši bi se odnosi mogli unaprijediti. Bit ćete sigurniji u sebe i zadovoljniji sobom što će vam se vidjeti na licu, a tako zadovoljni privlačit ćete i dobre prilike u svoj život. Posebno će uzbudljivo biti proljeće kada bi se samci mogli zaljubiti, zaljubljeni odlučiti na zajednički život, roditeljsku ulogu, a dugogodišnji parovi pronaći način kako da riješe stare probleme i bolje se osjećaju u odnosu kojeg stvaraju. Ovo je jedna od dobrih godina za ljubav, a one najbolje tek slijede. Zato gledajte kako da činite, birate srcem jer to je put prema osnaživanju sebe, a naposljetku i prema ljubavnoj sreći.

Sretna razdoblja: Svibanj će biti jedan od onih mjeseci u kojima blistate. Proljepšat ćete se, privlačit ćete poglede osoba suprotnog spola, a možda se i zaljubiti. Ovo je ono razdoblje u godini u kojem biste ono što vam se nudi trebali uzeti bez imalo dvojbe i sumnje.

Posao i novac: U poslovnom smislu pred vama je godina uspona i prosperiteta. Moguće je da ćete pripremati novi projekt ili teren za promjenu koja će uslijediti najkasnije od kraja godine i početkom iduće. Primanja se mogu povećati, svojim odlukama povećavate ugled u radnoj sredini. Više vas cijene, traže vaše znanje i usluge. U financijskom smislu očekujte velike promjene jer će pomrčine puno toga promijeniti u načinu kako zarađujete i koliko vrednujete svoje znanje i iskustvo. Odustajete od slabo plaćenih poslova, podmirujete stara dugovanja, rješavate pitanje nasljedstva ili pak nešto kupujete, prodajete. Pred vama je iznimno bitna godina za konsolidaciju financijske situacije, pa i same egzistencije i osjećaja sigurnosti koja proizlazi iz nje. Jedna velika prilika mogla bi se pojaviti s proljećem.

Sretna razdoblja: Prvih deset dana travnja, porotom kraj svibnja i druga polovina lipnja razdoblja su u kojima se nove prilike, ali i nove ideje pojavljuju iznenada, vuku vas van iz kolotečine i osnažuju vašu hrabrost da pokrenete ostvarenje onoga što dugo priželjkujete. Samo naprijed!

Zdravlje i forma: Ako ste u prošlosti imali neke tegobe, sada se oporavljate. Imate energiju, vitalnost, sve što vam treba kako biste živjeli život u potpunosti. Rođeni u ožujku bi se mogli pomladiti ili doživjeti nešto što će ih jako usrećiti. Na pad imuniteta ili manje probleme, obratite više pozornosti kroz siječanj i veljaču. Usporite malo, ništa nećete propustiti.

Oprez! Veljača će za vas biti izazovan mjesec. Mogući su ljubavni problemi, a pojavljuju se i neke napetosti u odnosu s autoritetima. Pripazite i na zdravlje (glava, oči, uši, kosti). Retrogradni Mars od 30. listopada do 12. siječnja 2023. može donijeti neke poteškoće u kretanju i prometu, stoga pojačajte oprez.

BIK

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Predstojeća godina trebala bi vam biti lakša od prethodne. U prilici ste se oporaviti od nekih razočaranja ili strahova koji su vas pratili. Sada polako možete otvoriti novu stranicu u vašem ljubavnom životu. Krenuti dalje i birati bolje za sebe. Oni u vezama i braku mogu oporaviti svoj odnos i uspostaviti bolju komunikaciju s partnerom. Ako ste u protekloj godini prekinuli vezu, sada vam se pruža mogućnosti da se posvetite sebi i u krugu prijatelja pronađete sadržaje koji će vas obogatiti. Moguće je i da se do proljeća u vašem životu pojavi jedna nova osoba. Jak fizički naboj dovesti će do instant zbližavanja. Hoće li veza potrajati, pokazat će vam svibanj. Pomrčine na relaciji vaš znak i Škorpion, prilično će očistiti vaš život. Sve što je suvišno, negativno i nesvrsishodno, odlazi iz vašeg života, a na vama je da dopustite tom procesu da se odvija bez pružanja otpora. Lipanj je osobito značajan za vas. Pozitivne ljubavne vibracije ulaze u vaš život. Iskoristite jednu priliku koja vam dolazi ususret.

Sretna razdoblja: od 29. svibnja do 16. lipnja Venera u vašem znaku daruje vam sposobnost da u svoj život privučete pozitivne ljubavne i financijske prilike. Nešto se mijenja u vašu korist. Dobivate potvrdu koja će osnažiti vaše samopouzdanje i vjeru u sebe.

Posao i novac: Poslovne i financijske okolnosti ukazuju na trend rasta. Možda će još biti nekih ograničenja ili zastoja, osobito za rođene sredinom svibnja, no istovremeno se ukazuju i rješenja. Ne morate više učiti iz vlastitih pogrešaka. Jasnije vidite što je najbolje činiti kako biste učvrstili svoje poslovne pozicije i poboljšali financijsku situaciju.

Dobre prilike mogu doći od prijatelja, raznih udruženja i grupa ljudi s kojima dijelite iste interese ili zajednički cilj. U travnju dobivate neke povlastice, bonuse, stječete povjerenje nadređenih ili privlačite više poslovnih klijenata. Cijela jesen bit će značajna za konsolidaciju financijske situacije. Možete nešto prodati ili kupiti, investirati novac. A želite li promijeniti posao, kroz mjesec listopad budite aktivni i djelujte s jasnim fokusom na to što želite.

