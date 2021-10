JEDNOSTAVAN PROIZVOD KOJI ĆE UČINITI DA VAM SAVRŠENO NALAKIRANI NOKTI TRAJU DUŽE

Nekada se može činiti da ste već čuli sve, no to definitivno nije slučaj. Možda znate kako spriječiti da vam se ruž ne preslikava na zube, sva pravila oblikovanja obrva ili konturiranja lica. No, kad se radi o kućnoj manikuri, možda mislite da slijedite svako pravilo koje postoji, ali to vrlo vjerovatno nije tako.

Znamo da staklena turpija štiti prirodni nokat, da je važno uklanjanje zanoktica, korištenje kvalitetnog laka za nokte, da moramo “zapečatiti” rubove nokta. Iako smo upoznati sa svim malim trikovima, dešava se da lak za nokte ne izdrži duže od par dana. Naime, postoji još jedna sitnica na koju vjerojatno niste mislili ili ste je smatrali nebitnom, a toliko je jednostavna i upravo bi ona mogla riješiti sve probleme vezane za manikuru. Radi se o pravilnom odabiru acetona i odstranjivača laka za nokte. prneosi “Hayat“.

Naime, za kvalitetnu manikuru u kućnoj radinosti nije toliko važan lak koji koristite ili način na koji ga nanosite, već je trik u odstranjivaču laka za nokte koji ste prethodno koristili. Dame obično kupuju najbolji i najdugotrajni lak za nokte, ali često koriste najpovoljniji odstranjivač laka, pod pretpostavkom da je svaki isti. Međutim, stručnjaci kažu da će kvalitetan odstranjivač laka za nokte produžiti trajanje vaše manikure.

Sve što trebate je upotrijebiti ga za uklanjanje postojećeg laka, kao i za pripremu noktiju prije nanošenja baznog laka za novu manikuru. Lak za nokte će vam trajati duže bez pucanja, što znači da možete bezbrižno kreirati slatke dizajne i uložiti vrijeme kreirajući savršenu manikuru, jer se sad to i isplati. Naravno, bit će potrebno duže vrijeme koristiti kvalitetniji odstranjivač kako bi vam se nokti prvo u potpunosti oporavili.

