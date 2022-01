VELIKI HOROSKOP ZA CIJELU 2022. GODINU, PROGNOZA ZA SVE ZNAKOVE ZODIJAKA: Jedan znak nek se pazi, NE PIŠE MU SE DOBRO

OVAN

LJUBAV: Tijekom ove godine vi ćete iz dana u dan postajati sve smireniji, blagonakloniji prema svijetu oko vas, radosniji. S takvim pristupom sami ćete sebi otvarati i mnoga ljubavna vrata. Vaš privatni život odvijat će se uredno i stabilno. Ako ste već u vezi, ona će biti kvalitetna, a vi ćete u njoj zaista uživati. Ako ste još sami, bit ćete otvoreni za ljude i događaje I nećete se osjećati usamljeno. Male tuge mogle bi biti povezane s vašim prijateljstvima, no ne dopustite da iste utječu na vas same. Ono što nije vaš problem, otpustite i prihvaćajte stvari kakve jesu. Vaša poduzetnost, pozitivan duh i snaga sigurno će razvedriti i nekog vašeg zabrinutog prijatelja (prijateljicu). Venera vam je sklona od 3.5. do 29.5. kad će biti u vašem znaku, potom također od 12.8. do 6.9., te opet od 17.11. do 11.12.

KARIJERA: Pred vama je godina otvaranja i sve većih mogućnosti. Planete će podržavati vaš rast, napredovanje i unutrašnji razvoj. Možda nećete sve doživljavati baš tako jer će vam Saturn iz Vodenjaka ponekad postavljati ozbiljnosti povezane s društvom ili ćete svoja postignuća mjeriti vrlo strogim kriterijima. Olabavite, sve je u redu. Štoviše, od 11.5. do 29.10. Jupiter će tranzitirati vaš znak i otvoriti vam brojne prilike na mnogim područjima. Otvorite oči i uši, mnogo toga će se pokrenuti, a na vama je da učinite ono što je najbolje za vas. Nema više prepreka, a proteklih godina ste prošli sito i rešeto, pa sad dolazi vrijeme zasluženih pobjeda, no i vaše novostečene zrelosti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Najbolji savjet za vas je da ne letite pred rudo i da svaku situaciju sagledate u svoj njenoj mogućnosti. Jer njih će biti mnogo. Tako ćete izvući ono zaista najbolje. Zdravlje će vas služiti dobro, neće biti većih turbulencija, a vaše raspoloženje će biti većinom vedro.

BIK

LJUBAV: Većinu godine vaš će se ljubavni život odvijati uhodano i mirno. Ipak, s obzirom da se eklipse događaju u vašem znaku i znaku Škorpiona (vašoj prirodnoj 7. kući braka i odnosa), to ćete u dane oko njih biti u određenim iskušenjima, bilo da ćete se morati postaviti na nov način, bilo da će cijela vaša privatna situacija zahtijevati određene promjene. Ne brinite, samo ostanite trezveni i odluke donosite dan, dva nakon pomrčina . One će se događati 30.4. i 8.11. u Biku, te 16.5. i 25.10. u Škorpionu. Slušajte sebe, svoj unutrašnji glas u miru i on će vam biti sasvim dobar putokaz. Dani dobri za ljubav kad vam je Venera naklonjena bit će od 1.1. do 7.3., posebno od 29.5. do 24.6. (kad tranzitira vaš znak), od 6.9. do 30.9., te opet od 11.12. do kraja godine.

KARIJERA: Sve do sredine ljeta morat ćete balansirati između starih i novih mogućnosti. Ako vam se ponekad učini da ne možete pomiriti dvije sasvim različite opcije (uglavnom će se raditi o novim ili starim tehnologijama, invenciji ili tradiciji, ili pak slobodi rada I krutim autoritetima), pokušajte biti diplomat I naći kompromis ili pak činiti to što trebate naizmjenično (ako je moguće). Od 21.8. pa sve do kraja godine sve će to biti lakše, uspijevat ćete usuglasiti spomenute različitosti ili će se sve razbistriti, a vi ćete raditi učinkovitije i s dosta truda za zaradu na duge staze, no s rezultatima. Nemojte ništa na poslu shvaćati osobno, nego se držite profesionalnih standard i sve će biti u redu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uran u vašem znaku i dalje će vas navoditi na neke revolucionarne poteze, a uz dvije eklipse, pazite da ne zbrzate s odlukama i promjenama pod svaku cijenu. Blokirajući Saturn iz Vodenjaka povremeno će donositi frustracije koje pobjeđujte humorom.