Sretna razdoblja: Iskoristite ljeto kako biste se odmorili i skupili snagu za ono što vam dolazi kroz jesenski period. Kraća putovanja, izlasci, izleti u prirodu, regenerirat će vaš duh i tijelo. Potrebno vam je opuštanje. Imat ćete ljude koji će vas pratiti na vašem putu prema ispunjenosti i sreći.

Zdravlje i forma: Potrebno je više pažnje posvetiti kralješnici, koljenima te mjehuru, osobito kroz siječanj, ožujak i studeni. Prakticirajte redovitu tjelovježbu i krećite se što više. Na taj ćete se način oslobađati povremenih naleta tjeskobe i unutarnje napetosti. I ne preuzimajte na sebe odgovornosti koje nisu vaše. Ne osjećajte se krivima za ono što niste učinili.

Oprez! Retrogradna Venera do 29. siječnja pomaže vam da se iscijelite od ljubavnih razočaranja iz prošlosti, pa u tom vremenu ne ulazite u nove odnose. Kroz ožujak vježbajte strpljivost. Ne odlučujte u ljutnji. Ne činite ništa čime biste mogli naštetiti sebi i vama bliskim ljudima. Više odmarajte i obuzdajte nagonske reakcije.

BLIZANCI

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Vaš bi ljubavni život mogao biti dosta nepredvidiv. Donijet ćete odluku, krenuti u tom smjeru, a potom će vas neko iskušenje skrenuti puta i naći ćete se na mjestu na kojem niste planirali biti. Mogla bi vam se dogoditi platonska ljubav, pa i prava zaljubljenost, i to s osobom koju ćete ili upoznati putem posla. Moguće je i da vas impresionira svojim profesionalnim ostvarenjima. Bit će tu dosta zapleta, a ishod je teško predvidjeti. Pitanje će zapravo biti, što vi želite i što je za vas ljubav. Ako ste u braku ili vezi, bilo bi dobro da više vremena odvajati za druženje s partnerom i članovima obitelji. Prevelika posvećenost poslu može negativno utjecati na vaš odnos. Partner će se osjećati zapostavljeno, a ako ne budete nešto mijenjali po tom pitanju, lako je moguće da se svatko krene baviti sobom i svojim životom, a da odnos bude zapostavljen. Poradite na tome. Drugi dio godine bit će osobito zanimljiv. Od 20. kolovoza, pa sve do 25. ožujka iduće godine, Mars će boraviti u vašem znaku. Vrlo dinamično razdoblje koje obećava puno pustolovina, strasti, ali i izazova. Ne budete li oprezni lako je moguće da se nađete usred ljubavnog trokuta.

Sretna razdoblja: Lipanj, a osobito srpanj bit vaša dva mjeseca u kojima ćete doživjeti pozitivna iskustva. Proživljeno će vas osnažiti, čak i proljepšati. Vaša moć uvjeravanja, vaš šarm te talent za zavođenje bit će u punoj snazi. Mogli biste ostvariti novo poznanstvo ili otići na put koji će vas usrećiti.

Posao i novac: Pojavljuje se nova mogućnost za vas. Prilika da ostvarite nešto što dugo planirate ili pak da se predstavite većem broju ljudi sa svojim uslugama. Dolazi do novog početka, nekog širenja. No istovremeno budite na oprezu. Zagrizete li preveliki zalogaj, možda nećete imati kapaciteta iznijeti cijelu priču. Kako ne bi došlo do propusta i pogreški, dobro je ići korak po korak. Ne žuriti s ostvarenjem. Financijska situacija će se početi poboljšavati kroz ljeto. Napokon ćete svjedočiti materijalnim dokazima uloženog truda. Više pažnje posvetite i poslovnim partnerstvima, te odnosu s nadređenim osobama. Ono što bi u početku moglo izgledati perspektivno, možda će se pokazati kao nešto teži put. No, sreća će biti na vašoj strani, važno je samo da budete uporni i ne odustajete na pola puta.

Sretna razdoblja: Listopad vam omogućuje da se dokažete. Vaše verbalne vještine bit će na zavidnoj razini. Zamišljeno ostvarujete s lakoćom. Vjerujete u pozitivan ishod i to će biti vaša snaga. Krajem listopada Mars usporava i kreće unatrag, pa tu pojačajte oprez.

Zdravlje i forma: Vodite računa o tjelesnoj težini. Vježbajte redovito i uravnotežite prehranu. Pripazite na gležnjeve, stopala. Nosite udobnu obuću. Cirkulaciju ćete potaknuti kretanjem i vježbanjem. Tijekom studenog i prosinca pripazite na pluća, dišne putove te ramena. Retrogradni Mars može donijeti prolazne smetnje.

