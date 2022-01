‘Mislio sam na kolegicu dok sam hodao prema oltaru’: Nevjerovatne priče ljudi koji su započeli ljubavne afere

Na kraju je došla i jedna moja kolegica te je večer završila tako da smo se ljubili… Čak i nisam siguran jesam li bio tako pijan. Sljedeći dan dok sam hodao prema oltaru, nisam mogao prestati misliti na nju

Partneri varaju, brakovi i veze se raspadaju, to postoji otkako je svijeta i vijeka… Međutim, većinu ljudi, koji su monogamni, zanima zašto i kako dolazi do afera. Što točno potakne osobu na takav čin? Korisnici Reddita otkrili su razloge zašto su započeli svoje afere, piše Živim.hr.

Trojac je postao dvojac

Upoznali smo se na poslu i započeli smo trojac s mojom ženom. Nakon nekog vremena, počeli smo se družiti bez supruge. Srećom, supruga mi je oprostila i uspjeli smo se pomiriti.

sloppyjoe218

Seks umjesto ručka

Stvarno sam volio erotske priče na internetu. Napisao sam ih nekoliko i razgovarao o njima na chatovima. Bila je jedna starija žena s kojom sam razgovarao i ona je radila blizu mog stana. Bio sam u ranim 20-im, ona je bila kasnim 30-ih.

Dogovorili smo se da se nađemo tijekom njezine pauze za ručak i otišao sam po nju, a ona je rekla: ‘Hajde da preskočimo ručak i vratimo se u tvoj stan.’ Radili smo to nekoliko puta tjedno i sve je trajalo nekoliko mjeseci. Brzo sam saznao da je udana, ali da nije baš u sretnom braku. Na kraju me je samo prestala zvati.

imaybeacatIRl

Prevara kao čin osvete

Saznao sam da me moja partnerica vara pa sam ja odlučio prevariti nju. Nije mi bilo bolje. To je zapravo učinilo upravo suprotno. Samo sam se osjećao kao da sam također go*no. Bila je to vrlo kratka afera.

JAHNOOSKA

Rogonja

Moj muž me nekoliko godina pokušavao nagovoriti na rogonju (fetiš gledanja partnera kako se seksa s drugom osobom), a ja sam mu rekla da nisam takva osoba i da želim ljubav i osjećaj da sam nekome dovoljna. Samo je o tome pričao te je na kraju uništio naš seksualni život. Razvio je erektilnu disfunkciju i stalno mi je sugerirao da nađem nekog drugog s kim bih se seksala.

Na kraju sam se počela viđati s drugim ljudima i pravilo je bilo ‘nikad nemoj razviti osjećaje prema drugima’. No, dva puta sam se zaljubila u muškarce koji su mi rekli da sam sve što žele i da sam im dovoljna. Muž je primijetio da se nešto događa te je zahtijevao da prestanem s tim, ali nisam. Oba muškarca su lagala i viđala se s drugim ženama, uz to su mi govorili da sam ja ta koja je odlučila pokrenuti razvod.

MomsSpecialFriend

Ostavio sam ženu zbog kolegice

Zaprosio sam svoju prvu ženu i moji prijatelji su mi odlučili prirediti momačku večer u striptiz klubu. Na kraju je došla i jedna moja kolegica te je večer završila tako da smo se ljubili… Čak i nisam siguran jesam li bio tako pijan. Sljedeći dan dok sam hodao prema oltaru, nisam mogao prestati misliti na nju. Trebao sam otkazati vjenčanje.

Mjesec dana kasnije supruga i ja smo kupili kuću, a dva mjeseca nakon toga spavao sam s kolegicom. U svoju obranu, ako je uopće mogu imati, nisam spavao s kolegicom sve dok nisam rekao supruzi da se moramo rastati Razveli smo se i ja sam se oženio svojom kolegicom, a moja obitelj i prijatelji su mi rekli: ‘Čovječe, ona će te uništiti jednog dana’ i na kraju je to učinila. Moja prva žena bi učinila sve za mene… Moja druga baš i ne. To je ogromna životna pogreška koje se stidim i danas.

