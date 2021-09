Datum rođenja krije sjeme sudbine – Četvorku čeka brdo izazova, osamnaestica je najbolji vođa!

Rođeni 11. u mjesecu su vrlo zahtjevni, buntovni i svojeglavi, ali to rade da bi privukli pažnju drugih. Partnerstva im nisu stabilna, prisutna su česta razdvajanja, a život im može biti prepun emotivnih uspona i padova.Pronađite svoj dan rođenja u mjesecu i provjerite ima li istine u opisu vaše osobnosti i kakvu su sudbinu za vas namijenili brojevi…

1. u mjesecu

Rođeni prvog dana u bilo kojem mjesecu u godini mogu se lako nametnuti svojoj okolini i postati slavni, te biti zapamćeni po svojim dobrim i lošim djelima. Ovim se ljudima pruža prilika da ostave trag za sobom, oni lako napreduju u svim područjima i postaju vođe, a najviše uspjeha mogu imati u društvenim poslovima.

Imate talent za samostalno djelovanje, originalni ste i kreativni, praktični i uporni, logično zaključujete i razumno se ponašate. Puno ćete postići ako u životu budete usklađeni sa svojom okolinom, ako izbjegavate sebičnost, tvrdoglavost, bezosjećajnost i beskrupuloznost, te ako vam cilj ne bude želja da dominirate i da sve bude po vašem. Izbjegavajte samoljublje. Previše visoko mišljenje o sebi ne donosi nikakvu vrijednost, a oni koji uvijek mislite da su u pravu, često krivo postupaju.

2. u mjesecu

Ako vam u životu ide loše, vi previše razmišljate. Ljudi rođeni drugog dana u mjesecu trebali bi se posvetiti društvenom životu, radite timski a ne individualno, nađite sebe kroz druge ljude. Ne trudite se da stvari mijenjate revolucionarno, jer vi u ovom životu (inkarnaciji) trebate učiti. Zadovoljite se onim što imate, i sačuvajte to.

Rođenjem ste dobili ljupkost, razumijevanje i želju da pomažete drugima, ali pazite, ne dozvolite da vas iskorištavaju.

Život će vam donijeti dosta promjena, nesigurnosti i razočaranja, i to će vas često uznemiravati. Zbog toga trebate naći “ventil” za napete situacije, nezadovoljstva i duboke depresije koje će vam se događati. Ako uspijete naći odušaka za svoje napete živce (možda u umjetnosti), te ukoliko budete smireni i uskladite se sa zahtjevima okoline, doživjet ćete veliko zadovoljstvo, pa čak i slavu.

3. u mjesecu

Imate dar za komunikaciju i rješavanje raznih životnih situacija, spremnost da pomognete drugima, hrabrost da se suočite s raznim problemima, pouzdanost i samodisciplinu. Zbog toga ćete u životu doći u situaciju da preuzmete odgovornost, i da svojom darom za govorništvo branite ili zastupate nekog ili nešto. Imat ćete puno sreće i podrške od drugih, što će vam pomoći da se istaknete i zauzmete visoke položaje, i da ih zadržite.

Nije dobro što ponekad kažete da ćete nešto napraviti, ali to uvijek i ne ispunite. Zato pazite da previše ne obećavate i ne razočarate one koji od vas nešto očekuju. Kod vas može doći do različitih promjena, prije svega u raspoloženju i nepopustljivost, pa se lako može dogoditi da ne iskoristite svoje talente i stečeni položaj. Inače, mnogo ćete raditi u životu i muči se, ali to će se na kraju isplati.

4. u mjesecu

Rođeni ste sa zadatkom karmičke prirode da podmirite neki dug! U životu ćete imati prepreke i probleme, ali se zbog toga se ne smijete povlačiti i kukati, budite praktični, metodični, radite na “duge staze”, posvetite se pomaganju drugima. Kod vas je istaknuta naklonost materijalnim vrijednostima, obitelji, domu, nekretninama i zemlji. Ne volite neizvjesnost i promijene, pa ćete iskoristiti svaku priliku da se osigurate za budućnost.

