Pogledajte koliko je inteligentan vaš horoskopski znak

1. Ovan

Inteligenciju možete steći ako imate sposobnost učenja, a Ovan je u tome posebno dobar. Želite naučiti nove stvari, iako možda niste uvijek prilagodljivi promjenama u životu. Volite raditi ono što želite i to vam pomaže da budete najbolji u svemu što radite.

2. Bik

Vi ste jedinstveni i talentirani na svoj način. Vaš vladajući planet, Veneru, prilično je teško zaustaviti na bilo čemu, jer ste uvijek toliko znatiželjni. Volite istraživati i na poseban način pokrivate svoje ciljeve i ambicije.

3. Blizanci

Uglavnom ste zbunjeni i imate dvoglavu osobnost. Želite započeti učenjem, ali na jedinstven i raznolik način. Prilično ste pametni kada se trebate usredotočiti, ali vrlo je teško doći do konačne točke postizanja ciljeva.

4. Rak

Iskreni ste, samouvjereni i odlučili ste slušati svoje srce. Imate vrlo visoku razinu emocionalne inteligencije, koja vam pomaže da se lako povežete s ljudima za svoju dobrobit. Intelektualno ste blagoslovljeni da postignete visine koje želite. Imate luksuz u kojem možete uživati u životu.

5. Lav

Dominantni ste i lako griješite samo zbog svoje nepokolebljivosti. No, također ste skloni praktičnom razmišljanju, a zatim se ponašati u skladu s tim. Vaša spontanost pomaže vam da djelujete brzo i tako drugima izgledate prilično inteligentno. prenosi “N1“.

6. Djevica

Gledate na druge da donose odluke jer ste intelektualno slabi. Možda ste kritični ili analitični, ali sporo reagirate na situacije u kojima se traži brza reakcija. Treba vam vremena da odlučite. Ali ponekad zakasnite toliko da na kraju nema smisla da uopće koristite svoju inteligenciju.

7. Vaga

Za vaš visoki intelekt zaslužan je vladajući planet Venera. Znate u čemu ste u pravu, a u čemu u krivu. Imate lijepu, kreativnu stranu za postizanje svojih ciljeva i to u luksuznom stilu. Vaš je intelekt vaša najveća snaga.

8. Škorpion

Inteligencija dolazi nasljeđivanjem pa ste prirodno rođeni kao intelektualci koji imaju snažnu moć zaključivanja, a također vole propovijedati i poučavati. Imate ogromno znanje koje ste željni podijeliti sa svima. Uloga učitelja jako će vam odgovarati.

9. Strijelac

Naporno radite i temperamentni ste. Možete prilično dobro procijeniti ljude i situacije. Zaslužujete sav uspjeh jer jako puno radite. Vi ste prava definicija uspjeha postignutog intelektom i marljivošću.

10. Jarac

Blagoslovljeni ste uravnoteženim temperamentom. Obično ste jedan od najuspješnijih jer svaki korak radite s oprezom, puno razmišljanja i pametnih poteza.

11. Vodenjak

Imate najvišu razinu analitičke inteligencije. Kreativni ste i prema tome prosuđujete. Sposobnost da budete kreativni, pametni i povezani visoko je cijenjen, a vaš miran stav daje vam prednost u ovom aspektu.

12. Ribe

Emotivni ste i svoju ljubav temeljite na drugima prije nego što prvo razmislite o sebi. Emocionalno ste zreli i ovo vam je najveća snaga u smislu intelekta. Kad volite i brinete se za ljude bez ikakvih loših namjera, to vam pomaže da se popnete na ljestvici ljubaznosti i priznanja koja vas na kraju dovodi do uspjeha, piše Times of India.