7stentguy

Bivša me prevarila s najmanje 18-ero ljudi

Bivša supruga prevarila me je mnogo puta. Kad kažem mnogo, znam za najmanje 18 ljudi. Uvijek sam bio vjeran. Bila je dobra u tome da me uvjeri da je to moja krivica, a s obzirom na to da su djeca bila upletena, pokušavao sam da stvari funkcioniraju. Na kraju me to ubilo iznutra i prestao sam brinuti o našem braku, sebi, svom životu i maštao sam o prevari iz osvete ili razvodu. Ponovno sam je uhvatio kako vara i ovoga puta je bila dovoljno hrabra da predloži otvoreni brak. To nije ono što sam želio, ali mislio sam ‘jebi ga’ i možda ću pronaći djelić sreće. Ipak je htjela kontrolirati s kime ću ići, i nagovorila me da odem na spoj s njenom najboljom prijateljicom koja joj je u to vrijeme bila šefica.

Moja žena je mislila da se može pobrinuti da ništa ne dovede do više od poljupca. Pa, na njenu nesreću, kliknuli smo već na prvom spoju. Ukratko, odlučili smo imati trojac mjesec dana kasnije, i to je trebao biti prvi put da prijateljica moje žene i ja radilmo bilo što seksualno, ali nije bio. Mojoj ženi bilo očito da se njezina prijateljica i ja predobro znamo. Pretpostavljam da varalica najbolje prepoznaje varalicu. To je bila posljednja noć da smo moja žena i ja bili zajedno. Ubrzo smo se razveli i ja sam se počeo vraćati u život. Sada smo zapravo sretan u braku s njezinom prijateljicom. Više se ne osjećam mrtvo iznutra i osjećam kao da sam se vjenčao s najboljom prijateljicom.

kuwatatak

Brzo smo postali više od prijatelja

Žena je pokucala na vrata stanice hitne pomoći u gradu i zatražila volontersku prijavu. Bio je to prilično neupadljiv prvi susret osim što sam mislio da je lijepa. Dva tjedna kasnije naletio sam na nju u baru. Bila je sa zaručnikom. Te večeri smo razmijenili brojeve samo na profesionalnoj razini. Ubrzo je počela dolaziti volontirati. Ona je bila medicinska sestra i tada smo držali sate prve pomoći. Bio sam jedan od predavača.

Ukratko, počeli smo provoditi puno vremena zajedno. Puno smo češće razgovarali, počeli smo ‘slučajno’ viđati u kafićima. Brzo smo počeli biti mnogo više od prijatelja. Tako je započelo dugih nekoliko godina zabavnog i mračnog razdoblja u mom životu. Ne žalim zbog toga. Ali reći ću ovo, da sam stariji, mudriji i da nisam partijaner, danas bih bio s njom.

pmoran88

Nisam znao da je udana

Bila je bankarica u 30-ima, duhovita, svjetska žena i jako se zainteresirala za mene. Rekla mi je da se nađem s njom jednog dana u sefu gdje su se čuvali svi osjetljivi papirnati dosjei. Mislio sam da je to zbog posla i sljedeće što se krenulo događati je to da me počela “obrađivati”.

Odlučili smo to skrivati i mislio sam da je to jer sam imao 18 godina i mislio sam da će to biti mala ljetna avantura, a očito je da to nismo trebali raditi na poslu. Onda sam saznao, nakon otprilike najvrućeg mjeseca seksa ikad, da je šutjela jer je je*eno udana.

Billbapoker

Želio sam joj dokazati da nije u pravu

Moja djevojka mi je rekla ‘imaš sreće što me imaš. Ako me ikada ostaviš, umrijet ćeš sam jer te nitko ne želi.’ Tako da sam imao goruću želju da joj dokažem da nije u pravu. Na kraju sam spavao s njezinom šeficom.

Drjohnson93

Oboje smo bili u nesretnom braku

Nisam bio sretan u braku. Putovao sam zbog posla i na večeri je bila jedna žena koja je doputovala iz drugog mjesta. Proveli smo cijelu večer pričajući. Pitao sam za njezinu obitelj, a ona je rekla da joj je muž seronja. Ubrzo smo započeli smo aferu koja je trajala dvije godine.

PacMan8122

Rekla mi je da se razvodi

Ovo je bilo prije 12 godina. Imao sam 19 godina, ona je imala 24 i bila je udana. Bili su u procesu razvoda, ali mi nekako nije rekla da su tehnički još uvijek u braku. Njezin muž je pokušavao popraviti stvari, što sam shvatio te je na kraju saznao za mene i s pravom je bio ljut.

Odmah sam mu rekao da ne nosi prsten i da je rekla da se nedavno razvela. Osjećao sam se kao govno, ali seks je bio nevjerojatan. Afera je trajala oko šest mjeseci i potpuno sam se izvukao iz cijelog tog scenarija.

