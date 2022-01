Nezdravi užici: tri sastojka u hrani koji su opasniji od dodanog šećera

Međutim, jesi li znala da su određene namirnice jednako loše? Otkrit ćemo ti koje su to tri namirnice možda čak i opasnije za zdravlje od šećera

Kod uravnotežene prehrane, kako sama riječ govori, sve je u balansu. Organizmu su potrebni vitamini, minerali i slično, pa bi se jelovnik trebao dobrim dijelom sastojati od svježeg voća i povrća. Danas, međutim, imamo praktički neograničen pristup višestruko obrađenoj hrani i gotovim jelima – zbog čega ih većina ljudi jede previše. Šećer je jedan od najvećih i najpoznatijih „otrova“, a velike količine mogu nanijeti štetu našem zdravlju. Uzrokuje bolesti poput visokog krvnog tlaka, dijabetesa ili raka, a upale u tijelu često su posljedica prekomjerne konzumacije šećera. Ali, u hrani postoje tvari koje su potencijalno štetnije od šećera.

Još nezdravije od šećera: kloni se ove hrane

1. Trans masti Trans masti su nezasićene masne kiseline koje nastaju tijekom industrijskog stvrdnjavanja izvorno zdravog biljnog ulja. Čak i ako se ulje zagrijava jako dugo i jako, nastaju transmasti – na primjer u fritezi. A te masti mogu biti štetne za zdravlje: povećavaju razinu lošeg LDL kolesterola u krvi te također mogu potaknuti arteriosklerozu. Ako želiš izbjeći trans masti u svojoj prehrani, trebala bi izbjegavati gotova jela i brzu hranu ako je to ikako moguće. U velikim količinama nalaze se u pizzama, hamburgerima i duboko prženoj hrani (poput pomfrita). Ali, i grickalice poput čipsa ili peciva također su bogate nezdravim mastima.

2. Umjetne boje Mnoge namirnice prirodno imaju mnogo manje intenzivnu boju nego što smo mi kao potrošači navikli. Slatkiši, kukuruzne pahuljice, ali i mnoga pića su stoga među namirnicama koje se često obogaćuju sintetičkim bojilima, posebice takozvanim azo-bojilima. Međutim, za njih se sumnja da lako uzrokuju netoleranciju na te tvari. Možeš je prepoznati po simptomima kao što su koprivnjača, astma ili edem kože. Kod djece bi umjetne boje također mogle uzrokovati poremećaje pažnje i hiperaktivnost. Prilikom kupovine pazi da u tvojoj košarici za kupovinu završe samo namirnice s prirodnim bojama.

3. Nitritna sol za meso Većina proizvođača hrane koristi nitritnu sol za sušenje mesa kako bi duže očuvali jako obrađeno meso poput šunke, salame, slanine ili čak kobasice te kako bi pojačali aromu i boju. To je mješavina kuhinjske soli i kalijevog ili natrijevog nitrita (E 249 ili E 250). Kada se ovi proizvodi zagrijavaju, stvaraju se štetni nitrozamini koji potiču čak i razvoj karcinoma. Konzumacijom ovih mesnih proizvoda pogoduješ i kardiovaskularnim bolestima, i to do 40 posto. Zato je bolje koristiti neprerađeno organsko meso umjesto kobasica i sličnih proizvoda. prneosi miss7.24sata.hr