BLIZANAC

LJUBAV: Ništa posebno senzacionalno niti kardinalno novo neće se događati na vašem ljubavnom nebu ove godine. Bit će ljubavi, događaja i doživljaja, a vi ćete kroz njih proletjeti onako kako samo vi znate – uz puno priče, smijeha i s ponekom dobronamjernom provokacijom. Zbog dugog boravka Marsa u vašem znaku u drugom dijelu godine mogli biste preuzeti inicijativu na ljubavnom planu, no pazite da ne pretjerate, a pogotovo na riječima. Sjetite se da djela govore vise od riječi i kad budete frcali od viška energije, učinite neki potez (bio to pristup, zagrljaj ili što vam već dođe) prema dragoj osobi tako da se i ona osjeća ugodno. Nema potrebe za suvišnim raspravama, ponekad je bolja tišina. Venera vam je sklona od od 7.3. do 6.4., posebno od 24.6. do 19.7., te opet od 30.9. do 24.10.

KARIJERA: Dvije eklipse u vašoj prirodnoj 6. kući posla i radnog mjesta 16.5. i 25.10. vjerojatno će donijeti neke promjene ili nove mogućnosti povezane s istim. Na vama je da pametno iskoristite ono što se otvara ili nudi, a dalje će sve ovisiti o vašim sposobnostima. Neće vam biti teško raditi jer će nakon 21.8. Mars ući u vaš znak i tu ostati prilično dugo (dulje nego obično), odnosno sve do kraja godine. Imat ćete snage za dvoje, no pazite da ne pregorite i ne zaboravite na redovne stanke. Jupiter i Neptun u vašoj prirodnoj 10. kući karijere dobar dio godine donosit će mogućnosti zabluda ili nejasnoća, pa se potrudite da uvijek imate čiste račune i jasan i jednostavan odnos sa šefom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte ni u čemu, te nastojte mirom i razumom održati zlatnu sredinu kako u ponašanju, tako i u životnom stilu. Slušajte sebe iznutra i već ćete brzo znati da li je vrijeme da stanete ili da nastavite, bilo to hrana, kretanje, komunikacija. I onda će sve biti super.

RAK

LJUBAV: Vaše zahtjevne godine u privatnom životu su iza vas. Još će vas Pluton u Jarcu samo povremeno i nakratko podsjetiti što ste sve prošli nedavnih godina. Bit će ovo godina introspekcije, mirenja kako sa sobom, tako I sa situacijom ili nekim osobama od kojih ste se bili distancirali. Zakopavanju svih ratnih sjekira pomoći će i dobar Jupiter iz Riba dobar dio godine, no i Neptun u istom znaku. Vaš osjećajnost i empatija doći će do izražaja na najbolji mogući način. Veze će se produbiti i dobiti na kvaliteti, a vi postati postati potpuno svjesni njihovog dobrog utjecaja na vas. Većinu godine bit ćete dobro, a dvije eklipse u vašem 5. polju ljubavi i djece 16.5. i 25.10. donijet će neke novosti, no generalno sve će biti u redu. Dobra Venera oplemenit će vas od 6.4. do 3.5., posebno od 19.7. do 12.8., te od 24.10 do 17.11.

KARIJERA: Tijekom većine ove godine imat ćete prilike proširiti svoje horizonte, otići na profesionalno usavršavanje ili jednostavno otkriti i dobiti nova saznanja. Oni koji još uče, a naročito studenti, imat će lijepe uspjehe na ispitima i vježbama kojim će se zaista moći pohvaliti. Bit će onih među svima vama koji će napokon otputovati na neku destinaciju koju su oduvijek željeli posjetiti, a neki će to povezati i s poslom. Također je dobro postavljena poslovna suradnja s inozemstvom. Ono gdje trebate biti oprezni jest direktna podrška drugih ljudi, jer ćete većinu svega morati odraditi sami, no uz dobre tranzite, vama to neće teško pasti. Bit će ovo sasvim dobra poslovna godina.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krv, znoj i suze su iza vas, a svakim danom ćete osjećati kako se nešto oslobađa i otvara. Budite budni i mirno ulazite u nove situacije, te ostanite ono što zaista jeste. Ne pokušavajte biti netko drugi, jer vam to svakako nije potrebno.

