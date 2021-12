JUPITER ĆE BITI U RIBAMA DO 21. 12. 2022. GODINE! Dobra vijest, SREĆA VAM KUCA NA VRATA!

Jupiter se lepo oseća u Ribama, on tu pokazuje svu jačinu. Za vreme ovog Jupitera svi možemo da očekujemo uspeh tj. promenu u karijeri! Posle 12 godina je ušao u znak Riba ( setite se 2010. godine kako vam je izgledala, sada je slična energija) ovaj Jupiter budi duhovnost, povezuje stvari u celini. Na globalnom nivou ovaj Jupiter pojačava religijsko verske pokrete.

Može da donese cunamije, poplave. Naročito u periodu kada bude bio u konjukciji sa Neptunom od 8.4- 15.4 (pogotovo nesreće na moru).

Ljudi koji su rođeni 98, 86,74, 62, 50 mogu zasigurno da očekuju jednu ODLIČNU GODINU! Sve što se tiče karijere kreće velikom brzinom na gore! Novac takodje dolazi! Dolazi do zasnivsnja porodice, do proširenja porodice, kupovine nove nekretnine, do velikog duhovnog razvoja kao i na povezivanje u celinu sa sobom, svojim okruženjem itd. Definitivno godina koja ostavlja pozitivan trag!!!

Oko 5. maja će preći u Ovna, taj prelazak će doneti vatrenu energiju jer će biti i Mars u Ovnu pa će Ovnovi kao i ostali vatreni znaci biti jaki i nadahnuti ovom pokretačkom energijom!

Tokom Juna i Jula će biti posebna energija pa svako ko bude skupio hrabrosti da nešto menja neće se pokajati! Jer posle ulazi retro hod do kraja oktobra i onda se ponovo vraća u znak Riba i tu boravi do 21.12.2022. godine kada prelazi u Ovna i tada za sve nas se završava jedan stari ciklus i kreće NOVI sa predvodnikom Ovnom!

Espreso

