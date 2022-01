4 briljantno suptilna načina da ga emocionalno približite sebi

Nekoliko je odličnih i suptilnih načina pomoću kojih možete svog partnera emocionalno približiti k sebi. Emotivna intimnost glavna je komponenta veze koja dugoročno drži muškarca uz vas. Mnoge žene brinu da se moraju natjecati s djevojkama koje njihovi muškarci svakodnevno susreću.

Prirodno je osjećati se nesigurno zbog straha od gubitka partnera. Ali nije fizička privlačnost ona koja će održati vezu ili brak – to je učenje kako stvoriti duboku emocionalnu vezu sa svojim muškarcem koja će nadmašiti sve ostalo. Mudre supruge imaju nešto mnogo značajnije od zategnutog tijela i besprijekorne kože; imaju godine vrijednih sretnih bračnih uspomena, koje su poboljšale njihovu sposobnost da imaju zdrav odnos i omogućavaju im da se njihovi muškarci svake večeri vraćaju kući emocionalno ispunjeni.

Evo četiri načina da stvorite duboku emocionalnu vezu s muškarcem i spriječite ga da ikada odluta; privremeno ili trajno.

1. Otvorite mu se

Vaš muškarac mora se osjećati ugodno povjeravajući vam se. U svijetu u kojem većina muškaraca osjeća da se moraju ponašati ‘čvrsto’ samo kako bi preživjeli dan na poslu ili noć piva i nogometa s dečkima, stvarno im treba mjesto na kojem mogu biti ranjivi. Kao žena, vi biste trebali biti ta koja im omogućuje tu ranjivost, stvarajući prostor za njega. Trebate mu stvoriti mjesto na kojem će moći skinuti svoju ‘mušku masku’ i biti potpuno svoj.

Svi znamo da muškarci nisu poput žena, da oni ne pričaju nadugo o svojim problemima i ne govore izravno o svojim osjećajima, ali im je itekako potreban izlaz za njihov nagomilani stres i negativne osjećaje. Žena koja može stvoriti taj izlaz ključna je za sreću i emocionalno zdravlje njenog muškarca. Kako možete postati sigurno mjesto za svog muškarca?

To uključuje dva koraka:

1. S njim riskirate i dijelite svoje najdublje osjećaje i strahove. Uglavnom, otkrivate mu sve svoje tajne.

2. Dopuštate mu da vas tješi u nekim trenucima kao da je vaš heroj. Neophodno je prepustiti se njegovim zagrljajima, poljupcima i umirujućim riječima.

A još važnije je prihvaćanje njegove utjehe. Imajte na umu i budite osjetljivi na njegov ego. Jednom kada mu počnete otkrivati ​​svoje tajne i dopustite mu da vas tješi, on će se početi otvarati o svojim osjećajima, strahovima, tajnama, potrebama i još mnogo toga. Pustite ga. Nemojte razgovarati o njemu ili pokušavati riješiti njegove probleme djelujući kao njegov terapeut. Nemojte napola slušati jer je vaša sestra na drugoj liniji. Budite pažljivi i to na način koji ga poziva da se osjeća sigurnim i saslušanim u vašoj prisutnosti.

2. Ne igrajte prljavo

Sada kada se vaš partner otvorio i podijelio intimnosti s vama, pogodite što se događa s puno žena? Uzimaju ta otkrića i bacaju ih natrag svojim muškarcima u lica u trenucima žestokih svađa. ‘Zato tvoj šef misli da si slabić!’, ‘Nije ni čudo što se bojiš neuspjeha!’, ‘Možda se tako ponašaš jer je tvoj otac bio uvredljiv kao što si mi rekao da jest’. Kad mi žene vidimo ‘crveno’, želimo pobijediti u borbi i osjećamo da su naše emocije valjane.

Ako želite da vaš muškarac čuje vaše osjećaje, vidi vašu povrijeđenost i razumije vašu bol, razgovarajte s njim kao da je netko koga čujete, vidite i razumijete. To će stvoriti emocionalnu vezu i stvoriti snažnu emotivnu povezanost između vas. Shvatit će da ste u stanju poštovati njega i njegove osjećaje, unatoč vlastitim negativnim osjećajima. On će tada početi činiti isto za vas. Tako rade zdravi muškarci. Ako mu možete prenijeti svoje emocije i misli o njemu u sigurnom okruženju koje poziva na bliskost i pozitivne promjene, on će se slomiti pokušavajući ispoštovati vaše osjećaje i želje, čak i ako se mora žrtvovati za vašu sreću. On se stvarno želi pobrinuti za vaše emocionalne potrebe.

3. Pokažite mu da ga obožavate

Neke su žene prirodno otvorene sa svojom fizičkom naklonošću, dodiruju i miluju svog muškarca s ljubavlju, nježno, toplo. Ove žene su božice. Sve je u dodirima ljubavi koji smiruju muškarca i pozivaju ga na privrženost. Ne budite jedna od onih žena čiji dodiri odguruju. Dodiri koji nisu milovanja, već oduzimaju njihovu energiju, nisu svjesni dodiri i odbijaju muškarce. Još važnije od pružanja dodira je primiti njegov dodir.

Svaki put kad vas muškarac dotakne, opustite se kao da je on vruć nož, a vi maslac na njegovoj oštrici. Stopite se u njegovu toplinu. Pustite da se vaši mišići opuste i pozovite njegov dodir. Ponekad je to lako učiniti, a ponekad teško. Ako ste ljuti na svog muškarca, ne morate se prisiljavati da se opustite u njegovom dodiru, ali ne biste trebali ni trzati kao da je radijacija. Ako ste ljuti i povrijeđeni, samo recite da ne želite da vas se dira, navedite mu razlog zašto i pustite ga da se povuče. Ako odmah ne odstupi, morate biti čvrsti i reći mu snažnije. Bez drame.

4. Ne zaboravite biti razigrani

Biti istinski razigran zahtijeva da se osjećate sretnim u svom životu; stoga, morate početi imati pozitivan odnos pun ljubavi prvenstveno prema sebi. Trebali biste se zaljubiti u sebe. Iskoristite svaku priliku da se nasmijete, zabavite i opustite. Napravite mjesta kako biste osjetili i svoje negativne emocije, ali budite manje strogi prema sebi kada se osjećate loše. Potrudite se odvojiti vrijeme za sebe i pazite na svoj um, tijelo i dušu. Trebali biste pronaći način da zavolite svoj posao i hobije i u njima pronaći radost. Prepustite se svojim osjetilima kako biste poboljšali svoju senzualnost. prenosi 24sata

