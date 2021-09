NEDELJNI HOROSKOP ZA PERIOD OD 27.09. DO 04.10.2021. Bikovi i Vage će biti uzdrmani raznim i pozitivnim ali i iznenadnim neugodnim dogadjajima, dobra sedmica očekuje Lavove i Jarčeve

Pored ovog važnog nebeskog fenomena, najviše aktivnosti tokom nedelje ima planeta Venera, pa će pripadnici znaka Bika i Vage, takodje biti ustalasani raznim i pozitivnim ali i iznenadnim neugodnim dogadjajima. Dobra sedmica očekuje Lavove i Jarčeve.

OVAN

Ljubav: Merkur, koji kreće unazad od ponedeljka, najviše nesuglasica ali i nesigurnosti unosi u kuću partnerstva. Ako ste u vezi, najviše se to može odnositi na partnera, koji je nestabilan i ne zna šta hoće u vezi. Ukoliko ste slobodni, moguće je da vam se jave ili pojave stare ljubavi. Niste spremni za povratak u prošle veze.

Posao: Poslovno može biti dobra sedmica, naročito srećan dan je četvrtak, kad možete dogovoriti na duže staze neke projekte ili konkretizovati, naročito sa starijim kolegama, ideje u vezi posla.

Zdravlje: Ako imate neku staru povredu, naročito ruku ili ramena, moguća je aktivacija stare povrede.

BIK

Ljubav: Ove nedelje ste veoma osetljivi i možete preterivati u izlivama emocija, pa i ishitrenih reakcija, koje ne mogu da se povežu sa vašom mirnom prirodom. Naročito će vas, ako ste u vezi, neka treća osoba iritirati, jer mislite da se petlja u vaš ljubavni život. Ukoliko ste slobodni, petak je dan koji se ne preporučuje za izlaske i nova poznanstva, jer tog dana možete naročito biti u disbalansu emocija. Vikend miran, pa njega iskoristite za opuštena druženja.

Posao: Kao da je sve stalo na polju posla. Moguće je da nema nikakvih novih poslova ili ste ušli u rutinu da vam je dosadno. Naravno, od ponedeljka Merkur kreće retrogradno, pa i vi morate pripaziti u komunikaciji, pa i u mehaničkim poslovima koji su vam uobičajeni, da ne pogrešite.

Zdravlje: Morate otići na redovni godišnji kompletni pregled organizma. Najviše su ugroženi bubrezi i mokraćni mehur.

BLIZANCI

Ljubav: Vaš vladar horoskopa, Merkur, ide unazad, i to kroz vašu kuću ljubavi. Sigurno je da vam se bivše ljubavi javljaju ili se ponovo vidjate sa njima, ako budete raspoloženi za to, u narednim danima. Novo nema ništa na vidiku, naročito ako niste raščistili u emotivnom smislu i u duši odnose sa bivšim. Ako ste u vezi, vraćaju se stare teme u rzagovore, one koje niste preboleli i oprostili.

Posao: Kao što se zna, kada Merkur ide unazad nije vreme ni za kakve nove poslove, ugovore ili ulaganja. Trebalo bi da bude mirna sedmica, a ako ste u privatnom ili porodičnom poslu, dolaze neki dugovi ili nešto što niste od pre završili da se definiše i stavi tačka na to.

Zdravlje: Konfuzni ste. Ove sedmice što manje kretanja i novih akcija, naročito smanjite nerovzu u saobraćaju.

RAK

Ljubav:Ova sedmica uopšte nije loša za zaljubljene. Ako ste nedavno ušli u vezi, sijaćete i videće se na vama vaša sreća i zaljubljenost. Vaš vladar kuće partnerstva je vrlo dobro postavljen, pa veza u kojoj ste obećava ozbiljnost i dugoročnost. Ukoliko ste slobodni, od utorka do petka, imate sjajne aspekte za ljubav, a i vi se osećate spremni da pustite nekog pored vas, ko vas zaslužuje.

Posao:Pored Merkura koji kreće unazad od ponedeljka, pa mrsi konce svima, koji može i vama donesti rasejanost i fokus na privatnim stvarima više nego na poslu, nema preteranih oscilacija u poslovnom svetu.

Zdravlje: Odlično.

LAV

Ljubav: Merkur koji kreće retrogradno ovog ponedeljka, unosi konfuznost u vašu kuću komunikacije. To je jedina loša vest za vas za ovu nedelju. Dobro slušajte šta partner govori, da ne dodje do nejasnoća, nesporazuma i iz toga da izbije neki konflikt. Ukoliko ste slobodni, od četvrtka imate odlične aspekte za ljubav, druženje ali i za ozbiljne prilike.

Posao: Potpuno mirna sedmica, gotovo ravna linija. I zbog Merkura koji ide unazad, pa je zakočio mnoge poslove i zablokirao komunikaciju, ali i zbog toga što vaši vladari kuća posla i karijere ne prave nikakve aspekte. Odmorite se, ali i pripazite u pregovorima i svakodnedvnim radnjama, kao što je vožnja auta.

Zdravlje: Dobro.

DEVICA

Ljubav: Nije dobra situacija. Potpuno ste defokusirani, zaboravljate na partnera, a on to primeti. Kao da ste zaokupljeni nekim drugim, a sigurno niste, nego tako izgleda. U petak može doći do ozbiljnijeg konflikta, pa pokušajte da izbegnete napete razgovore. Ako ste slobodni, ostanite sami sa sobom, naročito pokušajte da se što više odmarate, jer izgledate vrlo rasejano.

