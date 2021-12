POLICAJKA KOJA JE PLESALA U KRILU ŠEFU: IZVINJAVAM SE SUPRUZI, NISAM ZNALA DA JE ON U BRAKU

Želim se posebno izviniti poručnikovoj supruzi, nadam se da ovo nije naštetilo vašem braku. Nije trebalo biti ovako, nisam imala pojma da je u braku – ispričala je mlada policajka za TMZ.

Trebala je to biti samo zabava, da se malo nasmijemo. Ni svjesna sam da sam potpuno uništila njegovu karijera, da on izgleda kao loš čovjek i zaista mi je žao – dodala je Mekuli, koju njujorška policija neće sankcionisati. No, poručnik McGarry dobio je premještaj.

Ja sam inače duša svake zabave, bilo je već kasno i kolege su me nagovarale da nekome plešem u krilu. Zgrabila sam poručnika za ruku, posjela ga i zaplesala. To je sve. Da je nešto slično napravio muškarac, to se ne bi ni snimalo, biti bi iscurilo i postalo viralno – rekla je Mekuli i dodala da se sve odvijalo izvan dužnosti.

Zahvalila je nadređenima na razumijevanju, a do daljnjeg će raditi od kuće. prneosi “Hayat“.

