Detaljna astro analiza za Oktobar – Šta bi mogli da očekivati Ovan, Bik i Blizanci

Ovan: Osobe rođene u znaku Ovna bi trebale biti oprezne u donošenju odluka. Morate biti smireni i smireno se suočiti sa svakom preprekom koja vam se nađe na putu. Druga polovina mjeseca bi mogla biti mnogo povoljnija. Svaki sukb koji se javi u vezi je važno da riješite što prije i ne smijete ga gurati pod tepih.

Odgađanje može samo uzrokovati još veći problem. Atmosfera na radnom mjestu bi mogla biti jako povoljna i pozitivna. Imaćete jako dobar odnos sa svojim radnim kolegama što će vam biti od velike pomoći u postizanju vaših cijeva.

Neki vaši poslovi se neće završiti onako kako ste planirali i mogli bi završiti sa gibicima. Zbog toga je jako važno da vodite računa o svojim finansijama i budete štedljiviji.

Bik: Oktobar bi mogao biti jako povoljan mjesec za vas i omogućiće vam da se krećete naprijed bez napora.

Osobe rođen e u znaku bika bi trebale biti oprezne kada su u pitanju ljubavni i porodični odnosi. Tu bi moglo doći do nekih nesuglasica. Međutim, druga polovina mjeseca bi mogla biti mnogo povoljnija. Mogli bitste čuti neke jako povoljne vijesti.

Važno je da budete strpljivii ne razmišljate o lošim stvarima koje su vam se mogle desiti. Izbjegavajte sve sukobe i trudite se da nađete kompromis u svakoj situaciji u kojoj se nađete. Da biste zadržali svoj dušeni mir morate pronaći način da uspostavite ravnotežu i ostanete smireni.

Oktobar neće biti povoljan mjesec za finansije pa je zato jako važno da posvetite malo više pažnje svojim finansijama.

Blizanci: Osobe rođene u znaku Blizanaca bi trebale biti brže u nekim svojim postupcima. Nemojte gubiti vrijeme uzalud u suprotnom biste mogli izgubiti neke jako dobre prilike.

Neki pripadnici ovog znaka će malo zanemariti svoju ljubavnu vezu, a to nije nikako dobro. Vrijeme je da stvari vratite kakve su bile. Nemojte dozvoliti da se stvari pogoršaju jer to može dovesti do razaza. Zadnja sedmica u oktobru bi mogla biti jako povoljna za započinjanje novih projekata.

Jako je važno da budete fleksibilni ako želite da vam novi posao uspije. Nemojte da dajete obećanja koja ne možete ispuniti jer bi vas to moglo staviti u neugodnu situaciju . Mogli biste čuti neke loše vijesti vezane za vašu karijeru, piše “Infpult“.