Pazite da zbog toga ne postanete previše okrenuti sebi, netaktični, preveliki idealist ili previše oprezni i sumnjičavi. Sve to vas može udaljiti od drugih ljudi, a na poslovnom planu vam neće donijeti mnogo uspjeha, osim rada i samo rada. Trebali biste manje nametati svoje mišljenje i stavove drugima. Ako ne volite pokazivati naklonost prema drugima, nemojte se čuditi što vas izbjegavaju.

5. u mjesecu

Ako ste rođeni petog dana u mjesecu, ne gledajte u prošlost, budite okrenuti budućnosti. Oko sebe širite pozitivne vibracije i živite u sadašnjosti, za ovaj trenutak. Ako se prilagodite društvu, ljudi će vas pamtiti po pokretljivosti, nemirnoj prirodi, druželjubivosti i komunikativnosti, po tome što imate puno poznanika suprotnog pola, i po sposobnosti da obavljate razne poslove.

Nemojte biti tvrdoglavi i neodgovorni, i nije dobro da često mijenjate zanimanje. Imat ćete sreće u ljubavi, ako ne budete živjeli u nekim svojim “kućicama”. Starost ćete provesti mirno i udobno, ostat ćete mladoliki i privlačni do duboke starosti. Drugi će vam uvijek pomagati, kao što ste vi njima kada ste mogli.

6. u mjesecu

Određeno vam je da budete tako zvana “siva eminencija”, lojalni, šutljivi, povučeni i požrtvovani. Netko će reći da ste odbojni, ali to je pogrešno, jer vi samo zadržavate osjećaje u sebi i sve proživljavate jako duboko. Možete se suzdržati, ali kada vam “prekipi”, tada planete i ulazite u prepirke i žučne rasprave. Dosta ste nepopustljivi i tvrdoglavi, ali ljudi vas vole.

Vaš je karmički zadatak da se nađete tamo gdje se nešto uljepšava, gdje se treba stvoriti harmonična i opuštena atmosfera, ugostiti ljudi, gdje se pruža ljubav i podrška. To je dovoljan razlog da se izađe iz osamljenosti. Izaberite taj put jer nećete moći mnogo birati u životu.

7. u mjesecu

Bit ćete stalno u kontaktu s ljudima, pa budite prijateljski raspoloženi prema svima i prihvatite ljude onakvima kakvi jesu. Život će vas vjerojatno vući u izolaciju ili osamu i takvu vrstu posla, gdje ćete biti samostalni i nezavisni. Moći ćete razviti talent za duboke mentalne analize, za logičko prosuđivanje i donositi odluke u ime drugih. Duhovna strana vaše ličnosti treba se razviti, i to morate postići samostalno, sami sa sobom.

Za vas je važno da naučite reći “ne” autoritetima, da dokažete da vrijedite, a ne samo čineći zadovoljstvo drugima. Dobri se za znanost i biznis jer ste perfekcionist i vrlo originalno razmišljate. Imate filozofsko-religijski pristup životu pa možete zanemariti ljubav. Budete li imali odgovarajuće obrazovanje, možete daleko dogurati.

8. u mjesecu

Ako ste rođeni osmog dana u mjesecu, u životu ćete biti više skloni materijalnom nego duhovnom. Za vas će posao biti najvažniji, imate talent da dobro procjenjujete situaciju i uvijek nađete neki izlaz. Ali način kako stižete do cilja mnogima se neće sviđati. Kad se budete ponašali hrabro, napredno i stvaralački, bit ćete produktivni i možete postići slavu.

Volite dominirati i nametati drugima svoju volju. Ali to je samo maska, jer vam je važno da ostavite dobar utisak i ne dozvolite drugima da vas povrede i otkriju vaše slabosti. Oko vas su uvijek neke čudne priče, neke neobičnosti. Svoja osjećaje teško iskazujete, pa je to razlog vaše usamljenosti. Čudo bi bilo da budete siromah!