Oprez! Od sredine travnja do 24. svibnja Mars u Ribama krast će vam energiju. Osjećat ćete umor, razdražljivost, teže ćete podnositi napore. Stoga se više odmarajte, više spavajte. Odustanite od svega s čim trenutno nemate snage izaći na kraj. I udaljite se od osoba koje vam kradu energiju i iscrpljuju svojim žalopojkama

RAK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Nakon dugo vremena opet imate podršku Jupitera, a na njegovim krilima možete s više optimizma stvarati, odlučivati, ali i uživati u životu. Vaše probuđeno unutarnje stanje pozitivno će utjecati i na okolnosti u vašem životu. Ljudi vas vole, podržavaju vas u onome što radite, a i partner će biti spremniji na promjene koje su neophodne kako bi se vaš odnos dalje razvijao. Samci će zbog ljubavi putovati. Lako je moguće da se svidite osobi koja živi u drugom gradu, možda i strancu. Taj odnos u vaš će život unijeti iskustva koja će vas pozitivno promijeniti. Neke stare brige nestaju. Mogli biste se i pomladiti i više nego inače privlačiti poglede osoba suprotnog spola. Čuvajte se zauzetih udvarača, sada možete ostvariti odnos koji želite. Vezani brakom u prilici su odustati od nekih stvari koji su štetili vašem odnosu, a to može doprinijeti ponovnom zbližavanju. Odustajanje od destruktivnih odluka, povlačenja iz konflikta, o čemu god da je riječ, imajte na umu da svaka dobra promjena prvo počinje iznutra, u vama.

Sretna razdoblja: Razdoblje od 18. srpnja do 11. kolovoza moglo bi biti jedno od najsretnijih u ovoj godini. Venera vas obasipa ljubavnim i financijskim blagoslovima. Svemir vam ispunjava jednu želju. Bit ćete sretni u zagrljaju osobe koju volite.

Posao i novac: I na ovom bi vam području moglo krenuti. Novi planovi, nove ideje, jasnija vizija što hoćete, a što ne, sve to će pripomoći bržem ostvarenju vaših poslovnih zamisli. Budući da vam je dosta naglašeno polje inozemstva, gledajte kako možete proširiti svoje djelovanje u tom smjeru ili se povezati s osobama koje žive u drugom gradu a koje vam svojim znanjem i iskustvom mogu pomoći. Ovo je odlična godina za obrazovanje, stoga ako želite dalje učiti, upišite neki tečaj, edukaciju, fakultet. Ulaganje u svoje znanje bit će jako bitno u godinama koje dolaze jer vam može pomoći u ostvarenju većih prihoda ili čak prelasku na bolje plaćeni posao. Financije će još neko vrijeme zahtijevati štedljiviji pristup, odnosno pokrivanje nekih ‘rupa’ iz prošlosti. No odlučite li uložiti u neku nekretninu u drugom gradu, nećete pogriješiti.

Sretna razdoblja: Sredina srpnja, kao i kraj godine donijet će vam neke poslovne pogodnosti koje vam mogu povećati primanja ili učvrstiti vaš status u radnoj sredini. Posao vam dolazi s lakoćom. Uspješno izvršavate svoje obaveze, zadovoljni ste…

Zdravlje i forma: Zdravstvena će se situacija poboljšati. Pravo je vrijeme da odustanete od nekih loših navika i tako unaprijedite svoje zdravlje. Boravak uz vodu, češći odlasci u prirodu, putovanja, sve bi vas to moglo regenerirati ponajviše zato jer ćete u takvim situacijama najviše uživati i biti opušteni.

Oprez! Tijekom lipnja bit ćete dosta napeti i skloni ishitrenim emocionalnim reakcijama. Moguće su češće glavobolje. Posjetite zubara. Izbjegavajte prevelika fizička naprezanja. Povucite se iz nekih okolnosti koje od vas zahtijevaju preveliku odgovornost. Bit će vam jednostavnije s tim izaći na kraj u srpnju.

LAV

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn od početka prošle godine vrši vrlo intenzivan utjecaj na vaše odnose, kako one partnerske, prijateljske, tako i poslovne, a tako će biti i u predstojećoj godini. U prilici ste vidjeti održivost nekih svojih veza i spona s drugima, vidjeti ima li smisla dalje ulagati u neke od njih ili je bolje otići. Jedno je sigurno, po starom više ne ide. Jako je važno da vaša očekivanja prema drugima budu realna, da vas strahovi ne koče u ostvarenju onoga što želite, da birate za sebe ono što vam čini dobro i da ne ostajete u odnosima za koje ste zaključili da su nepopravljivi. Novi ljubavni počeci mogli bi biti obilježeni znatnijom razlikom u godinama ili povratkom stare ljubavi u vaš život. Saturn vam pomaže da odrastete i sazrijete te shvatite što je ono što vas u partnerskim vezama može učiniti sretnima i zadovoljnima.

Sretna razdoblja: Veljača i ožujak bit će fatalna razdoblja za ljubav. Strast, zaljubljenost, sudbinski susreti, sve je moguće. Loša veza bi se mogla prekinuti, a isto tako bi vam se mogla dogoditi i nova, vrlo strastvena ljubavna priča. Novi početak je pred vama.

Posao i novac: U godini ste u kojoj možete ubrati plodove minulog rada i truda. Postajete svjesniji svojih znanja i vještina i s te pozicije možete pronaći bolji posao, izboriti se za veća primanja ili raditi na nekom projektu koji će vašoj firmi donijeti profit. Naglašena su i financijska ulaganja i investicije. Prodaja ili kupovina nekretnine, gradnja ili preuređenje stambenog prostora podržani su od strane planetarnih utjecaja. Predstojeću godinu bi zasigurno mogli završiti s većim iznosom na svom bankovnom računu, ali zadovoljniji svojim poslovnim ostvarenjima. Razmišljate li pak o promjeni posla, i to je moguće, osobito u prva tri mjeseca nove godine. Svaka promjena nabolje donosi vam novi razvojni moment i napredak, kako u osobnom, tako i u poslovnom smislu. Zato nemojte dopustiti da vas u tome zaustave strahovi.

