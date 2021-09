OVO JE DOBA KUKAVICA: Opsjednutost sigurnošću stvara bolesnu psihu!

Oslobađanje ljudi od “tereta” slobode kako bi se osjećali sigurno ponavljana je tema u povijesti autoritarizma. Društvo koje obožava sigurnost ujedno je i društvo zrelo za tiraniju. Naše se doba možda najbolje može opisati kao DOBA KUKAVICA – s obzirom na strah, tjeskobu i nemoć koje većina ljudi pokazuje suočena s čak trivijalnim prijetnjama. Dug život nije nužno dobar život! Tzv. “siguran” život bez izazova i odsutan u avanturi, inertan je i dovodi do odumiranja tijela i uma u ustajalost, ponavljanje, dosadu i stagnaciju. Takav ne živi, već samo postoji. “Čovjek koji nema ništa za što se je spreman boriti, ništa do čega mu je više stalo nego li do njegove osobne sigurnosti, bijedno je stvorenje koje nema šanse da bude slobodno, osim ako tako ne bude stvoreno i zadržano naporima boljih ljudi od njega samog.” – John Stuart Mill