9. u mjesecu

Imate razne talente, jaku intuiciju i volju, snažni ste, izdržljivi, uporni, iskreni i otvoreni. Zbog svoje nezavisnosti i odlučnosti možete podnijeti sve terete života, a možete postići slavu i razne počasti. Dinamika vašeg života iskazuje se na fizičkom planu, imate neku posebnu privlačnost. Sve to ne donosi vam uvijek sreću i ljubav, ali vi ćete i to prebroditi.

Ostanite human čovjek usprkos razočarenja i gubitaka u životu. Vaše loše strane pokazuju se kad ne živite harmonično, možete težiti za dominacijom, nervozni ste, nagli i ne previše pažljivi. Često će vas drugi povrijediti, ali i vi druge! Zapamtite da obitelj ne očekuje od vas samo materijalno blagostanje, nego mnogo više.

10. u mjesecu

Osobe rođene 10. dana u mjesecu su samopouzdane, vjerne i časne. Imat ćete problema u životu, ali i prilika da ih savladate zbog vaše jake volje, vjere u vlastite mogućnosti, dobrog zdravlja i jedan pozitivnog načina razmišljanja. Imate mnogo kreativnih i intelektualnih sposobnosti, pa stalno želite popraviti sve oko sebe. Ako očekujete da vam pritom netko pomogne, to je velika greška i nesporazum, jer drugi to očekuju od vas! Kad padnete, morate sami pronaći način da stanete na svoje noge.

Iako vas očekuju počasti i slave, to ne mora uvijek pozitivno završiti. Ne trebate se bojati života, no budite oprezni s energijom koja vam je data. U vama se nešto krije, no to trebate izraziti. Mnogo državnika je rođeno desetog u mjesecu.

11. u mjesecu

Jako ste zahtjevni, buntovni i svojeglavi, ali to radite da biste privukli pažnju drugih. Partnerstva vam nisu stabilna, prisutna su česta razdvajanja, a život će vam biti prepun emotivnih uspona i padova. U životu ćete privući posebnu pažnju, a kada uspijete u nečemu, bit će to na neobičan način. Imate talent da svoje vizije pretočite u stvarnost, posebno u umjetnosti.

Kad ste neusklađeni s okolinom može doći do napetosti, nesposobnosti da nešto konkretno radite, financijskih problema, te nemara prema sebi i drugima. U takvim situacijama pitat ćete se zašto nemate sreće i zbog čega vam se javljaju neprijatelji, te problemi u javnom životu i sa suprotnim polom. Najčešće ste sami za to krivi, jer ih izazivate.

12. u mjesecu

Previše razmišljate i mijenjate mišljenja, tako da vaši prijatelji i rodbina nikad nisu sigurni na čemu su s vama. Filozofski ili religiozno nastrojeni, imate talent za umjetnost i komunikacije, te poseban životni stav koji vam pomaže da se lako prilagođavate svim životnim situacijama. Često ne vidite probleme, živite ne mučeći se puno, pa se može dogoditi da uz pomoć autoriteta dosta daleko dogurate.

Često ste u neugodnim situacijama, dopuštate da vas drugi iskorištavaju, život vam je često u kaosu. Ipak, dosta će vam pomoći prijatelji i ljudi na položaju. Ali bez obzira na to koliko zaradite, uvijek će se naći neko u vašoj blizini da vam taj novac potroši.

13. u mjesecu

Od vas se očekuje da budete pouzdana, povjerljiva, odgovorna, savjesna, praktična i vedra osoba koja može shvatiti srž stvari i riješiti problem. No da biste razumjeli druge i bili odgovorni, morat ćete prebroditi sve svoje unutrašnje konflikte i nikada se ne “prazniti” na drugima. Izbjegnite svađe i sukobe jer je to jedini način da pronađete vlastiti put mira. Ponekad zaboravite na težnju k savršenstvu, sitničavost i točnost koju zahtijevate od drugih.

Izbjegavajte osamljivanje i povlačenje u sebe, jer samo kroz druženje možete prebroditi svoj pesimizam i razdražljivost. Također, trebali biste shvatiti da ljubav nema veze s fizikom i logikom.

