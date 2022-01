11 stvari koje nikad ne biste smjeli govoriti tijekom prekida: Povrijedit ćete i sebe i njega

Prekidi nikad nisu laki jer označavaju kraj nade i početak neizvjesnosti. Uobičajeno je da se jedan od partnera odluči na prekid, a drugi to nerado prihvaća nadajući se kako bi se veza mogla poboljšati i nastaviti. Još je teže ako je došlo do afere, jer se u tom slučaju izdani partner osjeća kao da nije dovoljno dobar i nije poželjen. U takvim situacijama emocije su uzburkane i lako je priječi u ulogu žrtve te pokušati povrijediti drugu stranu. Loša reakcija nakratko može dovesti do toga da se osjećate bolje, ali time zapravo možete stvoriti samo veliku kolateralnu štetu. Stvari koje se jednom izgovore, više ne mogu ostati neizrečene, kaže Neil Wilkie, stručnjak za odnose iz Velike Britanije.

– No, bez obzira na sve, moguće je prekinuti ljubavnu vezu na način da obje strane iz svega toga izađu s nekom vrstom poštovanja i razumijevanja za drugu stranu, čak i ako se osjećaju povrijeđeno, ljutito ili izdano – dodao je.

Napomenuo je da je izuzetno važno u takvim situacijama izbjegavati 11 riječi i fraza koje se obično koriste prilikom prekida veze, od ‘Mrzim te’ do ‘Volio bih da te nikad nisam upoznao’. Naglasio je važnost stavljanja naglaska na dobre dijelove veze, iako to nije nimalo lako. Po njemu čak nije loše tražiti povratne informacije od sad već bivšeg partnera, a sve kako biste iz svega izvukli neku lekciju i primijenili je na sljedeći romantični odnos.

Neil Wilkie je naveo česte izjave koje nikad ne biste trebali izgovoriti kod prekida veze, a pojasnio je i zašto.

1. Mrzim te

Možda ga trenutno mrzite, ali nema smisla to govoriti u trenucima bijesa. Bilo je trenutaka kada ste ga voljeli i bit će trenutaka u budućnosti sa lijepim uspomenama. Ne dopustite bivšem partneru da osjeća vašu mržnju, jer to će u konačnici vas pojesti.

2. Očajan si u krevetu

Možda i je, ali to je jak i ružan udarac ispod pojasa. Vođenje ljubavi je zajednička odgovornost i ako to nije bilo sjajno, imajte na umu da je to nešto na čemu ste oboje radili.

3. Za sve si ti kriv

Vrlo rijetko se događa da je druga strana 100 posto kriva za raspad veze, čak i ako je došlo do prevare. Partner će nam reći kako to nije istina i zauzeti obrambeni stav.

4. Nikad te više ne želim vidjeti

Možda u tom trenutku to doista osjećate, ali partneru bi se to moglo činiti kao da su mu vrata zalupljena pred nosom, a prošlost blokirana.

5. Patetičan si

Zapitajte se: ‘Zašto sam imao odnos sa patetičnom osobom?’. Ovo je vrlo odbojna kritika i malo je vjerojatno da će reakcija biti dobra.

6. Volio bih da te nikad nisam upoznao

Ali jeste i ne možete to promijeniti. Umjesto toga, radije razmislite o tome što ste sve naučili iz te veze i dobrim stvarima koje ste iz nje dobili. prenosi 24sata

7. Nadam se da češ imati jadan život

Takva izjava će u partnerovoj glavi dugo odzvanjati. Zapitajte se, zar ga doista toliko mrzite da mu priželjkujete užasnu budućnost. Zapitajte se i kako to vama pomaže da nastavite dalje. Nikako!

8. Biti s tobom najveća je pogreška koju sam ikad napravio

Vjerojatno u žaru trenutka tako doista i mislite, ali sve što to zapravo može poručiti je to da niste dobri u donošenju odluka.

9. Našao sam nekoga puno boljeg od tebe

Ovakva izjava zapravo zvuči kao dječje hvalisanje po parku ili kao trljanje soli na nečiju ranu. Vi možda možete misliti da ste našli nekog boljeg, ali vrijeme će tek pokazati je li to doista tako.

10. Uzet ću kuću / auto / svu imovinu

Svađe oko stvari koje su stečene u braku mogu biti jako gadne i odličan posao za odvjetnike koji će vas ‘operušati’. Pametnije je pokušati posteći razuman dogovor oko imovine i financija.

11. Ti si užasan otac / majka

Imajte na umu da je ovo strašna izjava. Možda partner nije tako dobar roditelj kao vi, ali i on ima roditeljska prava i potreban je djetetu. Nemojte dopustiti da djeca postanu žrtve vašeg razvoda i da im nepovratno nanesete štetu koja će ih pratiti cijeli život.

Neilovi primjeri zdravog načina razgovora tijekom prekida

Žao mi je što nije uspjelo

Imajte na umu da ste oboje ušli u tu vezu sa zajedničkim nadama i snovima. Realnost je nažalost takva da prosječni vijek ljubavne veze traje dvije godine i devet mjeseci. Pokušali ste, nije išlo – krenite dalje dostojanstveno. Izražavanje žaljenja zbog neuspjele veze je ono što biste oboje trebali osjećati, pa zašto to iskreno ne izgovoriti?

Što sam ja mogao napraviti drugačije?

Ovo je prilika da dobijete korisne povratne informacije, a koje će vam dobro doći u drugoj vezi, jer ćete dobiti priliku promijeniti svoje obrasce ponašanja.

Evo što si ti mogao učiniti drugačije

Ukazivanje skoro bivšem partneru na manjkavosti u vezi pomoći će mu da u budućnosti ne radi takve pogreške i propuste. Recite mu iskreno kako se osjećate zbog onoga što je napravio.

Ono što sam jako cijenio kod tebe je…

Sigurno je bilo nekih pozitivnih stvari kod partnera i sigurno je napravio nešto što ste voljeli. Recite to i zamolite drugu stranu da to izgovori – što mu se sviđalo kod vas.

Sretne uspomene koje imam su…

Prisjetite se dobrih vremena, jer sigurno ih je bilo. To će vam pomoći da na prošlost gledate pozitivno.

Želim da budemo dobri roditelji našoj djeci

Imajte na umu da djeca nisu kriva za vaš razvod i potrebna su im oba roditelja. Ako djeca vide da se vi slažete bez obzira što više ne živite zajedno, to će im pomoći da i oni lakše krenu dalje i izrastu u psihički zdrave ljude.

Nadam se da češ imati sretnu budućnost

Možda nemate zajedničku budućnost, ali zašto biste drugoj strani priželjkivali zlo. Nije išlo, prekinuli ste i sad krećete različitim životnim putevima. Zaželite mu sreću, mislite to i prizvat ćete dobru energiju i u svoj život, prenosi Daily Mail.