Sretna razdoblja: Razdoblje od 14. veljače do 27. ožujka posebno je povoljno za vaše poslovne i financije. Puno radite, ali isto tako učvršćujete svoj poslovni status, i vaš poslodavac uviđa koliko ste nezamjenjivi. Radite li privatno, sigurno je da ćete privući više klijenata i zaraditi više novaca.

Zdravlje i forma: Poželjno je češće odlaziti na liječničke kontrole, osobito ako ste u prošlosti imali nekih zdravstvenih smetnji. Vodite računa o tlaku, srcu, koljenima i kralješnici. Pojave li se dani ispunjeni tjeskobom i nezadovoljstvom, nemojte se osamljivati. Pronađite podršku u ljudima koji vas vole i iskreno podržavaju.

Oprez! Od 1. do 18. studenog vrijeme je povećanog nezadovoljstva kada će vam se činiti da su neki problemi veći nego što uistinu jesu. Mogući su i problemi u ljubavi, kao i poteškoće u razumijevanju s bliskim osobama. Ne dobivate povratnu informaciju, i to vas ljuti. U tom razdoblju ne donosite nagle odluke i pričekajte da se nezadovoljstvo stiša.

DJEVICA

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: Ovo je značajna godina za ljubav. Jupiter briše prašinu u najzabačenijim kutcima vašeg privatnog života i poziva vas na otvaranje prema novim iskustvima. Unaprijedit ćete društveni život, upoznati neke nove ljude, možda se i nakon dugo vremena opet zaljubiti. U svakom slučaju bit će mnogo više novih prilika i situacija koje će vam pomoći da se odmaknete od rutine i dosade. Neki bi se mogli zaručiti, vjenčati ili pak raskinuti dugogodišnji odnos jer više nisu sretni s tom osobom. Prekid bi mogao potaknuti i netko tko će vam se jako svidjeti. Shvatit ćete da su se vaši osjećaji prema starom partneru ugasili i da želite nešto novo, drukčije. Taj emocionalni zanos može biti jako intenzivan, ali isto tako pazite da vam se druga strana ne prikaže boljom nego što jest, da ne upadnete u zamku vlastitih iluzija. Ako ste u vezi ili braku moguće su značajnije promjene u životu vašeg partnera. Neki od vas mogli bi postati djedovi ili bake. Nešto se širi, umnožava i povećava.

Sretna razdoblja: Druga polovina travnja budi strast i može vam donijeti jednu romantičnu avanturu. Rujan će biti jedan od onih mjeseci u kojima će vaša privlačnost biti kamen spoticanja za osobe suprotnog spola. Vaša nedostupnost i suzdržanost bit će im jako privlačni

Posao i novac: Poslovno godina pred vama usmjerava vas prema javnosti i onome što dajete drugim ljudima. Sada svoje znanje i talente možete bolje upakirati i prezentirati drugima. Financijski je godina pomalo nestabilna. Bit će uspona i padova, pa je dobro igrati na sigurno i ne riskirati s ulaganjima. Ne trošite preko svojih mogućnosti. Možda vam se ponudi i partnerska suradnja ili novi poslovni ugovor. Nemojte žuriti s odlukama i prije nego što odlučite, dobro promislite. Potrebna vam je neka promjena, nešto novo, novi izazovi. Situacija na postojećem mjestu više vas ne zadovoljava, sve se češće pitate kuda to sve vodi i ima li smisla podnositi i tolerirati neke okolnosti. Osjećaj da stojite na mjestu, potaknut će vas na pozitivne, ako i ne i krupne promjene.

Sretna razdoblja: Ljeto, osobito srpanj i kolovoz, idealni su za odmor i predah od svih obaveza. U rujnu i listopadu očekuje vas rješavanje financijskih pitanja, možda i nekih neriješenih materijalnih stvari, a koje su bitne za vašu egzistenciju.

Zdravlje i forma: Budete li zapostavljali potrebe svog organizma, lako je moguće da se pobuni nekom smetnjom, primjerice problemima sa sinusima, plućima ili pak kralješnicom. Vrijeme je da se posvetite svom zdravlju na način da izbacite iz svog jelovnika sve što vam šteti, ali isto tako i odustanete od nekih loših navika koje uzimate zdravo za gotovo.

Oprez! Od 30. listopada pa sve do 12. siječnja Mars će se kretati znakom Blizanca, pa je dobro više pažnje posvetiti zdravlju, čuvati se upalnih procesa, probavnih smetnji, ozljeda ramena ili ruku i sl. Isto tako, budite smotreniji u odnosu s nadređenim osobama. Iz tog područja dolaze izazovi kroz koje treba proći smireno i promišljeno.