14. u mjesecu

Određeno je da budete primijećeni i uspješni, ali možda vam to neće donesti mnogo sreće, zbog velikih promjena koje će takav život zahtijevati. To se naročito odnosi na posao i novčane prilike. Odaberite posao u kojem se traži kretanje, pokazivanje neke jedinstvene, revolucionarne ideje, gdje je izazov i natjecanje i gdje treba savladati strah.

Budite oprezni, jer ste skloni porocima s kockom, alkoholom i seksom. Treba očekivati dosta sukoba u životu, nepotrebnog riskiranja, dosta financijskih gubitaka, problema s partnerima, ali i u saobraćaju. Da biste to spriječili ponekad se zaustavite, pričekajte, ispunite obećanje, budite oprezni u svemu što radite i sklonite se za vrijeme nepogoda.

15. u mjesecu

Određeno je da budete pozitivna osoba koja voli luksuz i materijalno blagostanje, kod vas je prisutna kombinacija pameti, duhovitosti, materijalnog uspjeha, prijateljstva i popularnosti. Zanima vas književnost, umjetnost, muzika, putovanja i ljubav prema slobodnim i nesputanim užicima.

Drugi će vam pomoći jer ste uvijek spremni na suradnju.

Ljudi vas vide kao nježnu, sentimentalnu, vječno mladu, osjećajnu i privlačnu osobu. Vječito ste raspoloženi za razmjenu energije, jer uživate u životu. Srdačnost i težnja da budete korisni kao da nemaju granica, pa trebate obratiti pažnju na to kada i koliko dajete ili kada se žrtvujete u korist drugih. Ali kada se naljutite onda vas to drži dugo.

16. u mjesecu

Budete li više sanjali nego razmišljali, mogli biste donositi pogrešne odluke te biti razočarani. Vi ste idealist, sanjar, pa čak i boem, te u krajnjim slučajevima pustinjak. Rođene na ovaj dan često odlikuje manjak ambicioznosti i inicijative. Radije se okrećete sanjarenju i užicima. Dopuštate da vas svlada nemar, a ponekad ste skloni i destruktivnom raspoloženju, zbog kojeg možete biti skloni namještanju drugima i čak smišljanju zavjera. U životu imate puno uspona i padova.

Rođeni ste s ciljem da postanete perfekcionist i stručnjak u nekom području, te da sve to postignete mirno, a ne nametljivo i eksplozivno. Imate zapravo lijep zadatak – baviti se sobom, mijenjanjem sebe. I ne biste trebali dopustiti da se umjesto toga cijeli život bavite drugima, tuđim problemima, odavajući tuđe tajne.

17. u mjesecu

Ljudi vas smatraju hrabrima i odvažnima, nazivaju vas sretnikom, ali polako – do uspjeha je naporan put. Vama je dodijeljen ozbiljan zadatak: puno raditi na sebi i za sobom ostaviti konkretne rezultate, po kojima će vas se čak pamtiti i poslije smrti. Uspijete li se duhovno razviti, moći ćete nadići sve probleme i svladati sve prepreke. Ljudi rođeni 17. dan u mjesecu često su sposobni riješiti svaki problem, realni su, ljubazni, smireni, konstruktivno djeluju na okolinu, pošteni su, darežljivi.

Obogatit ćete se u drugoj polovici života. No u obitelji i ljubavi nećete imati toliko sreće koliko u poslu. Prije nego donesete neku odluku, dobro razmislite. Pokušajte ne biti sumnjičavi i škrti. Ponekad su ljudi rođeni na ovaj dan materijalisti, cinični i zavide na tuđem uspjehu. Stoga biste pažljivo trebali birati prijatelje i više se okrenuti obitelji.

18. u mjesecu

Suočavat ćete se s mnogim preprekama u životu. Zračite energijom izazova te se tako i ponašate, što vas može dovesti u neželjene situacije. Vi ne razmišljate o posljedicama, stoga se čuvajte naglosti. Poznati ste kao čvrst borac, što je preduvjet za preživljavanje teških okolnosti. Zbog toga vam najbolje odgovara posao vojnika ili mornara. Ne bi bilo dobro da tu svoju naglost iskazujete u obitelji ili na slabijima. Skloni ste zarađivati novac na nepošten način, što vas ne čini omiljenim u društvu. Budete li doista neharmonično živjeli, bit ćete zapamćeni po nasilju, okrutnosti, nedisciplini.

