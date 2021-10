DOSAD JE SVE POGODIO, KOLUMBIJSKI ASTROLOG SAD PONOVO UPOZORAVA: Do 18.oktobra nikako ne radite ovo

Njegova prognoza se zasnivala na onome što je normalno da se dogodi u periodu poznatom kao “živa”, a koji je startovao 26. septembra i trajaće do 18. oktobra.

Danijel napominje da će se tokom ovih nedjelja sve što se odnosi na društvene mreže, digitalne platforme i pitanja komunikacije preokrenuti, prenio je portal Pulzo. prenosi “Novi“.

On je na tu temu govorio u programu prošlog četvrtka, 30. septembra, a njegovo predviđanje se ostvarilo ovog ponedjeljka, ako uzmemo u obzir pad koji su Fejsbuk, WhatsApp i Instagram imali.

Danijel je tokom uključenja iskoristio priliku da slušaocima kaže koje stvari treba da izbjegavaju da rade tokom retrogradnog Merkura.

– Tokom retrogradnog Merkura, koji je od 26. septembra do 18. oktobra, izbegavajte da radite sljedeće: ništa što ima veze sa potpisivanjem ugovora, kupovinom avio karata, pokretanjem projekata, pokretanjem kompanije… Ljudi iz prošlosti se vraćaju, vraćaju se veze iz prošlosti, vraćaju se prijateljstva… Najgore što čovjek može da učini jeste to da prekine vezu s retrogradnom živom jer u stvarnosti veza nije prestala. Ono što se zapravo događa jeste to da kasnije neko ima problema sa određenom osobom ili dešavanjima – napomenuo je astrolog.

Potom je iznio svoje predviđanje o padu društvenih mreža.

– Retrogradni Merkur doneo nam je pandemiju prošle godine. Ovaj put nam neće donijeti ništa što ima veze sa pandemijom, ali donijeće nam niz pitanja vezanih za pad društvenih mreža: Fejsbuk, Instagram, Tviter, Jutjub, čak i OnlyFans. Sve što ima veze sa društvenim mrežama, digitalnim platformama i komunikacionim stvarima, živa okreće naglavačke – zaključio je on.

Daniel je na svom Instagram profilu takođe objavio svoja predviđanja i upozorenja da se tokom ovog perioda pazimo kada je riječ o putovanjima, poslovima, kupovini karata, upadanju u zamke, ali i da će padati društvene mreže…

