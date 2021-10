Imamo tri veoma ozbiljna (zdravstvena) razloga zbog kojih je dobro imati kućnog ljubimca

Svi vlasnici kućnih ljubimaca spremni su svjedočiti koliko njihov ljubimac podiže kvalitetu njihova života. Ima dana kada jedini osmijeh na lice izmame baš oni, nekad su oni ti koji naslone glavu na nas dok plačemo, a uglavnom su psi ti koji nas izvuku iz udobnog kauča i natjeraju da šećemo,

Svjesni smo da dobro utječu na naše emotivno stanje, stabilnost, ali i stanje našeg tijela. No, lijepo je kad to znanstvenici potvrde. Oni su zaista utvrdili da ljubimci na tri načina dobro utječu na naše zdravlje, odnosno, da naš život čine dužim.

1. Tjelesna aktivnost

Vlasnici pasa puno više vremena provode hodajući naokolo. Ako to rade 20 do 30 minuta dnevno, na taj je način njihova tjedna tjelesna aktivnost oko 150 minuta. Riječ je o umjerenoj tjelovježbi, no ona je veoma važna zbog općeg zdravlja srca. Uz to, poboljšava kondiciju, a pomaže i u snižavanju krvnog tlaka te kolesterola.

2. Bolje zdravlje, poglavito srca i krvnih žila

U časopisu Circulation je prije dvije godine objavljena je studija u kojoj su predočeni podaci kako se vlasnici pasa bolje oporavljaju od srčanog i moždanog udara. Najbolje se oporavljaju oni koji žive sami i sami se brinu o svojem psu. Autori studije napisali su kako zaključuju da je to stoga što se vlasnici pasa više bave tjelesnim aktivnostima, a uz to imaju i, kako je oni nazivaju, ‘povećanu društvenu podršku’. Obje komponente pomažu bržem oporavku.

Otkriveno je i da vlasnici mačaka imaju manju šansu da umru od srčanog i moždanog udara.

3. Manji stres

Da, zbog ljubimaca se osjećamo dobro. Naš mozak u vremenu kojeg provodimo s njima čudi hormone sreće, zbog kojih se osjećamo bolje, a uz to i smanjuju razinu hormona stresa. Potvrdili su to iz Američkog udruženja za srce (AHA). prenosi “Byka“.