No harmoničan život donosi određene darove: ako vještinu zarađivanja novca usmjerite na širi plan, usmjerite li se ka potrebama ljudi, postići ćete mnogo i steći visok položaj, poslije četrdesete godine. Možete biti uzor mnogima sa svojom sposobnošću da vladate situacijom, predvodite ljude, da ih usmjeravate, savjetujete. Klonite se vatre, vode i eksploziva. Kaže se da su rođeni 18. u mjesecu najbolji vođe na svijetu.

19. u mjesecu

Vi ste prilično složena karaktera – ne trpite tuđe utjecaje i dominaciju. No, to nije najvažnija karakteristika osoba rođenih na ovaj datum, jer ćete imati puno sreće u životu, snage i dobrih mogućnosti suočavanja s ozbiljnim izazovima. Izuzetno ste vrijedni, uporni do tvrdoglavosti, s težnjom da mijenjate, da budete nezavisni – čime ćete naposljetku doći do uspjeha, ali i usamljenosti – jer na vrhu ima mjesta samo za jednog! Samo pazite da vas ne nadvlada sklonost ka materijalnom gomilanju, bogatstvu, visokim položajima u društvu, počastima, jer biste do svega toga mogli doći na ne baš pošten način.

Ako niste na visokim položajima, onda ste vrlo vrijedan suradnik; pun entuzijazma, koji nije nekonstruktivan i negativan, nego pun nadahnuća, životne snage i koji će obaviti svaki zadatak koji mu se dodijeli. Prijatelji i suradnici će vas poštovati, ali za obiteljski se život ne može baš reći da će biti harmoničan. Sve u svemu: dosta nestabilnosti i prepreka u životu. Vaša glavna mana je osvetoljubivost.

20. u mjesecu

Od vas će se očekivati povećana odgovornost i obaveze – koje će vas zamarati. Vrlo ste osjećajni, što može utjecati na razvijanje umjetničkih talenata ili razumijevanja drugih ljudi. U harmoničnoj varijanti odlikuju vas uslužnost, ljubaznost, brižnost, te se od vas očekuje da stvorite ili osigurate harmoniju oko sebe. Ako razvijete veliku ljubav prema ljudima mogli biste postati značajni mirotvorac. Vi naprosto razoružavate druge svojom dobrotom i ljubaznošću. Ali u životu nećete biti dovoljno nagrađeni za sve napore i morat ćete se boriti za materijalnu sigurnost. Ni bračni život neće biti naročito uspješan. Vjerojatno ćete zanemarivati obitelj, jer ste tip materijalista. Trebate se posvetiti duhovnom razvoju.

U negativnoj varijanti, ukoliko ste previše osjećajni, mogli biste imati psihičkih problema ili biti vrlo nervozni. Trebali biste odabrati neko samostalno zanimanje. I ne birajte prečace, jer ako nema prepreke, nema se što ni svladati, niti se može doživjeti uspjeh! A to što ne vjerujete nikome i nije tako loše, jer je to putokaz koji vas upućuje na to da vjerujete sebi.

21. u mjesecu

Ako ste rođeni na ovaj dan u bilo kojem mjesecu, u životu ćete davati puno više nego što ćete primati. Od vas se očekuje da budete komunikativni, da se krećete u društvu, a nikako da se osamljujete. Samo tako ćete postići uspjeh, a u tome vam pomaže i prilična naklonost suprotnog spola. Toga ste i svjesni, pa se lako upuštate u nova poznanstva. Na poslovnom planu do željenog položaja teže dolazite, ali ga teško i održavate. Međutim, možete svladati razne prepreke. Talent da se ispravno postavite u nekoj situaciji iskoristite na poslovnom planu.