LAV

LJUBAV: Opozicioni Saturn u Vodenjaku u vašoj prirodnoj 7. kući braka i odnosa, cijelu će godinu i dalje brusiti vaše osobne odnose, a od vas zahtijevati prilagođavanje, trezvenost, zrelost i otvorenost za kompromise. Budite mudi i taktični jer ćete tako proći daleko bolje nego da namećete svoj stav. Ipak će vam biti lakše nego prošle godine kad je više planeta bilo kontra vas. Ostali tranziti na vaš privatni život bit će više manje uredni, tako da će najviše o vama i vašem pristupu ovisiti kako ćete se osjećati i u konačnici kako ćete proći u vezi. Držite se one “Strpljen, spašen” i budite kooperativni. Uvažavajte mišljenje druge strane i vaš će se odnos razvijati. Venera vam je dobro postavljena od 3.5. do 29.5., potom posebno (kad je u vašem znaku) od 12.8. do 6.9., te još od 17.11. do 11.12.

KARIJERA: Ako radite posao koji uglavnom ovisi samo o vama ili radite sami, možete očekivati mirnu godinu uz povremene prolazne trzavice između vas i šefa ili nekog autoriteta. Naučite se tada ako treba i poniznosti, jer ćete tako proći bolje. Ako je pak vaš posao povezan s drugima i suradnjama, očekujte da će godina biti šarena. Bit će faza kad će vas drugi podržavati svom snagom i otvoreno, što će vam davati dobar vjetar u leđa, no također će biti faza kad će se nastojati distancirati od vas i koji put vas ostavljati na cjedilu da sami rješavate što treba. Prihvatite obje situacije i znajte razlučiti kad je nastupila koja, jer ćete ako to uspijete, znati što vam je činiti i odraditi najbolje sve što treba.

ZDRAVLJE&SAVJET: Saturn I Uran u izazovnim aspektima na vaš znak donosit će katkada turobne misli ili pak stresove. Najbolje ćete se osjećati ako redovno prakticirate neku tehniku relaksacije ili pak redovnim šetnjama na zraku ili kroz prirodu ojačavate imunitet.

DJEVICA

LJUBAV: Neptun u opoziciji u Ribama i vašem prirodnom 7 polju braka i odnosa cijelu godinu, te Jupiter u istom tranzitu dobar dio godine, učinit će da će vaši kriteriji i procjene povezani s privatnošću biti pomalo iluzionistički. Istina je da će vam Jupiter sigurno otvoriti neke lijepe ljubavne prilike za udruživanja, no vama samima nedostajat će realna procjena istih. Kad budete uživali, pokrenite brzo i svoj analitički nerv kako biste uvidjeli koliko živite u mašti, a koliko u stvarnosti. Da, uživajte, ali ne zaboravite na stvarnost i sve će biti odlično. Dobro postavljen Uran davit će vam lucidnost, pa se oslanjajte i na svoju (blic) intuiciju. Venera će pokrenuti ljubavne događaje od 1.1. do 7.3., od 29.5. do 24.6., potom posebno od 6.9. do 30.9. (kad je u vašem znaku), te opet od 11.12. do kraja godine.

KARIJERA: Saturn u vašem prirodnom 6. polju radnog mjesta donosit će određena iskušenja bilo u vašim odnosima s kolegama, bilo u samom procesu rada. Vjerojatno ćete se morati prilagođavati. Ne očekujte savršenstvo, nego budite spremni na kontinuiran i dugotrajan sistemski rad. Kao vrijedan znak, vi ćete sve to dobro izdržati. Zbog planeta iz Riba ponekad ćete poželjeti poletjeti i nekamo pobjeći, no ništa od tog. Sve će ostati na razini mašte. Dug boravak Marsa (od 21.8. do kraja godine) u vašem prirodnom 10. polju karijere sigurno će donijeti dodatne aktivnosti i vaš pojačan angažman u poslu, a mogući je i poneki sukob s nadređenima. Držite se profesionalnosti i sve će biti dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tijekom cijele godine važno je biti realan i sagledavati činjenice, jer će vas samo takav pristup voditi ka zadovoljstvu. Manjak energije zbog Marsa u Blizancima u drugom dijelu godine nadomjestite češćim kraćim stankama i ekonomizirajte sa svojim snagama.

