Osam stvari koje kod partnera nikad ne možemo promijeniti

Ključ stabilnih i uspješnih veza je prihvaćanje partnera onakvim kakvim on je, uz dodatak puno iskrene komunikacije te održavanja psihičke i fizičke bliskosti. S druge strane, pokušaji da se partnera promijeni te razočaranje zbog neuspjeha česti su krivac raspada veza, pa i brakova, piše Daily Mail.

Tom se temom pozabavila slavna seksologinja i ljubavna savjetnica Tracey Cox, koja iz svog iskustva u bračnom savjetovanju navodi stvari koje ne možemo kod partnera mijenjati – pa ih ili treba prihvatiti kao takve, ili se razići ne mučeći niti sebe niti partnera.

1. Problemi s ovisnošću

Statistika pokazuje da je broj izliječenih ovisnika (bilo o alkoholu, drogama, klađenju itd.) vrlo nizak – nažalost, manje od 10 posto ljudi uspije se dugoročno kloniti svoje ovisnosti.

Ljudi koji vjeruju da će partner ostaviti ovisnost zbog njih, najčešće se grdno varaju. Oni mogu služiti kao potpora, no konačan rezultat u potpunosti ovisi o samom ovisniku. prneosi 24sata

2. Ključne karakterne crte

Ne samo da su neke karakterne crte urođene te su konstanta u ljudskim životima, većina se osobina ličnosti bespovratno formira do 18 godine života.

To ne znači da se neke promjene ne mogu dogoditi, ali one nisu drastične i prvenstveno ovise o iskustvima pojedinca. Nedavna je studija Sveučilišta Harvard pokazala kako je do dobi od 30 godina naša osobnost gotovo ‘isklesana’.

3. Njihov odnos s obitelji

Bilo da je vaš partner mamin sin, partnerica žena koja se prije svake odluke mora posavjetovati s majkom ili pak su jedni od onih koji vlastite roditelje ne doživljavaju – ne računajte na to da možete utjecati na promjenu odnosa koji se gradio godinama, ima svoju dinamiku te ovisi o dvije strane koje su ga stvarale.

Naravno, partneru se može ukazivati na neke bolje načine rješavanja problema, mirniji pristup, više pažnje ili pak više odmicanja – ali se temeljni odnos i stav roditelja prema njihovom djetetu te obrnuto – ne mijenja.

4. Hobije u kojima uživaju

Bilo da je riječ o vožnji motora, vježbanju, čitanju knjiga, igranju igrica ili vrtlarenju – ono što netko voli i pruža mu veliko zadovoljstvo nije nešto čega će se olako odreći.

S druge strane, ako će se to

ga morati odreći pod prisilom, ostat će frustracija, tuga i stvari koje nagrizaju svaki odnos – pa je stoga najbolje pronaći partnera s kojim dijelimo hobije ili vam barem ne smetaju.

5. Religijska vjerovanja

Partner je ateist, a vi ste religiozni ili pak obrnuto? Sustav vjerovanja je nešto što se formiralo u ranom djetinjstvu i temelj je karaktera kao i osnove osobine ličnosti, a traženje da se ti stavovi promijene je licemjerno, neopravdano te bezobrazno – ono govori da nam se partner zapravo ne sviđa onakav kakav jest.

6. Stav prema nevjeri

Ako vaš partner/partnerica ima prošlost u kojem je varao/la, velike su šanse da će to nastaviti raditi i u budućnosti, jer je takvo ponašanje odraz stava koji ima prema nevjeri.

Jedino što može eventualno dati nadu je razlog za prevaru – ako se taj razlog neće ponoviti u vašem odnosu, onda on ne mora nužno utjecati na budući odnos.

7. Način komunikacije

Svatko ima svoj osebujni način komunikacije i to je nešto što podsvjesno proizlazi iz naše ličnosti. Već u prvim ljubavnim svađama lako je uočiti jesu li stilovi komunikacije srodni, odnosno jesu li ljudi u stanju iskomunicirati svoje probleme, što je ključno za njihovo rješavanje. Ako je jedan od partnera komunikator koji kažnjava šutnjom ili pokušava dominirati vikom, ne računajte da se to može promijeniti.

8. Libido

U početnim fazama veza svi parovi se nešto češće seksaju, što se događa pod utjecajem hormona, novine i želje. S vremenom nužno dolazi do ulaska u rutinu, a tek ona otkriva stvarni libido pojedinca – dok netko možda želi seks svakodnevno, drugi ga možda poželi jednom u tjedan-dva.

Ako su razlike velike između libida partnera, male su šanse da će se postići uzajamno odgovarajući dogovor, a velike da će veza ‘zaštekati’ na seksualnom planu.

Ovo se može mijenjati – pod uvjetom da to i partner želi

Stil odijevanja – ako se svodi na male preinake koje ne zahtijevaju od partnera da u potpunosti mijenja svoj stil, tada je vrlo moguća promjena budući je većina ljudi motivirana idejom da se više sviđaju partneru (to se ne odnosi na želje da se primjerice partner odijeva provokativnije ili pak pokriva – što je simptom kontrolirajućeg partnera).

Navike bontona – Roditelji su ti koji djecu trebaju učiti bontonu, no velik broj ljudi u vezama priznaje kako su puno takvih navika ‘pokupili’ od partnera, naprosto svjesno ili nesvjesno kopirajući njihovo ponašanje.

Ukus u glazbi, filmovima, knjigama… – Ukus je nešto što je pod velikim utjecajem okoline i društva, odnosno onog što nam je dostupno. Partner tako može biti netko tko nam proširuje vidike i upoznaje nas s nečim nepoznatim što nam se može, a i ne mora, svidjeti.

Neke loše navike – Ovo se ne odnosi na poroke poput onih navedenih u ovisničkom ponašaju, već neke sitne propuste poput ostavljanja čarapa na podu, tanjura na stolu, upaljenog svjetla, ostavljanja prazne role WC papira…