VAGA

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Tranzit Saturna vašim petim poljem ljubavi, a koji traje od početka 2021.-e, a okončat će prisutan je i ovu godinu. S jedne strane pokazuje vam moguće blokade i strahove kad je u pitanju ljubav i prepuštanje odnosu. Samci češće dejtaju s osobama koje su znatno starije od njih i zrelije, moguće i znatno mlađe. Neki ljudi na koje ste zaboravili, ponovno se vraćaju u vaš život. Ako dosad niste uspjeli pronaći nekog svog, ova vam godina nudi tu mogućnost. Možda će biti riječ o osobi koju poznajete otprije, a slučajan će susret zapaliti iskru. Oni u braku i dugim vezama mogli bi tijekom doživjeti renesansu, probuditi uspavanu strast i ponovno osjetiti povezanost i bliskost. Stres na poslu, odgoj djece, financijska neizvjesnost, područja su koja bi mogla negativno utjecati na vaš odnos, pa nastojte što češće i otvorenije komunicirati u tim problemima.

Sretna razdoblja: Ožujak pali vatru ljubavi. Događa se nešto jako uzbudljivo, strastveno, nešto zbog čega sve ostalo pada u drugi plan. Izgledno je da ćete travanj dočekati ludo zaljubljeni. Ta priča mogla bi vas potaknuti da donesete i neke druge važne odluke u svom životu.

Posao i novac: Pozicija Jupiter u Ribama ‘preuređuje’ vaše dosadašnje radne uvjete nudeći vam priliku da iz zadanih okolnosti izvučete najbolje za sebe, kao što je primjerice premještaj na bolje radno mjesto s većim primanjima ili rad na projektu koji će vam omogućiti da dokažete i potvrdite svoje poslovne vrijednosti i talente. Postoji i opcija da vam netko koga poznajete iz poslovnog svijeta ponudi posao ili vam ukaže na jedan natječaj koji kao da će biti skrojen po vašoj mjeri. Napredak je izvjestan, kao i poboljšanje, a na vama je kojim ćete putem krenuti. Uz sve to imate i zaštitu Saturna i napokon imate dojam da svoje planove ostvarujete s više lakoće i da vam život, a time ni posao nije više tako teretan i naporan. Financijske okolnosti će se također poboljšati, osobito kroz drugi dio godine.

Sretna razdoblja: U listopadu ćete primijetiti koliko su vaše usluge tražene. Shvatit ćete da ne možete sve stići obaviti, pa ćete možda neke poslovne i odbiti ili ih delegirati na kolege. Listopad je vaš mjesec za stvaranje boljih poslovnih i financijskih temelja.

Zdravlje i forma: Želite li smršaviti, uvesti zdravije navike u svoj život, početi redovito vježbati, prestati pušiti, svakako iskoristite poticaje koji će vam se ukazivati tijekom ove godine, osobito u ožujku, travnju i listopadu. Odlučite li se ozbiljno uloviti ‘posla’, izvjesno je da ćete u relativno kratkom roku ostvariti odlične rezultate. Zdravstveno najosjetljiviji mjeseci u godini bit će siječanj i veljača.

Oprez! Siječanj i veljača bit će dva bitna mjeseca u ovoj godini. Što god da vam se tada bude događalo i u vama izazivalo osjećaj tjeskobe i nesigurnosti, doživite kao priliku za spoznaju, te promjenu. Ne povlačite važne poteze, suzdržite se od velikih izjava pred drugima. Povucite se u svoj mir, distancirajte se nakratko od nekih okolnosti i osoba

ŠKORPION

Ocjena godine: 3

Ljubav i odnosi: Ima li vaša veza budućnost ili se približava svom kraju, pitanje je na koje ćete do kraja ove godine sigurno pronaći odgovor. Možda ste izloženi nekim pritiscima, pa izlaz tražite u noćnim provodima ili prekomjernom radu, no sve manje ćete bježati, a sve se više suočavati. Situacija se počinje ozbiljnije zahuktavati tijekom proljeća. Samci bi mogli započeti novi odnos, no da bi veza uspjela, bitno je da ste vaš izabranik, ali i vi u miru s prošlosti, da ne vučete svoje neriješene probleme u odnos. Pomrčine Sunca i Mjeseca koje će se odvijati u vašem, a potom i u nasuprotnom znaku Bika navješćuju radikalne zaokrete u bračnom i ljubavnom životu, ali i u odnosu s drugim ljudima. Nešto se spaljuje do temelja kako biste mogli početi ispočetka i ostvariti ono čemu toliko težite. Je li to ljubavna veza, poslovni ugovor, izlazak iz postojeće veze, o čemu god da je riječ imajte na umu da će zbivanja u od kraja travnja do kraja ljeta prilično utjecati na vaše odnose s drugima, ali i na ophođenje drugih prema vama. Promatrajte, usvajajte, no odluke donosite tek nakon što budete sigurni u njih.

Sretna razdoblja: S Venerom i Merkurom u svom znaku tijekom prve polovine studenog dolaze i nove spoznaje vezane uz vaš privatni život. Sve je moguće, od nove ljubavi do okončanje stare. Pravi je trenutak da pokrenete neke važne razgovore i izgovorite ono o čemu šutite.

Posao i novac: Ova vam godina nudi nove mogućnosti na polju zarade. Povoljan aspekt Jupitera jačat će vam vjeru u vlastite sposobnosti, a poslovi na kojima ćete raditi potvrdit će vašu uspješnost i izvrsnost. Dobici dolaze od prijatelja, poznanika, pa možda i od djece. Zanimljivo je kako će vas pronalaziti ljudi koji trebaju vaše usluge, znanje i radne vještine. Od jeseni možete unaprijediti ili proširiti svoje poslovanje, a u tome vam može pomoći i rad u partnerstvu. Neki će čak pronaći novi posao i biti zadovoljni radnim uvjetima. Ove godine možete dobiti i neke nagrade za minuli rad ili istinski uživati u onome što radite. Osim toga, ne zanemarite i neke odgovornosti koje dolaze iz doma, od strane starijih članova obitelji koji će trebati vašu prisutnost i podršku, osobito početkom i krajem godine.