VAGA

LJUBAV: Vaše ljubavno nebo većinu godine bit će čisto, a vi mirni. Neće biti nekih većih turbulencija niti promjena, no to ne znači da neće biti ljubavi. U njoj ćete uživati tiše, skladnije, bez puno pompe. Oni koji već jesu u vezama, iste će najvjerojatnije još više učvrstiti, a samci će izlaziti s mjerom i bez pritiska da nekog baš moraju upoznati. Drugim riječima, sve će se odvijati prirodno, a vi ćete biti neopterećeni slijedom događaja u osobnom životu. Dobar Saturn iz Vodenjaka cijelu godinu činit će vas stabilnim, premda će neki zbog njegove pozicije u vašoj prirodnoj 5. kući ljubavi, proći i kroz poneko iskušenje koje će tražiti zrelost, no sve će za vas biti dobro. Vaš planet Venera obogatit će vaš ljubavni život od 7.3. do 6.4., od 24.6. do 19.7., te posebno (kad je u vašem znaku) od 30.9. do 24.10.

KARIJERA: Eklipse u vašoj prirodnoj 2. i 8. kući iznjedrit će situacije u kojim ćete trebati promijeniti bilo pristup novcu, bilo da ćete promijeniti način zarade, a isto se može odnositi i na nov način dobivanja podrške drugih. Jupiter u vašoj prirodnoj 6. kući zaposlenja tijekom većine godine učinit će da ozračje na radnom mjestu bude po vas ugodno, a također i odnosi s kolegama, posebno s podređenima, ako ih imate. Dug boravak Marsa u Blizancu (od 21.8. do kraja godine) davit će vam dodatnu konstruktivnu energiju i neće biti zadatka koji ne biste obavili besprijekorno. Uz dobar Saturn iz Vodenjaka mogući su rezultati koji će se dugo pamtiti. Oni maratonski.

ZDRAVLJE&SAVJET: Odlični tranziti po zdravlje i kondicijsko stanje na vaš znak gotovo cijelu godinu učinit će vas spremnim na svako moguće poduzimanje. Mnoge Vage ove će godine baš pucati od zdravlja i biti primjer kako održavati ravnotežu u životnim navikama. Uživajte!

ŠKORPION

LJUBAV: Četiri eklipse u vašem i opozicionom znaku Bika (koji je i vaša prirodna 7. kuća braka i odnosa) učinit će ovu godinu zanimljivom i na svoj način zahtjevnom. 16.5. i 25.10. su pomrčine u vašem, a 30.4. i 8.11. u znaku Bika gdje je i Uran. Dani su to kad ćete vjerojatno kuhati u sebi i prolaziti iskušenja u osobnim odnosima, a odluke koje bi mogle iznjedriti nešto novo u istim, donosite bar dan nakon što pomrčina prođe, jer ćete tada sve vidjeti jasnije. Dobar Jupiter iz Riba u vašoj prirodnoj 5. kući ljubavi i djece učinit će da vjerojatno ispravno postupite i da utjecaj eklipsi usmjeri u konstruktivnom pravcu po vas. Kad se sve zbroji, pred vama je bogata ljubavna godina u kojoj neće nedostajati događaja i doživljaja. Dobra Venera bit će vam sklona od 6.4. do 3.5., od 19.7. do 12.8, te posebno od 24.10. do 17.11.

KARIJERA: Posao vam tijekom većine ove godine neće biti u središtu pozornosti. Ako ste zaposleni, odrađivat ćete ga rutinski, no u isto vrijeme proučavajući ljude oko sebe poput pravog psihologa. Više će vas zanimati tko je tko i kakav je, nego sam posao. Važno je reći da ove godine ne očekujte podršku drugih u svom radu, jer opozicioni Uran cijelu godinu, kao i dug boravak Marsa (od 21.8. do kraja godine) neće donijeti ništa osim povremenih trzavica. No to vama neće ni biti niti važno jer ćete se oslanjati na vlastite snage I s mislima biti negdje drugdje. Umjetnost, djeca, sve lijepo i dobro, sport i slične teme zaokupljat će vašu pozornost gotovo cijelu godinu. Više nego posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Uran i Saturn u kvadratnim tranzitima na vaš znak cijelu godinu donosit će vam iskušenja živciranja ili pak loših raspoloženja. No dobar Jupiter će sve ublažavati uz neko dobro društvo, svijeh i slično. Uvijek se smirite i potražite vedre sadržaje. Tada će sve biti dobro.