Posao: Na poslovnom polju takodje vlada jedna anarhija. Kao da ne možete ništa više staviti u red, ne možete nikome verovati, jer su svi nekako u svojim mislima, pa se tokom ove nedelje može oseti rasulo u poslovnom smislu. Ne očajavajte, proći će, ali kako je od ponedeljka krenuo Merkur u retrogradni, to je i za očekivati.

Zdravlje: Dobro. Nervoza.

VAGA

Ljubav: Vaša vladarka horoskopa, Venera, ove nedelje je vrlo aktivirana, pa će biti dešavanja, naročito u emotivnom smislu. Prvog dana sedmice, Merkur kreće unazad iz vašeg znaka, što govori o velikoj mogućnosti da će se javiti ili pojaviti bivši partneri, a vama to neće biti prijatno, naročito ako ste nedavno ušli u vezu. Trebalo bi da tokom ove nedelje definišete sve bivše veze, da stavite tačku na njih, naročito ako ste sada u vezi. Ukoliko ste slobodni, dosta nezadovoljstva u vama, naraočito u emotivnom smislu. Nije vreme za nove veze.

Posao: U poslovnom smislu dobra sedmica, iako je Merkur retrogradan, dobro je da pozavršavate prethodne poslove, a i odnos sa šefom ili nekim pretpostavljenim je odličan, što može iskoristiti u vezi svojih planova.

Zdravlje: Smanjite unos masne ili nezdrave hrane.

ŠKORPIJA

Ljubav: Što se tiče vas, vi ste vrlo mirni. Ako ste u vezi, partner ima neke druge ciljeve ili dodatne aktivnosti, koje vam mogu smetati. Ove nedelje su sumnjičavi, pa i na neki način nesigurni u vašu vezu. Ukoliko ste slobodni, sumnjate u sebe i niste spremni da udjete u novu vezu.

Posao: Odlična sedmica za završavanje ili definisanje poslova, ali nikako za nove početke, jer od ponedeljka Merkur kreće retrogradno. Moguće je da ćete obnoviti poslove sa inostranstvom ili neko od starih kupaca iz inostranstva da se ponovo jave.

Zdravlje: Dobro.

STRELAC

Ljubav: Vladar vaše kuće partnerstva Merkur, ide unazad. Što svakako govori o nekom povlačenju ili kreću sumnje i nedefinsan odnos. Ako ste u emotivnoj krizi, moguće je da dodje i do zahladjenja ili prekida veze, na neko vreme. Ako ste slobodni, moguće je da se stari partneri javi i da se i vi ponovo zainteresujete za obnovu veze.

Posao: Ne ide baš najbolje, naročito do srede. Zastoj, rasejanost i nemogućnost da se fokusirate na posao, mogu da vam dodatno ometaju poslovne pregovore.

Zdravlje: Previše jedete, a savet je da smanjite i unos alkohola.

JARAC

Ljubav: Ove nedelje planete vas podržavaju u ljubavi. Problem može doći zbog retrogradnosti Merkura, koji često donese prošle ljubavi ponovo u život. Naročito one koje nisu završene na lep način. Ukoliko ste slobodni, verovatno je vreme pred vama stvoreno za to, da se pozdravite sa prošlošću. Ako ste u vezi, stabilnoj i ozbiljnoj, lepi dani pred vama.

Posao: Možete očekivati zastoje u poslu, jer Merkur tranzitira unazad kroz vašu kuću posla i karijere, ali i statusa. Pozitivno bi mogli iskoristiti ovu sedmicu da ponovite ili podsetite nadređene ili druge koje su na višim instancama o svojim zahtevima za povišicu ili neku promenu posla. Ako ste već predali neke dokumente, očekujte razrešenja ili odluke u vezi njih.

Zdravlje:Koža, osetljivost i napetost u nervnom sistemu.

VODOLIJA

Ljubav: Vi ste i dalje u stabilnoj fazi, a vaš partner još u boljoj. Dobra komunikacija, opuštenost i sreća dominiraju ove sedmice u vašem emotivnom životu. Ukoliko ste slobodni, imate vrlo lepe aspekte pa ih iskoristite, naročito četvrtak, za izlaske i zabavu.

Posao: Stabilna situacija kod vas i na ovom polju. Iako je planeta komunikacije Merkur, od ponedeljka retrogradna, za vas to može biti i pozitivno, da vam se vrate stare klijenti ili da vi budete otvoreniji za promene u kreativnom smislu. Moguće je da vas intuicija ne vara i da se možete osloniti više na osećaje u vezi posla, nego inače.

Zdravlje: Dobro.

RIBE

Ljubav: Vladar vaše kuće partnerstva ide unazad. Moguće je da stižu iste lekcije iz prošlosti, one koje niste naučili u vezi partnerstva. Ako ste slobodni, dobra sedmica za vas, jer planeta ljubavi pravi odličan aspekt sa Neptunom, a to znači da imate podršku lepote i ljubavi, što vam daje harizmatičnost i poseban sjaj u očima ove nedelje.

Posao: Veliki uticaj Merkurovog hoda unazad je čest kod vas, a ovog puta on prolazi svoju retrogradnost kroz vašu kuću ulaganja, finansija i kredita. Ne ulazite ni u kakve pregovore oko novca niti bilo kakve ugovore oko prodaje ili kupovine. Savet je da ove sedmice, ako ne morate, ne kupujete ništa ( osim svakodnevnih potrepština).

Zdravlje: Odlično.

