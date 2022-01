VELIKI JYOTISH HOROSKOP ZA 2022. GODINU: Raspadaju se lažne ljubavi i prijateljstva, evo šta vas čeka- SVE U DETALJE

Davno odbacivanje zla iz psihe i traženja neprijatelja negdje drugdje, ponavljanje starog problema kršćanstva koje ne prihvaća dva polariteta i stalno traži zlo u drugome. Raspadaju se ona prijateljstva koja nemaju duhovnu komponentu, Saturn u Jarcu pokazuje koliko je ljudima doista stalo do stvarnog prijateljstva, odnosno koliko prijatelji današnjice izbjegavaju stvarne teme i drže se ispraznosti koje Saturn u Jarcu lomi i pokazuje narav tog prijateljstva.

Kao što sam najavio još 2019. godine, dotaknuli su se Saturn i Ketu ili kolektivna karma predaka, njihov dodir osjećat će se godinama, ali tek pri njegovom kraju koji je bio oko kraja godine te početkom godine kad je došao Saturn u Jarcu, je kralj nevolja.

Ako ga pratimo kroz povijest, Saturn u Jarcu imamo 1492. g. dolaskom Kolumba koji je otkrio Ameriku. Tada je počelo razaranje kulture Indijanaca te je započela pljačka i nehumanost koja traje do danas. U novijoj povijesti Saturn u Jarcu se pojavljuje s Max Planckom 1900.g. kada je otkrivena atomska energija. Pratimo ga kroz krizu pred početak 1929.g. te dolaskom Hitlera od 1930.g. do 1933.g., Kubanska kriza koja se ponovno aktualizirala na granici s Ukrajinom ili pak rušenjem Berlinskog zida, a zadnje dvije godine smo ga upoznali kroz pandemiju i malo će nas napustiti kroz peti mjesec i vratit nam se ponovno kroz osmi mjesec, a ispratit ćemo ga krajem sljedeće godine kada će ući u znak Vodenjaka. Ipak, nešto lakša situacija se može osjetiti od polovice trećeg mjeseca. Tada Rahu ulazi u znak Ovna koji je stvarao maglu, mućke i spletke.

Pratite što se sada događa jer zadnja godina odlaska Saturna iz znaka Jarca nam govori kakva će biti vladavina Saturna u Vodenjaku.

Saturn u znaku Jarca je pokazao svoju svirepost, ali tko je imalo pronicljiv mogao je vidjeti kakav je čovjek iznutra ili kakva mu je Sjena. Ovdje je astrologija pokazala svoje zakonitosti koje, ako se ne uzmu u obzir, pokazuju što je čovjek bez duhovnoga; prodavatelj iluzija i dostojanstva, poput Fausta.

Bez astrologije nema psihologije i obratno jer ako astrologiju promatrate kao proricatelja sudbine onda ne znate što je astrologija. Učite o Sjeni kroz Saturna u Jarcu, o svojoj Sjeni ili strahu koji vas pritišće. On je pored smrti nekih ljudi donio i gubitak nekih prijateljstava pokazujući na čemu se ona u stvari zasnivaju. Kako kaže Aristotel: ”Duhovna prijateljstva su prava prijateljstva.” Raspadaju se ona prijateljstva koja nemaju takvu komponentu pa je Saturn u Jarcu pokazao koliko je ljudima doista stalo do stvarnog prijateljstva, odnosno koliko prijatelji današnjice izbjegavaju stvarne teme i drže se ispraznosti koja Saturn u Jarcu slomi i pokaže narav ili sastav tog prijateljstva.

U 2022. godini gospodarstvo će se oporavljati uz jaku inflaciju. Digitalna ekonomija, kultura i način života imat će utjecaj na način na koji će se dharma i karma tumačiti u budućim vremenima jer ona je duboko prodrla u naš život. Niz katastrofa neviđenih u posljednje dvije godine 2020. i 2021. ostavio nas je zbunjene i psihološki donijelo tjeskobu koju ćemo osjećati dugi niz godina, ali tko poznaje svijest, ono što je izašlo bilo je samo jedan dio naše osobnosti. Stvari će se početi vraćati na "staro" u nekim zemljama dok će se Europa zabavljati s autokracijom. Davno odbacivanje zla iz psihe i traženja neprijatelja negdje drugdje, ponavljanje starog problema kršćanstva koje ne prihvaća dva polariteta i stalno traži zlo u drugome.