STRIJELAC

LJUBAV: Nakon što ste definirali svoje ciljeve proteklih godina i znate što tražite, sad ćete zdušno krenuti u potragu za istim. No neće to ići tako brzo kao što se nadate. Vi biste najradije poletjeli, no ipak ćete morati ostati na zemlji. Za to će se pobrinuti kvadrati Jupitera i Neptuna gotovo cijelu godinu, te opozicioni Mars u drugom njenom dijelu. Da ne biste otplutali u svijet iluzija, prvo sagledajte činjenice, te ostanite mirni i trezveni. Jako je važno da imate realan odnos i prema sebi i prema drugoj strani. Uspijete li u tome, sve će vam ići baš kako treba. U tome će vam pomoći dobar Saturn iz Vodenjaka koji će vaša razmišljanja svako malo prizemljiti. Ne bunite se jer to će u konačnici biti zdravo po vas. Dobra Venera ojačat će vaš ljubavni život od 3.5. do 29.5., od 12.8. do 6.9., te posebno od 17.11. do 11.12.

KARIJERA: Vjerojatno ćete se malo ulijeniti, a neki bi mogli i graditi kule u zraku. Ove godine nemate neki posebno markantan tranzit povezan s poslom, pa održavajte ono što imate. Ono što je dobro jest mogućnost rješavanja stambenog pitanja, no i tu treba prije svega biti realan. Opozicioni Mars u Blizancu (od 21.8. do kraja godine) oduzimat će vam energiju, pa svakako sve s poslom dobro planirajte unaprijed i ekonomizirajte sa svojim snagama kako bi uspjeli obaviti sve što trebate. Dvije eklipse u vašoj prirodnoj 6. kući radnog mjesta 30.4. i 8.11. donijet će neke novosti na radnom mjestu, no ne takve da bi baš jako utjecale na vas i vaš status. Prilagodite se i vozite mirno dalje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gotovo cijelu godinu bit ćete u svom starom klasičnom iskušenju pretjerivanja bilo u konzumacijama, bilo u preotvorenom ili preslobodnom ponašanju. Svedite to na minimum uz pomoć unutrašnje samodiscipline i suzdržanosti. Osjećat ćete se bolje zbog toga.

JARAC

LJUBAV: Kao i uvijek, vi znate što želite, a iza vas su zahtjevne godine u kojim ste to osvijestili još jače. Nastavit ćete na tim temeljima. Dvije eklipse (30.4. i 8.11.) u Biku i u vašem prirodnom 5. polju ljubavi i djece vjerojatno će donijeti poneko iskušenje ili promjenu na spomenute teme, no uz vaš dobar plan, sve će proteći uredno. Kako je i Uran u kombinaciji s njima, očekujte neočekivano, ali dobro po vas (jer je isti planet u trigonu na vaš znak). Zato im se ne opirite, nego promjene prihvaćajte, jer će dugoročno biti dobre. Sve ostalo povezano s privatnošću bit će više manje uredno. Dug boravak Venere u vašem znaku (od početka godine sve do 7.3. učinit će vaš privatni život zaista bogatim. Dobra Venera dat će vam vjetar u leđa od 1.1. do 7.3., od 29.5. do 24.6., od 6.9. do 30.9. i opet od 11.12. do kraja godine.

KARIJERA: Uz svijest da ste već postigli mnogo, ove godine počet ćete se “igrati”, odnosno vaša kreativnost, talent i mašta sve će više dolaziti do izražaja i na poslu. Neće vam više biti važno da se održite i učvrstite svoju poziciju, jer ona je već sama takva po prirodi i onom što je iza vas, nego ćete se razvijati dalje, ne višoj razini – tražit ćete nove izazove, a koji uključuju lucidnost, smisao za lijepo, umjetničke aspiracije, širi krug ljudi koji će vas usput podržavati, te sve nešto što je finije, još kvalitetnije, ukratko, bit ćete usmjereni na višu razinu i onaj finiji rad. Bit će ovo godina svojevrsne profinjene nadogradnje za koju ste uvjete već bili ostvarili ranije. Ne treba ni reći da ćete uživati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa vas neće mučiti, dobar Uran na vaš znak davat će vam cijelu godinu rezervu živaca, a i druge planete podržavat će vas. Mars u vašem 6. polju posla i zdravlja u drugom dijelu godine, donijet će poneko prolazno forsiranje, no uz vašu unutrašnju stabilnost, ono će biti zanemarivo.