Rođenima na ovaj dan su se nervoza, samoljublje i sumnjičavost do sada već vjerojatno “obili o glavu”. Malo više strpljenja i sve će biti u redu. Žalite se da nemate sreće, da vas nitko ne voli, ili da ste tužni. Ali, morate znati da je sreća u nama, kao i sve drugo što proizvedemo. To se odnosi i na uspjeh u životu.

22. u mjesecu

Ako ste rođeni na ovaj dan, u životu ćete sve morati odraditi dvaput i na neki način ćete patiti zbog odvojenosti od obitelji. Pomalo ste nesretne prirode. Na poslovnom planu ćete se morati puno naprezati, jer nećete imati podršku kolega, prijatelja, obitelji ili rodbine – koji će vam raditi iza leđa.

S problemima u braku steći ćete iskustvo koje će vam pomoći da riješite ostale životne probleme. Na poslovnom planu bit će dosta promjena, ali vi tu nećete moći ništa učiniti. Ne volite pravila. Privatno ste vrlo tvrdoglavi, pa vas obitelj i prijatelji smatraju teškim čovjekom. Sudbinski vam je određeno da ćete se za neko postignuće trebati dosta pomučiti, ali ako ste pouzdani, taktični, organizirani, postići ćete uspjeh. Nemojte da vam se dogodi da se previše posvetite poslu, a zaboravite na prijatelje i nova poznanstva.

Izuzetno je važno da se češće odmarate, zbog velikih opterećenja organizma. Ne morate brinuti zbog kriznih situacija koje doživljavate, jer vam one omogućuju da osvijestite nešto važno. Oslonite se samo na sebe i slijedite svoja osjećanja. Izbjegavajte tuđe poslove i probleme – prvo rješavajte svoje.

23. u mjesecu

Imate više slobode u životu od drugih ljudi koja vam je potrebna da biste se lakše ostvarili i bili zadovoljni. Ljudi će vas vjerojatno zapamtiti po lijepom, po ljubavi i uspjehu. Visok status, ime i slava vas čekaju – a vi se trebate samo istaknuti! Vaša potreba za samostalnošću može prerasti u buntovništvo. Vaše osobine su naglost i svojeglavost. U harmoničnoj varijanti očekuje vas uspjeh u životu. Ukoliko budete marljivi i iskoristili svoje talente te dobre životne prilike, uz uspjeh uslijedit će i popularnost.

Na vašem putu pomagat će vam pripadnici suprotnog spola, autoriteti kao i ljudi na položajima. Padove pretvorite u svoje pobjede. Morat ćete živjeti aktivnijim društvenim životom i osigurati si solidno obrazovanje – što ono bude veće, to će vaš doprinos svijetu biti veći, odnosno što više svojih talenata budete aktivirali to ćete biti i zadovoljniji. Sve u svemu, ne možete se žaliti, jer pružena vam je sloboda, talenti i dobre prilike.

24. u mjesecu

Ako ste rođeni 24. u mjesecu, očekuje vas veliki preokret u životu. Ništa što budete radili u životu neće teći glatko. Vodit ćete život krajnosti. Štošta će se doimati napornim i teškim. Ali sve to ima smisla – teži zadatak donosi i veću nagradu, uz adekvatno uloženi trud! Od vas se očekuje da budete ozbiljni, jaki, uporni i da pomažete drugima. Naći ćete se u situacijama gdje će se tražiti veliko povjerenje i čuvanje tajni. Imat ćete koristi od suprotnog spola, naklonost autoriteta, ali ćete trpjeti neugodnosti od strane obitelji, koja će vas na neki način izdati.

Pazite na svoju tvrdoglavost, te nastojte drugima ne nametati svoje mišljenje. Uvjerljiv ste govornik, dobar roditelj i rođeni pedagog. Vaša otvorenost je simpatična, ali vam može i zasmetati, a naročito kad niste previše raspoloženi. Čuvajte se ljubomore.