Odbacili smo ono nesvjesno ili unutrašnje sadržaje i vraćamo se u moderno srednjovjekovlje, kako tvrdi Jung, nakon 60 godina istraživanja snova Europljana.

Ipak, Saturn u znaku Jarca ljudima otvora nove vidike, gdje su dobili mnogo novih ideja, radili su od kuće i mnogi su se osamostalili, dok u SAD-u imaju velike probleme jer u vrijeme krize ljudi su pronašli nove načine zarađivanja i nastala je kriza zbog nedostatka radne snage. Ljudi čiji su poslovi u određenim segmentima pretrpjeli štetu razmišljaju o pokretanju poslova tamo gdje su vidjeli da drugi napreduju. Mnogi koji su ostali bez posla, trude se prilagoditi novonastalim situacijama na tržištu. Svi mi dijelimo sreću u nejednakim omjerima, što je vidljivo iz planetarnih kombinacija i utjecaja u kojima smo rođeni, ali globalno smo svi osjetili kako je ne baviti se sobom, a izbjegavanje psihičkih činjenica jako loše za sve.

Saturn vlada zemljom i svime što se nalazi pod zemljom zato je izazivao jake potrese zajedno s Marsom, a Rusija će i dalje biti u stanju pripravnosti. Treći je mjesec jako opasan za sukob, kao i šesti mjesec.

Godina koja je pred nama započinje retrogradnom Venerom (izravno kreće 29. siječnja) koja pojačava karmičke veze i probleme u odnosima pogotovo ako se radi o nedostupnim vezama. Ovaj tranzit će u aspektu ljubavi raditi jake probleme kao i jedno kratko razdoblje oko polovice trećeg mjeseca. Kako će treći mjesec odmicati počet će se osjećati odlazak Rahua koji je od početka pandemije stvarao nevolje.

Mars 26.2. ulazi u konjukciju sa Saturnom što će donositi jaku represivnost, sukobe, negdje potrese i nestabilnost u svijetu. Pošto njegova retrogradnost pojačava duboke ljutnje iz nesvjesnog, odnosno to je kombinacija koja je puno dublja i zalazi u prošle živote pa će se na kolektivnom aspektu osjećati puno jače.

Retrogradni Merkur 2022. donosi slične teme kao godinu prije što znači da će velike informatičke kompanije imati problema s internetom i ostalim problemima koji se vežu za tu industriju poput pada Facebooka prošle godine, a u našim životima probleme u komunikaciji.

Zahtijevat će od nas da pređemo u potpuni introspektivni način razmišljanja i promijenimo svoju perspektivu od 14. siječnja do 3. veljače, 10. svibnja do 3. lipnja i 9. rujna do 2. listopada. Tijekom tog vremena obratite pozornost na teme koje se ponavljaju iz prošlosti na intelektualnoj i poslovnoj razini. Stvari oko pandemije će biti jake do trećeg mjeseca, a onda će jenjavati, ovisno o medijskom pritisku nakon toga. Realna opasnost neće postojati koliko općenito treći mjesec može biti loš za sukobe u svijetu, ne samo sukob Rusije i Ukrajine. Ipak dolazak Jupitera u Ribe, promijenit će puno toga na bolje, određena ravnoteža će se vraćati, ali ne ona koju smo imali.

Retrogradni Saturn koji počinje u šestom mjesecu aktivirat će neke stare teme i probleme koji su nas mučili zadnje dvije godine. Jupiter će krajem sedmog mjeseca pokrenuti sa svojom retrogradnošću nove-stare probleme sa slobodom, ali ništa toliko značajno.

Pred kraj godine Saturn se priprema ući u znak Vodenjaka koji će onda pokazivati koliko smo se lažno ili stvarno zalagali za slobodu.

2022. godina će biti nešto bolja zbog napuštanja Rahua u trećem mjesecu i iznimno jakog Jupitera koji će netom nakon njega ući u znak Ribe, ali Saturn će nas na jesen još uvijek nekim događajima podsjetiti koliko je jak i snažan i koliko je bitno da kolektivno prihvatimo Sjenu ili Saturna.

Ne zaboravimo, ako se ne osvijestimo, slijedeće godine Saturn u Vodenjaku ima isto jaku Sjenu jer je u svom znaku. prenosi Atma