VODENJAK

LJUBAV: Pred vama je godina u kojoj će se glavne stvari događati u nekim drugim temama. Ne brinite, ljubavi će biti, no nećete se morati hrvati s nekim ljubavnim iskušenjima ili slično. Sve će više manje biti uredno, pa ako ste u vezi, nadograđivat ćete je najbolje kako znate. Jedino pazite da zbog posla ne zanemarite voljenu osobu, odnosno ako ste još sami, budite otvoreni za nove prilike i poznanstva. Ne dajte se lošim mislima (jer će vas Saturn u vašem znaku još povremeno malo gnjaviti), nego potražite društvo i vedre ljude. Makar i na distanci ili na kratko. Dug boravak Marsa u vašem prirodnom 5.polju ljubavi i djece u Blizancu u drugom dijelu godine, sigurno će donijeti više događaja, no uz umjerenost, na vašu radost. Venera će pomoći od 7.3 do 6.4., od 24.6. do 19.7., te opet od 30 9. do 24.10.

KARIJERA: Ovo je godina u kojoj ćete imati brojne prilike da mijenjate stvari u svom poslu i karijeri. Osim što će vam Jupiter većinu godine otvarati lijepe prilike za zaradu koja bi vas učinila zadovoljnim, a iste ćete vjerojatno zdušno iskoristiti, dvije eklipse događat će se u vašem prirodnom 10. polju karijere, u Škorpionu, i to 16.5. i 25.10. Bit će to dani kad ćete morati reagirati na pametan način, možda ćete prolaziti određena iskušenja povezana s temom posla, te se naviknuti na moguću novu situaciju ili promjenu. Odluke donosite bar dan nakon što eklipsa prođe jer tada vidite jasnije. Povremeno će vam se činiti da nema šansi da spojite nespojivo, no kad malo bolje razmislite, naći ćete ključ za isto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite mirom i strpljenjem sve što vam bude dolazilo na put ove godine. Ostanite sabrani, a ako vam naiđu loše ili tužne misli, svakako se sjetite one “Udri brigu na veselje” i potražite društvo ili humoristične sadržaje. Tada će sve biti lakše. Čovjek je čovjeku lijek.

RIBE

LJUBAV: Jupiter u vašem znaku (izuzev perioda od 11.5. do 29.10. kad će biti u Ovnu, pa se opet vratiti k vama) učinit će da uživate u životu, da se pred vama nižu lijepe prilike za razvoj, za sretne odnose i sve dobro i lijepo. Stoga budite otvoreni i spremni na svaku vrstu suradnje jer će ona prije svega biti dobra za vas. Uz Neptun u vašem znaku cijelu godinu, vi ćete zaista biti jako jako empatični, a neki će gotovo pa osjećati na vlastitoj koži kako je i drugima oko njih. Vaši unutrašnji uvidi bit će snažni, a slušajući sebe znat ćete kome prići ili od koga otići. Vaš privatni život bit će duboko isprepleten sa spomenutim, a vi ona prva pravcata Riba koja ne samo da sanja, nego i zna točno o čemu se zapravo radi. Venera će vas oplemeniti od 6.4. do 3.5., opet od 19.7. do 12.8., te od 24.10 do 17.11.

KARIJERA: Zbog Jupitera sreća će vas pratiti I na poslu. Neki će dobiti priliku da prošire svoja znanja ili da rade nešto što su oduvijek željeli. Prihvatite sve izazove i dajte sve od sebe, jer su moguća ostvarenja kojim ćete se kasnije moći dugo hvaliti. Ipak, pustite neka vas hvale drugi. Nije isključeno ni da zaista dobijete i neko priznanje ili nagradu. Dug boravak Marsa u drugom dijelu godine (točnije od 21.8. do kraja iste) oduzimat će vam energiju, pa u vazi posla sve pažljivo isplanirajte i pripremite kako biste bili učinkoviti. Oni koji možda rade od kuće imat će određene zahtjevnosti u istom periodu, no i to se uklapa u priču da sve unaprijed pripremite. Tada rezultati neće izostati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Na trenutke ćete blistati, a u drugom dijelu godine vi ćete ponekad osjećati pojačani umor, pa se redovno odmarajte i opuštajte. Sve ostalo bit će više manje uredno. Pred vama je lijepa godina koju ćete uz mudar pristup sigurno pamtiti po dobru. prneosi “Novi“.