25. u mjesecu

Vi ćete drugima pomagati i donositi sreću. Odlikuje vas plemenitost. Neke okolnosti iz vaše mladosti nisu bile najsretnije, zbog vaše nestalne, sanjalačke, ćudljive i filozofske prirode. Vaše riječi uvijek zvuče dvosmisleno, što vas zapravo zabavlja. U harmoničnoj varijanti ostvarit ćete veliki životni uspjeh, i vjerojatno ćete napustiti tradicionalne forme. Možda ćete osnovati neko vlastito udruženje.

Imate inicijativu, pa će vaše kreativne sposobnosti naići na odobravanje autoriteta, bilo da je u pitanju umjetnost ili neko drugo područje djelovanja. No prema tome biste trebali ići postepeno, bez riskiranja i pretjerivanja. Bez velikih napora, polagano, steći ćete dobar položaj. U ljubavnim vezama niste od neke sreće. Možete upasti u bračne probleme. Oni koji neharmonično žive prepoznaju se po podcjenjivanju svojih i tuđih sposobnosti, pretjerivanjem u kritikama, te po nervozi i naglosti.

26. u mjesecu

Kroz život vas prati sreća. Ali ona dolazi do izražaja tek u drugom dijelu života, kada ćete na teži način naučiti da morate završiti ono što ste započeli.. U mnogim stvarima ovisit ćete o drugima, posebice o osobama suprotnog spola. Ljudi rođeni na ovaj dan su fatalisti i materijalisti. U ranim godinama života suočit ćete se s mnogim problemima i preprekama. Morate biti vrlo pažljivi pri novčanim ulaganjima, čak i ako su u okviru obitelji. Što pažljivije budete birali društvo, to će vam u životu biti bolje i lakše.

Jako ste privlačni osobama suprotnog spola, ali ta privlačnost je glavni uzrok problema i nesreća u vašem životu – zato oprez kada budete birali bračnog partnera! Poslije vjenčanja ćete se smiriti i postati vrlo ozbiljni. Ali čitav život imat ćete hedonističku crtu i glad za užicima i materijalnim vrijednostima. Pomoći će vam autoriteti ili prijatelji na vrlo visokim položajima, ali u drugoj polovici života.

Harmonični ljudi rođeni na ovaj dan su vrijedni, uporni, optimistični, pozitivni i velikodušni. A neharmonični su osvetoljubivi, okrutni, zavidni i uzimaju sve previše k srcu.

27. u mjesecu

Uz snažna unutrašnja proturječja, dosta nesretnih okolnosti i jake ovisnosti o drugima, ipak ćete se u životu uspjeti osamostaliti. Dana vam je inicijativa, inventivnost, sklonost izumiteljstvu, neiscrpna snaga i moć planiranja. Osobe rođene na ovaj dan prepoznaju se po tome što nikada ne ostavljaju za sutra ono što mogu napraviti danas. Kada se ponašate harmonično, krase vas ljubaznost, privrženost i briga za obitelj, snaga i autoritativnost – ostvarit ćete svaki projekt koji budete dobro isplanirali.

Budite pozitivni, konstruktivni, napredni, nezavisni i sigurni u sebe i svoje znanje i stavove. Stoga izaberite neki samostalni posao, jer ne volite raditi pod nečijim autoritetom. Ambiciozni ste, sposobni, odlučni i veoma učinkoviti. Zbog povećane emotivnosti morat ćete pripaziti na svoje ponašanje, jer ste skloni nervozno reagirati, što se može loše odraziti na odnose s drugima.

28. u mjesecu

Imate jaku volju. Borite se i druge potičete na to, ali ćete morati kontrolirati svoje prikrivene strasti. Ta će vam moć kontrole u životu koristiti, jer ćete se u nekoj prilici morati suzdržavati ili nekome oprostiti, a to će biti korisno za napredak u poslu. Mogući su rukovodeći položaji. Ali znajte – vrebaju vas teški porazi – čeka se vaš pogrešan potez! Posebno pazite kome poklanjate povjerenje.

