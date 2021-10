Istina na vidjelo: Najmračnije tajne horoskopskih znakova

Svako čuva mračne tajne, a ponekad ih ne želi priznati ni samome sebi. Pritom se ne misli na naličje osobina svakog znaka, naprimjer da Rakova odanost lako preraste u posesivnost, a Jarčeva organizovanost i želja za uspjehom u zgrtanje imovine nego na osobine koje biste od tih znakova najmanje očekivali, piše “Krstarica“.

Ovan

Ovnovi su prvi znak Zodijaka, a ako njih pitate, moraju biti prvi u svemu. Ukoliko ne mogu to postići u skladu s pravilima, utoliko gore po pravila. Bez obzira na situaciju, Ovan mora pobjediti i taj cilj njemu opravdava sva sredstva.

Bik

Možda se neće time hvaliti na sav glas, ali Bikovi su uvereni da su najljepši. Stavite ih u sobu sa supermodelima – ni tada se neće pokolebati u tom uvjerenju. Znak pod vladavinom Venere možda nije baštinio osjećaj za estetiku i pravdu poput Vage, no zato je nasledio njenu nadnaravnu i nedostižnu ljepotu – barem ako njih pitate.

Blizanci

Blizanci su na glasu kao komunikativni i veseli i često mijenjaju fokus, a ta njihova društvena lepršavost u vezi poprima zlokobno obeležje. Često će bez ikakvog razloga ostaviti partnera. Njihova mračna tajna je da će za prekid uvek kriviti partnera i neku trivijalnost poput toga da nosi odgovorili na poruku ili poziv, čuvali su tajnu ili nešto slično, no to je tek bio izgovor da ovaj zračni odleprša.

Rak

Emotivni Rakovi na glasu su kao ćudljivi i melanholični, i to je teško sakriti, no mračnu tajnu neće priznati nikome, pa ni sebi. Znak koji je uza sve svoje mane na glasu kao najodaniji znak Zodijaka, duboko je uveren da je bolji od ostalih u porodici i bliskih prijatelja. Često će maštati o tome da prekine sve veze s onim koji ga je u tom trenutku naljutio (a kao poslovno zlopamtilo, iskopaće i PUNO starih argumenta), no kao i kod mnogo drugih stvari, često će se sve svoditi na kukanje.

Lav

Nije tajna da Lav mora biti u središtu svemira, a ego mu se mora konstantno hraniti. No duboko u sebi, oni zavide svima drugima, samo je pitanje na čemu. Svi ljudi u većoj ili manjoj mjeri misle da su komšijine trešnje slađe, no kod Lava to postaje opsesija. Nije uopšte važno zavide li kolegi na automobilu ili prijateljici na ogrlici – čak i ako se dokopaju toga, samo će promijeniti fokus na nešto drugo.

Djevica

Perfekcionistička Djevica strogo sudi sebi, ali još strože drugima. Vjerovatno u životu nije nekome uputila kompliment, a da je to zaista i mislila, posebno kad je u pitanju izgled ili, ne dao Bog, nečiji dom. Što je još gore, njena težnja savršenstvu je neizbežno vodi u pesimizam, a njena okolina jako dobro zna kada je u svojoj crnoj fazi, kao i što su sve točno krivo napravili da su ju doveli do toga.

Vaga

Venera je Vagama podarila nevjerovatni osjećaj za estetiku i ravnotežu, a kao i drugi vazdušni znakovi, jako dobro čita druge ljude. I dok na van pokazuje svoju sklonost skladu pa deluje kao pomirljivi faktor koji uvijek uravnoteži sukobljene strane, prava istina je kako je to samo površina njihove stvarne vještine – Vage su nepogrešivi manipulatori koji mogu druge uvjeriti da učine bilo što. I u tome ne vide baš ništa loše – uostalom, ONA nije napravila ništa loše…

Škorpija

Škorpije imaju puno mračnih tajni. A svi koji su ih upoznali, znaju da im se nije pametno zamjeriti. Ostanimo na tome da i mi ne dođemo na njihovu crnu listu…

Strijelci

Na glasu kao znak od akcije, kako one fizičke tako i one mentalne, često im se uzima za zlo to što su previše iskreni i često povrede druge ljude. No nedostatak takta je samo posledica njihove prirode – pravu mračnu tajnu često ne žele priznati ni samima sebi. Za znak koji je toliko slobodoljubiv i koji se previše ne obazire na uzuse i norme znaju biti veoma osuđujući za druge koji, po njihovu sudu, ne žive kako bi trebali. Ne, oni neće poprijeko gledati nekoga zbog izgleda ili drugih površnih stvari – oni osuđuju sam sustav vrijednosti onih koji se ne slažu s njima.

Jarac

Staloženi zemljani znak kojeg se često doživljava kao materijalista, zapravo zna biti dosta emotivan. Ali i njihove emocije slijede njihovu narav pa tako ovi kontrol-frikovi i njih uredno kategoriziraju. To ima dvojake posljedice – vole kontrolisati i međuljudske odnose – makar to značilo i tračeve ili ostale manipulativne strategije. Iako su Škorpije na glasu kao najosvetoljubiviji, Jarci ne zaostaju mnogo. Temeljna razlika je da Škorpion želi emotivno uništiti svoju metu, dok se Jarac više koncentrira na konkretniju materijalnu štetu.

Vodolija

Ne haje previše za ono što naziva izmišljenim društvenim konstruktima, a to vredi i za veze. Ako njih pitate, oni su vjerni, no njihova definicija prevare je prilično drugačija. Pa što ako je flertala sa svim prijateljima svog muža, to je samo nedužno koketiranje? Kakve veze ima ako s kolegicom s posla dijeli sve pa i sobu na poslovnom putu? A možda je to otišlo i korak dalje, ali i to je samo se*s, nije kao da je u pitanju ljubav. Kakve veze ima se*s na jednu noć s našom vezom? Racionalizacija je mnogo, ali stvarnog opravdanja nema.

Ribe

Za posljednje u krugu Zodijaka često se govori da su mudri i „najstariji znak“. No za jedan tako mudar znak, često su potpuno neosetljivi za druge, ne zbog nedostatka saosećanja nego zato što, zatvoreni u svom svetu, ponekad ne razumeju što drugima treba. Iz istog razloga znaju biti i neočekivano naivni pa tako ponekad krivim ljudima poklone povjerenje.

Facebook komentari