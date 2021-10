Ako je ljubav vašeg života Vodolija, sa ovih 7 brutalnih istina o njemu se morate suočiti

Muškarac Vodolija je primamljiv koliko i zbunjujuć. On je nekonvencionalan i često ga je teško definisati. Uprkos onome što naziv govori, Vodolija prezire konvencionalnost.

U stvari, muškarci Vodolije misle drugačije; oni se bave većim dobrom i vjerovatno su više zainteresovani za humanitarne napore nego za izgradnju romantičnih veza.

Zbog simboliizma Vodonoše – mističnog iscjelitelja koji na zemlju donosi vodu ili život – Vodolija voli da uzvraća. Muškarci Vodolije vjeruju u „moć ljudi“ i teže društvenoj promjeni u svim aspektima života. Mrzi što ga ubacuju u šablone, uživa otežavajući drugim ljudima da ga ‘pročitaju’, a ponekad čak i teže razumiju.

Ali Vodolije ljudi su vizionari, uvijek misle na širu sliku i često zaboravljaju da se usredsrede na ono što ih okružuje u sadašnjosti.

Ljubav i veze

Muškarci Vodolije poznati su po tome da vole i vode momački način života. Ekscentričan je i živi život u svom ritmu, pa je ženama potrebno dodatno, ekstra veliko strpljenje i razumijevanje da ga vežu za sebe.

Njegov pristup izlascima krajnje je nekonvencionalan i sastanak sa njim neće ličiti sastanak. Ali, sa svojim čudnim, često apsurdnim smislom za humor i intelektom, šarmira skoro svakoga (često i više ljudi odjednom).

S obzirom na to da duboko voli ljude, njegove romantične veze vremenom napreduju iz dugogodišnjih platonskih veza, a kada se jednom zaljubi, to je kao da se zabavljate sa svojim čudnim najboljim prijateljem. Ali slobodoumne Vodolije mrze da se osjećaju vezanim, pa im treba mnogo prostora za nezavisnost, posebno u vezi.

Međutim, njihova brižna, osjetljiva strana uvijek će biti tu za vas ako bude potrebno. I pod uslovom da može ostaviti po strani svoje brige za veće dobro dovoljno dugo da vas sasluša, biće naoružan savjetima i smjernicama da vas provede kroz teška vremena.

Ali odnos sa muškarcima Vodolijama nije bez svojih loših strana. On ima problema da saopšti svoja prava osjećanja, zbog čega može izgledati da se osjeća neprijatno i isključeno. Ako Vodolija može da ima povjerenje u sebe i povjerenje u to da su njegove emocije prave, on je savršeno sposoban da ima zdrav odnos u kojem on i njegov partner dijele jednako poštovanje jedno prema drugom.

Muškarac Vodolija je najkopatibilniji sa vazdušnim znakovima Vagom i Blizancima, i vatrenim znakovima Ovnom i Strijelcem.

Muškarac Vodolija i se*s

Vodolija ima izuzetno jak libido i želju za se*som, ali ima i tendenciju da se više usredsredi na širu sliku spasavanja svijeta, što znači da može proći dugo vremena dok ne dođe do prave intimnosti. Ipak, kada nađe pravog partnera za zavođenje, nije mu uopšte važno ako nema emocionalne veze.

Se*s sa njim je pun novih stvari i eksperimentisanja. Nije stidljiv kada je u pitanju pokazivanje ove svoje strane, ali to voli da radi sa više partnera. Ali ako njegov se*sualni partner ne razumije njegovu ličnost, može ga zbuniti udaljena i distancirana narav muškarca Vodolije.

Ako volite Vodoliju, ovo su istine koje morate znati o njemu:

1. On vam ne govori uvijek tačno kako se osjeća

Koliko god muškarac Vodolija bio saosjećajan i brižan, iznošenje njegovih misli nije jedna od njegovih najboljih osobina. Zbog toga se ponekad može činiti prilično udaljenim. Ali ne dozvolite da vas zavara. Ovim momcima je mnogo stalo do vas, jednostavno to možda neće reći.

2. Muškarci Vodolije uzimaju k srcu sve što kažete

Znajući da mu verbalno izražavanje sopstvenih osjećanja možda nije jača strana, pazite šta govorite ako ste uznemireni zbog njega.

Ovi momci to zaista uzimaju k srcu. Ako ste ljuti što vas nije pozvao i rekli nešto poput “nemoj više nikad da me zoveš”, vjerovatno i neće. Zato, budite strpljivi i znajte da morate biti jaki i sigurni u vezi sa njim.

3. Ovaj horoskopski znak je izuzetno pouzdan

Kad je muškarac Vodolija sam, spreman je za druženje. Međutim, često se osjeća kao da se zaista jako teško povezuje na dubljem nivou (a on je duboka osoba). Dakle, ako ne osjeća čvrstu vezu, neće ni biti u njoj. Tačka.

Shvatite to kao dobru stvar, jer ako je s vama, onda je s vama.

4. Vodolija vam neće reći ako nije predan vašoj vezi

Ako ste se viđali sa Vodolijom i on ne osjeća duboko vašu vezu, vjerovatno neće reći ni riječ. Najvjerovatnije će vas samo ignorisati. Zašto prosto nije jasan? Pa, jednostavno nije u njegovoj prirodi da se nosi sa ovakvim neugodnim situacijama, pa mu dajte malo pauze, krenite dalje i ne razmišljajte mnogo o tome.

5. Muškarci Vodolije uživaju u slobodnom vremenu

Koliko god Vodolija bio društven i uzbudljiv momak, jer su mu sve vrijeme u glavi osjećanja, potrebno mu je vrijeme da sam analizira i obradi te stvari.

Ne vrijeđajte se; vjerovatno postoje trenuci kada ni vi ne želite da budete u blizini bilo koga. Dajte mu dovoljno vremena da uradi sve što želi, bez postavljanja pitanja.

6. Ako vjeruje da je u pravu, u pravu je

Vodolija je tvrdoglava. Ono, kao, stvarno tvrdoglava osoba. Ako misli da je nešto u redu ili da niste u pravu, u njegovom umu to će jednostavno biti tako. Kraj priče.

To može biti jako naporno, razumljivo, pa je najbolje da u toj situaciji shvatite da je jednostavno takav i da odlučite samo da se složite da se ne slažete.

7. Vodolija je zaista dobar slušalac

Iako je sve vrijeme u svojim mislima i glavi i tvrdoglav je, neosporna je stvar da vas zaista sluša, sve vrijeme, i da mu je stalo do vas dok to radi.

Pošto je nevjerovatno prilagođen svom okruženju, uvijek upija sve, njegovo interesovanje za vas nikada nije lažno. Suočite se s tim i prihvatite to kao činjenicu, jer je u suprotnom zaista teško doprijeti do njega, piše Luftika.

