Koliko se trudi oko vas toliko mu je i stalo – 5 muških ponašanja koje ne bi trebali ignorisati

Ovo je 5 tipova muških ponašanja koji bi mogli pokazati da muškarac nije dovoljno zaniteresovan za ženu i ne biste ih trebali ignorisati: 1. “On ne pokazuje da me voli, nije loš samo je rođen takav”. Osoba koja ne pokazuje da voli svog partnera nije niti “rođena takva”, niti “hladna”, niti “takva zbog horoskopskog znaka”…

Takva osoba je ili iskompleksirana ili nedovoljno zainteresovana za svog partnera. Najvažnije pitanje se provlači, zašto bi ikad iko bio u vezi sa nekim ko ne želi da pokaže ljubav? “On je takav rođen, ači ja ga ipak volim”. 2. Slično prvoj stavci – konstantna distanciranost:

Biti u vezi u kojoj žena ne dobija ljubav je kao biti majka djetetu kojeg nikada ne viđate. Ako je vaš muškarac stalno na distanci nema potrebe da se navikavate na takav odnos. Ako želite ljubav objasnite mu to, ako vam je ne umije dati možda je uporno tražite na pogrešnom mjestu.

3. Ne izlazi mnogo sa vama. Ako vaš muškarac pretežno sjedi kući, ili kad izlazi onda ide sa drugarima, a rijetko sa vama onda se zapitajte koliko mu je stalo. Muškarac koji voli ženu će uvijek željeti biti pored nje i uz nju. 4. Osjećate se nesigurno pored njega.

Ako osjećate da vas vaš muškarac ne štiti dovoljno, da se ne zauzima za vas ili vas uzima zdravo za gotovo to je rezultat dugotrajnog zanemarivanja sa njegove strane. Vjerovatno niko sebi neće umisliti da ne dobija dovoljno pažnje. Ako to ne osjtite vjerovatno postoji razlog za to.

5. Ne zanima ga mnogo vaš život. Možda poslije posla jedva čekate da otrčite svom muškarcu i prepričate događaje koji su se desili tog dana ali njega to jednostavno ne zanima. Možda vaše priče jesu pomalo dosadne, ali ako se ne zanima za vama bitne stvari koje su se desile, onda mu i nije dovoljno stalo. prenosi pult24info