U životu ćete prolaziti kroz mnogo teškoća, s puno napora i javnih protivnika, pa ih naučite nadvladavati mudrošću. A u vašem slučaju važno je i ovo: biti prvi znači i služiti i boriti se za druge, protiv nepravde, ugnjetavanja, za potlačene – samo tako se postaje heroj i ime ostaje zapisano na stranicama povijesti. Velika uloga je pred vama, a kako ćete je odigrati ovisi o vama. Zato ne započinjite puno stvari – uvijek sve završite. Ne dopustite si da vas svlada lijenost. Kažu da se na ovaj dan rađaju veliki vođe!

29. u mjesecu

Imat ćete dosta sreće u životu iako će početak biti pun neizvjesnosti. Skloni ste ekstremnom ponašanju, te je stoga vaš zadatak naći sredinu, izbjeći naglost, ublažiti težnju za neovisnošću. Sva je prilika da ćete postići uspjeh i zauzeti visok položaj, ali morate osigurati solidno obrazovanje. Međutim, pogreške su neminovne na poslovnom, ljubavnom i bračnom planu. Zato pažljivo birajte bračne partnere. Neće vam biti teško susresti potencijalnog partnera, već prije moći ga odabrati. Zato nastojte ne upasti u zamku i odolite izazovu da posegnete za zabranjenim, da se upletete u pogrešne stvari i nemoral.

Ipak visok položaj je izvjestan, a s njim i usamljenost. Izvana djelujete sretno – stalno se smiješite, ali iznutra ste hladni i sebični, što se nažalost prenosi i na obiteljski život. Razmislite o vlastitoj duhovnosti, toleranciji i potrebama drugih. Zanimljivo je da se rođeni na 29. dan u mjesecu dosta rano vjenčaju, što je jako dobro, jer kasniji brak im donosi nesreću i probleme.

30. u mjesecu

Imat ćete manje sreće od drugih ljudi, ali zato da biste mogli ostvariti svoju osobnost. U životu vas čeka puno nesigurnosti, samoće i neprilika. To znači da ćete morati uložiti više truda od drugih i sve svoje talente da biste osigurali ugodan život. Ljudi će misliti da ste sve stekli bez imalo muke, a vi najbolje znate da to nije istina. Ali pazite, prisutna je tendencija da ne završavate započeto, zbog gubitka snage.

Imate posebnu životnu filozofiju sazdanu na gorkom iskustvu iz mladosti i teško ćete prihvatiti tuđu. Najlakše možete naći posao u državnim ustanovama i svuda gdje se traži kreativnost i talent. A prisutne su i neharmonične tendencije: sebičnost, nepromjenjivo mišljenje, uvjerenje da ste uvijek u pravu, dominacija, opsesije, fanatizam, nedosljednost. Za osobe rođene na ovaj dan je karakteristično da partner suprotnog spola ima dosta jak utjecaj na njihov život, što može biti uzrok velikom nezadovoljstvu u životu.

31. u mjesecu

Sreća vam baš nije naklonjena. Često ste usamljeni, ljudi vas teško razumiju. Bit ćete buntovni, borit ćete se protiv nepravde. Ljudi rođeni 31. dana u mjesecu često mogu biti nedruštveni, suprotstavljati se općeprihvaćenim idejama i zastupati one drukčije, a u politici zauzimaju opozicijsku stranu. Volite moderno i bunite se protiv starih vrijednosti. Volite pravdu, a ne primjenjujete pravedna sredstva. Iako ste vrijedni, ipak ćete se mnogo naprezati da bi ste se istakli u društvu. U životu nećete biti shvaćeni i imat ćete malo prijatelja. A neskladni odnosi mogu se prenijeti i na obiteljski život.

Posjedujete i liderske osobine, jer je jako istaknut poriv za zapovijedanjem i nametanjem svoje volje i svojih ideja drugima. Harmoniju ćete postići budete li praktičniji, realniji, razumniji, vrjedniji, odgovorniji i nastojite li biti osobom od povjerenja, jer su pred vama visoki ciljevi. Trudite se da probleme s kojima se susrećete ne prihvaćate previše osobno. A prema bližnjima malo više tolerancije, i ne postavljajte im toliko visoke zahtjeve,piše Atma

Facebook komentari