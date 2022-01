Predrasude o Ribama u horoskopu koje su zapravo živa istina

Među onima koji su često na meti takvih predrasuda dominiraju Ribe samo, u njihovom slučaju te pretpostavke su prilično tačne.

Ribe su previše osjetljive

Većina Riba prvo će pokušati da se odbraniti od ovog stereotipa, ali na kraju će ipak priznati da njihova osjetljivost nije nikakav mit nego živa istina. Osjetljivost je produkt velike količine emocija koja se nalazi u njima i zbog kojih sve shvataju lično.

Ribe su često nerealne

Niko ne zna tako dobro da pobjegne od stvarnosti kao Riba. Ponekad se namjerno ne želi suočiti s realnošću situacije u kojoj se nalazi, a ponekad joj jednostavno treba vremena da se s njom suoči na svoj način i pod vlastitim uslovima te zato nestane u svom zamišljenom svijetu u kojem je sve onako kako bi trebalo da bude.

One su velika zlopamtila

Ribe opraštaju brzo, ali ne zaboravljaju nikad. Kada pomislite da se više ni ne sjećaju onoga čime ste ih povrijedili, one će vas podsjetiti na to, najčešće usred neke rasprave ili svađe.

Previše su lakovjerne

Ribe na prvu uvijek vide samo ono najbolje u ljudima. Nažalost, to znači da im promaknu njihove loše strane i to im se često obije o glavu. Pustit će ljude u svoj život s punim povjerenjem i bez zadrške, ne računajući na to da mnogi nemaju dobre namjere.

One su poprilično ćudljive

U jednom trenutku Riba može biti jako uzrujana i beskrajno tužna, a u drugom zaboraviti na sve i opet zračiti srećom. Takva promjena raspoloženja možda može biti čudna, ali zapamtite da su u svakom trenutku jednostavno takve kakve jesu i ne skrivaju vam ništa. Kada su srećne, srećne su. Kada su tužne, – tužne su, piše Noizz.rs.