Sretna razdoblja: Prosinac bi vam mogao donijeti nove poslovne i financijske zgoditke. Uspješno naplaćujete svoj rad, znanje i vještine. Neki razgovori koji ćete voditi krajem studenog, u prosincu će se uspješno realizirati.

Zdravlje i forma: Jupiter vam pomaže da povratite izgubljeni osjećaj vitalnosti i onu energiju po kojoj ste toliko poznati. Opet se osjećate mladoliko i pokretno, a naleti tjeskobe i lošeg raspoloženja bit će sve rjeđi. Kada se i pojave, pokušajte shvatiti koji im je uzrok. Ta spoznaja i rješavanje dotičnog problema, unaprjeđuje vaš život. Podvrgnite se nekim anti-age tretmanima, vježbajte kako biste otklonili bolove u leđima i pripazite na kosti, zube i koljena, osobito u siječnju i ožujku.

Oprez! U vrijeme retrogradnog Marsa, od 30. listopada do 12. siječnja povedite viša računa o svom zdravlju. Ovo je razdoblje u kojem možete riješiti neka dugovanja prema drugima, pitanja vezana uz kredit, nasljedstvo. Možda će realizacija ići sporije, no do veljače 2023. sigurno će doći do konačnih odluka.

STRIJELAC

Ocjena godine: 4

Ljubav i odnosi: U centru vaše pozornosti bit će obiteljska pitanja. Jupiter aktivira rješavanje stambenog pitanja, kao i svih onih okolnosti koje su vezane uz roditelje, roditeljsku ulogu, vlasništvo, imovinu i sl. U narednoj godini moguća je selidba, renovacija stambenog prostora ili neke nove okolnosti koje su vezane uz djecu. Očekuje vas jedan novi početak, a ovaj put taj početak nije vezan uz karijeru, već uz vaš privatni svijet. Stoga gledajte kako možete unaprijediti svoj ljubavni i obiteljski život te odvojiti više vremena za svoje najdraže. Jupiter potiče i lakomislenost, pa ako se upuštate u novi odnos, budite oprezni. Idite polako, nemojte se zalijetati, možda neće sve izgledati onako kako vam se čini na prvi dojam. Obratite i pozornost na ono što će se odvijati od 10. svibnja do 28. srpnja jer iskustva koja tada proživite najavit će važne promjene u vašem ljubavnom životu koje će se dogoditi kroz prvu polovinu 2023.-e, a ukazuju na neke sretne događaje koji će obogatiti vaš ljubavni i društveni život.

Sretna razdoblja: Lipanj je idealan mjesec za uživanje. Okružite se dragim ljudima, otputujte negdje. Ako ste sami, aktivirajte potragu za partnerom. Neke se okolnosti mogu dobro posložiti i omogućiti vam da ostvarite željeni cilj.

Posao i novac: Ovo je godina u kojoj morate razumjeti i naučiti kako neke stvari u životu funkcioniraju. Tako vam i pozicija Saturna omogućuje da naučite nešto novo, steknete neke nove vještine, znanja. Uključite se u neke edukacije, seminare i tečajeve koji će vam omogućiti da postanete konkurentniji na poslovnom tržištu. Drugi vas neće spasiti, niti vam pomoći, ako to prvo vi ne učinite sami sebi. Veći dio godine sjajan je za traženje dodatnih, honorarnih poslova, za kraća putovanja, za informiranje, upoznavanje ljudi koji bi vam svojim znanjem i uslugama mogli pomoći tamo gdje se sami ne snalazite.

Sigurno je da imate neke talente i vještine koje živite kroz hobije, no razmotrite kako ih tijekom ove godine kapitalizirati, odnosno početi od njih zarađivati. Bilo da je riječ o dekoraciji, uređenju prostora, šivanju, modi, kozmetici, o čemu god da je riječ, u narednih dvanaest mjeseci pruža vam se prilika da ostvarite jedan svoj san. Zarađivati od rada koji nije samo rad, već i strast i ljubav nešto je što će u potpunosti promijeniti ne samo vas, već i vaše bliske odnose i uvjete života.

Sretna razdoblja: Veljača vam nudi priliku da riješite neke izazove aspekte vašeg poslovnog i financijskog života. Do vas dolaze korisne informacije, vidite rješenja i jasnije vam je što trebate činiti da biste ostvarili zacrtani cilj.

Zdravlje i forma: Mogli biste se podvrgnuti nekim tretmanima kojima ćete otkloniti estetske nedostatke ili ublažiti simptome nekim zdravstvenim smetnjama. Pomrčine koje će zahvaćati vaše polje zdravlja, snažan je astrološki indikator za uvođenje promjena u ovaj segment života. Budite proaktivni, nemojte liječiti, već nastojte spriječiti. Vježbajte, počnite se zdravo hraniti, pijte više tekućine i izbjegavajte alkohol, cigarete i prekomjerno korištenje lijekova.

Oprez! U razdoblju od 30. listopada do 12. siječnja 2023.-e Mars će biti retrogradan i kretat će se nasuprot vašeg znaka. Neke aktivnosti i odluke se usporavaju ili odgađaju. Imate dojam da ne možete do kraja shvatiti, riješiti, ostvariti. Budite strpljivi. Ovo je prilika da bolje vidite i doradite, presložite, kako biste u budućnosti brže realizirali zamišljeno.

