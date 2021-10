Majka otišla u smrt i ostavila TROJE DJECE: Dirljivim pjesmama kao da je predosjetila tragediju

Jevgenija Leončeva (33) poginula je prilikom “bandži džamping” skoka sa 25 metara u kazahstanskom gradu Karagandi, a do tragedije je došlo jer, prema navodima, nije poslušala sve instrukcije, već je skočila prijevremeno dok sigurnosni pojasi i kanapi nisu bili još učvršćeni.

Leončeva je, kako prenose mediji, bila iskusna skakačica, a prilikom svog, ispostavilo se posljednjeg skoka, u pozadini se začuo muškarac koji joj kaže da je voli.

Porparol hitne medicinske službe Karagandija rekao je da je uprkos ljekarskim naporima, Jevgenija Leončeva preminula, prenosi East2West.

Ona je bila majka troje djece, a neposredno prije tragedije sa svojim partnerom je na društvenim mrežama objavila numere “Live it up” (Živimo), kao i “We’re going to fly” (Letimo), što je dodatno uznemirilo sve one koji su poznavali mladu ženu, navodi pomenuti medij.

– Do nesreće je došlo kada je žena skočila prije nego što je dobila zvanično odobrenje instruktora, u momentima kada sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno – izvjestili su organizatori bandži džampinga.

Kao rezultat toga, Leončeva je pala sa 25 metara direktno na beton. Hitno je prebačena u bolnicu gdje je i operisana, ali ljekari nisu uspeli da spase njen život.

Lokalne vlasti Karagandija istražuju okolnosti nesreće, a po svoj prilici sumnjaju na nemarnost kompanije za ekstremne sportove.

Ukoliko se dokažu tvrdnje o njihovoj krivici, organizatore čeka višegodišnja zatvorska kazna, prenosi Objektiv.

Facebook komentari