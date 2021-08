RUSKI NUMEROLOG OTKRIO – OVO SU NAJSRETNIJI DATUMI U SEPTEMBRU 2021.: Zapamtite ih, evo kad će vam se ostvariti želje!

U prvoj polovini mjeseca strpljivo ćemo pratiti pravila i propise, trudićemo se da sve započeto privedemo kraju, dosta ćemo se baviti popravkama u u kući, iznenadiće nas priliv novca kroz razne beneficije, a naučićemo i ponešto korisno kako o poslu, tako i nama lično, piše Lovesensa.

Trudićemo se da opravdamo povjerenje drugih, veoma nam je stalo do mišljenja okoline i ugleda koji uživamo. Ovo će posebno biti izraženo u narednom mesecu kada ćemo se zdušno truditi da se istaknemo i ispravimo sve pređašnje greške koje “bacaju ljagu” na naše ime. Ovaj trud i rad na sebi će se isplatiti. prenosi “Novi“.

U drugoj polovini mjeseca mnogi znakovi će biti prinuđeni da taktiziraju i pregovaraju na poslu, što će rezultirati boljim pozicijama, unosnim transakcijama i poboljšanim međuljudskim odnosima. Oformiće se se mnoge nove veze, bivši protivnici postaće strateški saveznici.

Istovremeno, od 15. do 21. septembra mnogi znakovi će se naći na raskrsnici, u disbalansu između želje za jačanjem materijalnog stanja i nespremnosti da ulože trud kako bi im se ta želja i ostvarila, tvrdi ruski numerolog Julija Ivanova.

Poslije 21. septembra dolazi period harmonije i apsolutnog sklada kako sa drugima, tako i sa samim sobom. Ipak, postoji velika mogućnost i da tajne želje i strasti isplivaju na površinu i poremete ovu harmoniju, mada većina znakova neće se usuditi da te želje sprovede.

Sredinom septembra mnogi neće samo detaljno očistiti svoj dom, već će ga i ukrasiti nekim zanimljivim dizajnerskim “spravicama”. Krajem mjeseca veliku pažnju ćemo posvetiti društvenom aspektu, pokušaćemo da proširimo krug prijatelja i obnovimo veze.

Povoljni dani: od 1 do 6, od 8 do 12, od 14 do 20, od ​​22 do 28, 30.

Ovih datuma povedite računa, zvijezde nam neće biti naklonjene: 7, 13, 21, 29.

Facebook komentari