JARAC

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: Još jedna dobra godina je pred vama. Imat ćete manje razloga za brigu, a vaši će strahovi biti sve manji. Svjesniji ste vlastitih mogućnosti, svojih prednosti i ne pristajete na manje od onog što zaslužujete. Vaši odnosi bi se trebali poboljšati, čak i ozdraviti od nekih starih boljki. Dolazi i do značajnih promjena, za neke to može značiti novu ljubav, za druge rođenje djeteta, ili pak početak zajedničkog života s voljenom osobom. Samci bi novu simpatiju mogli upoznati putem društvenih mreža, ili bi pak jedan neočekivani susret u kvartu mogao biti iskra koja će zapaliti strast i interes ne samo kod vas, nego i kod suprotne strane. Vama će trebati duže da shvatite što se događa, no druga strana će znati i učinit će sve da vas osvoji. Vezani brakom mogu kroz ovu godinu ući u neke veće financijske investicije kao što je kupnja ili prodaja nekretnine.

Sretna razdoblja: Strastveni spoj Venere i Marsa u veljači i to u vašem znaku, naglasit će vaše osjećajne apetite. Tražite više od partnera i veze, a ono što tamo ne možete pronaći, nećete se ustručavati potražiti negdje drugdje. Neodoljivo se privlačni. Očekujte važan događaj!

Posao i novac: Ovo je dobra godina za učenje, kao i za ulaganje u svoje znanje. Čitajte, pišite, pratite natječaje, sve je moguće. Želite li dodatno zaraditi, pruža vam se opcija honorarnog posla. Vaš šarm, osmjeh, ljubazna riječ mogu biti zavidan alat u dobivanju onoga što vam je potrebno. Očekuju vas povoljnije materijalne prilike, kao i mogućnost izlaska iz nekih financijskih zavrzlama. Dobro će vam ležati poslovi vezani uz komunikaciju, rad u medijima, i sve što je vezano uz pisanje, prevođenje ili transport.

Mogli biste osjetiti rast produktivnosti i efikasnosti, a što će se odraziti i na vaš financijski život. No potrebno je malo promijeniti i pristup poslu, odnosno vidjeti od kojih bi projekata ili planova bilo potrebno odustati jer su izgubili vrijednost. Dobro je i čuvati se ljudi u radnoj sredini koji svojom nesposobnošću na neki način i ugrožavaju vas. Nastojte odvajati više vremena za odmor i ne pretjerivati s radom jer bi vam se to moglo odraziti na pad imuniteta.

Sretna razdoblja: Povežite se s osobama koje vam svojim znanjem i utjecajem mogu pomoći da dođete do ciljeva koje ste si zacrtali. Prijateljstva i protekcije bit će vaši anđeli čuvari. Putem njih možete doći do sponzora, novih klijenata, osoba koji će postati stalni korisnici vaših usluga.

Zdravlje i forma: Iako će zdravstvena situacija biti povoljna, od kraja listopada pa do kraja godine odvajajte više vremena za odmor i opuštanje. Previše rada ili okolnosti na radnom mjestu mogli bi povećati napetost i donijeti neke zdravstvene smetnje koje mogu biti vezane uz dišni sustav. Čuvajte se oštrih predmeta. Pripazite i na vratni dio kralješnice, kao i na ramena te prste na rukama i nogama.

Oprez! U lipnju utjecaj Marsa ukazuje na umor, iscrpljenost i manjak energije. Zato usporite i ne naprežite se preko svojih mogućnosti. Neke odgovornosti ili obaveze koje proizlaze iz vašeg doma i obitelj zahtijevat će smirenost i strpljivost kako biste sve posložili najbolje za sebe, ali i za osobe koje su uključene u priču

VODENJAK

Ocjena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Promjene i događanja s kojima ćete se suočavati tijekom ove godine mijenjat će vas na jednoj dubljoj razini. Doticat će ono što ste duboko gurnuli u sebe, s čim se dosad niste biti spremni suočiti. Možda će Saturn probuditi neke vaše stare strahove, dotaknuti neke rane za koje ste mislili da ste ih u potpunosti zacijelili. Događaji i poticaji takve prirode bit će neophodno važni za vas, kako biste se očistili i pročistili od svega što vas koči u življenju zdravog partnerstva ili vas neprestano vraća unatrag. Događat će se jedna vrsta velikog unutarnjeg i vanjskog čišćenja koje će stvoriti prostor za ulazak novih događaja i prilika u vaš život. Naime, novo ne može niti ući u vaš život, sve dok se vi opsesivno držite starog. Kako ćete pronaći novu ljubav dok vas srce vuče prema osobi s kojom ne možete ostvariti vezu kakvu priželjkujete? Naći ćete se na jednoj važnoj prekretnici i donijeti krupnu odluku za budućnost. I kada to učinite, shvatit ćete da ste dobro odlučili.

Sretna razdoblja: Ožujak je jedan od sretnijih razdoblja u ovoj godini za ljubav. Venera i Mars u vašem znaku daju vam viziju, sposobnost da se izborite za ono što želite, ali isto tako i bude veliku strast kojoj nećete moći reći ‘ne’.

