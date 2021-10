Smrdljivi martini napadaju! Kako se riješiti dosadnih buba iz kuće?

Smrdljivi martini plaše mnoge svojom prisutnošću, a osobito u ovo jesensko vrijeme Otkrit ćemo ti kako možeš spriječiti najezdu tih neuglednih buba u svom stanu

Dakle, ako ti mali insekti dođu u tvoj dom najesen, a doći će jer traže toplo mjesto na kojem mogu prezimiti (u prirodi se uvuku pod zemlju, ali kuća je puno udobnija, moraš priznati) postoji nekoliko načina na koje se možeš boriti protiv njih. Neke od mjera prikladne su kao preventivne mjere, a druge kako bi se riješila već useljenih smrdljivaca.

Najlakši način da se riješiš smrdljivih martina je da ih jednostavno uhvatiš krpom, poput pauka i drugih insekata, pa izbaciš izvan doma. Na primjer, vole mjesta gdje se mogu zavući pod koru. Malo starog drva može spriječiti da se bube vrate. Nije preporučljivo ubiti smrdljivog martina, jer, kao što samo ime govori, ispuštaju smrdljiv, neugodan miris. Nije otrovan, ali je izuzetno prodoran. Važno: nikada nemoj usisavati smrdljive martine, jer s jedne strane umiru u vrećici za usisavač, s druge strane usisavač počinje strašno smrdjeti zbog lučenja sekreta. Kod lova na smrdljive bube moraš se suočiti sa svojim gađenjem ako želiš da „istjerivanje“ završi bez neugodnog mirisa. Inače su smrdljivi martini potpuno bezopasni. piše”miss7.24sata”

Izlučivanje sekreta može se, naravno, dogoditi i kada se buba uhvati krpom, pa je šarmantnije rješenje jednostavno dopustiti bubici da dopuže na list papira. Na taj se način može spriječiti neugodan miris. A suzbijanje nikada nije bilo tako jednostavno te insekticidi i profesionalna ekipa za suzbijanje štetočina nisu potrebni za smrdljive martine.

Evo što ih sprječava da uopće uđu u stan Možeš se preventivno boriti protiv smrdljivaca kako ne bi ni došli do točke u kojoj upužu kroz prozore i vrata. Jedna je mogućnost direktno ukloniti greške oko prozora. Tada ne mogu ući u tvoj dom i izazvati neželjeno gađenje. Druga je mogućnost instalirati zaštitu protiv insekata (komarnike) koja će ostati na prozorima do duboke jeseni jeseni. Tada možeš neometano provjetravati bez straha od pridošlica. To je dobar način da ostaviš štetnike vani u vrtu. Naime, na kraju će mali kukci pronaći mjesto vani gdje mogu preživjeti zimu. I bit ćeš pošteđena sekreta i neugodnog mirisa – ne može bolje. Pukotine, spojevi i rupe u kući također mogu biti vrata za životinje, pa je najbolje provjeriti je li sve u redu prije jeseni.

Preventivno trebaš izbjegavati na otvorenom držati zdjelu malina ili kupina – osobito ako nemaš zaštitu od buba ispred prozora. Zdjela privlači kukce, jer su im ukusne bobice jedna od omiljenih namirnica. Drugi okidači u vrtu koji privlače smrdljive martine su sljedeće biljke: • joha • lipa • voćnjaci • grmlje • kopriva • čičak

Ako i dalje želiš provjetravati, možeš isključiti svjetlo kao preventivnu mjeru – jer to privlači insekte poput smrdljivih martina i drugih štetočina. Ali, također bi tvari snažnog mirisa, na primjer ako poprskaš vodu s octom, trebale držati podalje neželjene bube. Vrijedi probati – ali funkcionira li to doista, to je drugo je pitanje. A i onda bi morala živjeti u stanu s mirisom octa.

