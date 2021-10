Umijeće vezivanja u seksu: Pikantni dodatak koji će strasti razbuktati do ludila, isplati se probati…

Seksualna igra, pikantni dodatak seksu, erotska zabava… bondage je sve to i još mnogo više. Pod nazivom bondage podrazumijeva se skup seksualnih tehnika koje se temelje na fizičkom sputavanju vezivanjem, a začinjene su i određenom dozom voajerizma.

Ukratko, radi se o vrlo zabavnoj i uzbudljivoj erotskoj igri u kojem se kao sredstvo postizanja uzbuđenja koristi vezivanje.

BDSM

Bondage čini dio BDSM-a (kratica za Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadomasochism), skupa seksualnih tehnika koje su usmjerene na davanje i primanje užitka kroz dominaciju jedne osobe i pokoravanje druge. Bondage je jedna sadomazo igra koja se može igrati na raznim nivoima: obično se razlikuju light bondage (vezivanje samo ruku i/ili nogu), mumifikacija (potpuno vezivanje koje podčinjenom partneru onemogućavaju bilo kakav pokret) i suspenzija (kad je podčinjen i vezan partner ujedno i obješen).

Iako bondage mnogi doživljavaju samo kao igru i način da se malo „oživi” seks, zapravo je riječ o tehnici kojoj treba pristupiti ozbiljno i pažljivo jer, u suprotnom, netko može biti povrijeđen.

Odakle potječe bondage

Prakticiranje bondaga seže unatrag mnogo stoljeća, no u počecima nije imalo seksualne konotacije. Porijeklo seže do 15. stoljeća i odražava tisućljetnu vezu između japanskog naroda i upotrebe konopca – što je bio simboličan znak povezanosti između ljudskog i božanskog. Tom su tehnikom policija i samuraji sputavali zatvorenike koristeći najobičnije uže od jute ili konoplje.

Umjetnički element su predstavljali određeni oblici i crteži izvedeni užetom kojima se označavala društvena klasa optužene osobe, a ponekad i vrsta zlodjela koje je ta osoba počinila. U obliku kakvom ga danas mi poznajemo, kao jednu senzualnu i seksualnu tehniku, bondage je nastao u prošlom stoljeću, a raširio se tek nakon Drugog svjetskog rata.

Metode koje možete isprobati

Bondage, u onom obliku u kojem čini dio BDSM-a, odnosno kao oblik seksa koji pripada u sferu sadomazo seksa i igara dominacije i podčinjenosti, predviđa upotrebu konopaca, lanaca, lisica, kuka i mnogih drugih pomagala te raznih tehnika vezivanje od kojih su glavne:

– separacija ili razdvajanje dijelova tijela,

– vezivanje dijelova tijela za druge predmete, poput zida i slično,

– vješanje tijela o strop ili nešto drugo,

– restrikcija ili prisilna modifikacija normalnih pokreta tijela,

– potpuna imobilizacija tijela

Zašto to ljudi rade

Bondage je poput plesa, to je aktivnost koja povezuje i zbližava dvije osobe i može biti zabavna igra među prijateljima, ali i intimna i vrlo senzualna igra među ljubavnicima. Neki to vole zbog estetskog aspekta raznih uzoraka konopca i čvorova na tijelu, neki zbog užitka u eksperimentiranju i istraživanju vlastite seksualnosti, nekima je to samo zabavna uvertira u seks, a neki vole osjećaj prisile ili pak osjećaj nemoći u seksu.

