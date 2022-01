Nježne žene su idealan materijal za brak: 10 znakova da vas muškarac vidi kao buduću suprugu

1. Naprosto vas obožava: Kao što se uvijek govorilo “Žene to naprosto osjete”. I to je tačno. Žene mogu osjetiti kada ih muškarac voli, kada ih obožava… takva osjećanja se ne mogu sakriti niti odglumiti. 2. U vašoj blizini osjeća se ugodno i slobodno:

Ovo je važan znak na koji obraća pažnju svaki momak koji razmišlja o braku. Ako ga nije sramota da doživi peh pred vama to znači da vas već smatra kao dobrog prijatelja i budućeg životnog saputnika. 3. Nasmijavate ga: Ako primijetite da se uvijek smije s vama, tada možete biti sigurni da vas gleda kao potencijalnu suprugu.

4. Daje vam do znanja da vas voli: Ako vam često spominje kako ne može zamisliti život bez vas ili priča o budućnosti a vi ste pritom dio nje – taj muškarac ima ozbiljne namjere. 5. Sviđa mu se što dobro kuhate: Vjerovatno znate staru izreku da je put do čovjekova srca kroz želudac.

U tome stvarno ima istine. Hrana nas čini sretnima, i ako umijete napraveti omiljeno jelo svog muškarca vjerujte da ste dobili veliki plus. 6. Trudi se da bude bolji: Ako primijetite da se vaša voljena osoba očito mijenja nabolje, to pokazuje na to da utičete pozitivno na njega.

7. On obraća pažnju na vaše majčinske instinkte: Muškarac posmatra ženu dok drži bebu u naručju, ili dok hrani male napuštene kučiće i mačiće – tako vide vašu brižnu stranu. Ako mu ne pokažete tu stranu, onda vas najvjerojatnije neće doživljavati ni kao potencijalnu suprugu.

8. Njegovi roditelji vas obožavaju: Naravno, ovo nije preduslov za sretnu vezu, ali je ipak veliki plus. Ako imate dobre odnose s njegovim roditeljima, u budućnosti će mu biti lakše zamisliti vas kao njegovu suprugu. 9. Osjeti da se može osloniti na vas:

Ako mu dajete do znanja da ćete uvjek biti uz njega on će to cijeniti i poželiće vas uvijek imati pored sebe. 10. Dajete mu dosta nježnosti: Bez obzira koliko muškarac izgledao konzervativno i njemu je potrebna ljubav i nježnost. Ne morate ga gušiti sa tim ali kad osjetite da mu je to potrebno – to mu i pružite. piše “Pult24“.

Facebook komentari