Posao i novac: Novi planovi, širenje mreže poslovnih i prijateljskih kontakata, pomoć utjecajnih osoba, timski rad i udruživanje s osobama s kojima dijelite slična uvjerenja i ciljeve, pomoći će vam da iz ove godine izvučete najbolje za sebe. Saturn je još tu, u vašem znaku, i omogućuje vam da odradite neke krupne poslove, osnažite svoju poziciju ili pak promijenite posao

Toj promjeni mogu kumovati i pomrčine koje se vas u narednoj godini izazivati da se pomaknete s mjesta i iza sebe ostavite sve što više nije dobro za vas. Vrijeme je da pronađete nešto novo, nešto što će vas puniti, mjesto na kojem imate osjećaj da se razvijate. Znači može doći do nekih značajnijih zaokreta u karijeri na način da neke poslove ostavljate iza sebe, a započinjete nove. I ovo je jedna od sjajnih godina za vaše financije. Prihodi se mogu povećati, no sve ovisi o vama i vašim aktivnostima.

Sretna razdoblja: Proljeće i jesen bit će ključni za ostvarenje nekih poslovnih i financijskih planova. U rujnu dolazi do značajnih preokreta. Kroz neke izazove i zahtjevne situacije u vama se rađa motivacija i namjera prema radikalnoj promjeni.

Zdravlje i forma: Više vremena želite provoditi sami, raditi ono što vas zanima i u čemu uživate. Distancirat ćete se od osoba koje znatiželjno guraju nos u vašu intimu, od svih onih čije društvo vas opterećuje, umjesto da vas opušta. Više pažnje posvetite koljenima, kralješnici, zubima. Pijte minerale i vitamine. Izbjegavajte masnu i kaloričnu prehranu.

Oprez! Druga polovina srpnja te prva polovina kolovoza bit će nešto izazovnije razdoblje. Treba vam odmor, zato pazite da se okružite osobama koje vam dopuštaju slobodu i koje vas neće ograničiti svojim zahtjevima i očekivanjima. U studenom pazite što govorite i kome poklanjate povjerenje.

RIBE

Ocjena godine: 5

Ljubav i odnosi: S obzirom da će Jupiter biti u vašem znaku, mnogi od vas bi mogli započeti nešto novo na privatnom planu. Ako ste sami, vrlo je izgledno da ćete upoznati nekog s kim ćete ne samo započeti vezu, već i relativno brzo početi planirati i zajednički život i brak. Bračni odnosi opterećeni dugogodišnjih problemima vjerojatno neće izdržati pritiske koji će se intenzivirati u drugoj polovini godine, pa ako ne pronađu rješenja, može doći i do razvoda. Nada i vjera u bolje sutra vodit će vas prema naprijed. Nije isključeno da vam u život uđe neka osoba koja će vam posve pomutiti razum i da se zaljubite poput tinejdžera. I bit ćete zbog tih osjećaja spremni pristati i na ljubavni trokut. No vrlo brzo će se stvari razriješiti na način da ćete iz svega profitirati. Ovo je godina u kojoj možete postati roditelji ili dobiti unuka. Neke lijepe stvari se mogu dogoditi u vašem životu, na vama je izbor.

Sretna razdoblja: Veljača, ožujak i travanj donose burne i uzbudljive promjene u vaš ljubavni život. Potpuno ste slijepi od želje i ne uspijevate reći ‘ne’ onome što dolazi. U prilici ste uživati punim plućima, stoga nemojte dopustiti strahovima da vas u tome zakoče.

Posao i novac: S Jupiterom u vašem znaku, jačat će vaša vjera u vlastite mogućnosti, čime možete povećati produktivnost i efikasnost na svim životnim poljima. Krećete se prema novim poslovnim i privatnim ciljevima, ostvarujete ih, poboljšavate uvjete svog života, neke ljude ostavljate iza sebe, sklapate nova poznanstva i time proširujete svoje horizonte. Puno toga će se promijeniti u vašem životu, no da biste uspjeli u svojim naumima, morate i djelovati.

Istina je da će vam neke prilike pasti kao dar s neba, no da biste ih iskoristili u potpunosti, aktivnost će biti neophodna. Samopouzdanje će vam porasti, primijetit ćete kako drugi ljudi gravitiraju prema vama, neće izostati niti neke nagrade i priznanja za minuli rad. Ovo je idealno vrijeme za planiranje i ostvarenje novih poslovnih projekata, na čiju kapitalizaciju nećete morati dugo čekati.

Sretna razdoblja: U ožujku dolazi rasta na poslovnom i financijskom planu. Izvjestan je rast prihoda. Za neke će ovo razdoblje biti idealno za učenje, putovanja i dobivanje podrške koja će biti ključna za ostvarenje vaših planova.

Zdravlje i forma: Ovo je godina regeneracije, vrijeme kada prošlost ostavljate iza sebe. Ponovno se budite, vraća vam se pozitivna energija, osjećat ćete se poletnije, čak i pomladiti. Možete unaprijediti svoj izgled, ali i zdravlje. Budući da Jupiter sve širi, kontrolirajte apetit kako ne biste dobiti na tjelesnoj težini.

Oprez! Od listopada pa sve do kraja godine bit ćete izloženiji nekim većim odgovornostima i pritiscima koji dolaze od strane poslovnih ili obiteljskih autoriteta. Moguća su i neočekivane promjene u domu ili neki kvarovi koji će zahtijevati financijske izdatke. Nemojte se naprezati preko svojih mogućnosti.

