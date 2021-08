MAJKA ČETIRI SINA IMA LJUBAVNIKA, A MUŽ JE PODRŽAVA: KADA JE ON KUĆI, LJUBAVNIK SPAVA NA KAUČU

Ona je, kaže, od početka veze otvoreno govorila o svojoj panseksualnosti, ali nikada nije dobila priliku istražiti svoje želje, jer je bila previše zauzeta podizanjem četvorice sinova.

Prije tri godine odlučili su ‘proširiti seksualne horizonte’ pa su upoznali bračni par sličnih sklonosti, Simona Berryja (43) i njegovu partnericu Kelly (42). prenosi “Hayat“,

S Kelly su se brzo zbližili, no Emma je, također, razvila posebnu vezu sa Simonom. Uglavnom, na kraju su se dogovorili da su svi bliski sa svima, u seksualnom smislu, osim dvojice muškaraca međusobno, pošto nemaju nikakvih homoseksualnih sklonosti.

Ali, njihova romansa se ugasila lanjske godine kada je Emma prekinula vezu s Kelly, ‘jer su imale lošu komunikaciju’ pa je automatski i Robert prekinuo veze s njom. Ali, Emma i Simon nisu željeli da njihova veza isto završi, jer su postali vrlo privrženi jedno drugome.

U jako sam lijepoj ljubavnoj vezi sa Simonom, a Robert i ja smo u braku od 2006. godine. Rob je moj najbolji prijatelj i ne bih mogla živjeti bez njega, ali nije pošteno očekivati da naši partneri ispunjavaju sve naše potrebe – rekla je Emma.

Ljubav je beskonačna i nije rezervirana samo za jednu osobu. Naši dječaci obožavaju Simona. On radi u školi i pomaže roditeljima – dodala je.

Emma i ja smo se odmah povezali, na samom početku, a Rob i ja smo prijatelji. On dvije sedmice radi i odsutan je od kuće pa je sedmicu dana doma. Ako je on kod kuće, ja spavam na kauču, ali kada ga nema, u krevetu sam s Emmom – nadovezao se Simon.

Kaže kako nije samo tako želio odustati od njihove veze kada su se Emma i njegova supruga Kelly razišle. Priznaje da se ponekad pojavi ljubomora, ali shvaća da je sve to dio ljudske prirode, emocija o kojoj treba razgovarati.

Emma ne planira imati dijete sa Simonom, no ‘ako ostane trudna, neće imati ništa protiv toga’, prenosi The Sun.

