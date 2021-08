PET KORISNIH SAVJETA KOJI ĆE PRODUŽITI ŽIVOT VAŠEG PAMETNOG TELEFONA

Činjenica je da pamtnih telefona svakim danom ima sve više na tržištu, i da se skoro svaki dan pojavi neki novi model.

To je, svakako, dovelo do toga da danas u ponudi imamo sve veći broj pristupačnih modela sa karakteristikama uređaja koji su do skoro pripadali višim klasama, i po cijeni i po i mogućnostima koje nude. prenosi “Hayat“.

Ipak, velika većina ljudi ne mijenja telefone “kao čarape”, već se trudi da kada već odvoji novac za neki uređaj, iz njega izvuče maksimum, kao i da im on potraje što je duže moguće.

Uporavo zato, sajt Lifehack je sastavio listu 5 korisnih saveta koji će produžiti život vašeg telefona:

1. Kvalitetna zaštitna maska

Uvek je važno imati kvalitetnu zaštitnu masku, koja će apsorbovati udarac u slučaju da vam telefon ispadne.

Ako zaista želite da zaštite svoj uređaj, nemojte kupovati one najjeftinije. Izaberite masku koja pravljena za vaš model telefona, bez obzira na to što bi možda i neka mogla da mu “pasuje”.

Takođe, iako danas sve veći broj telefona dolazi sa kvalitetnijim i izdržljivijim staklom, nije loše ni na njih, a pogotovo na one pristupačnije modele, staviti i zaštitno staklo na ekran.

2. Čuvajte bateriju

Svoj telefon punite na pravi način, kako bi vam baterija što duže trajala.

Stručnjaci preporučuju da nivo napunjenosti baterije uvijek bude između 20 i 80 posto, kao i da bi je trebalo puniti prije nego što se potpuno isprazni.

3. Čistite svoj telefon

Provjeravajte, s vremena na vrijeme, da li se i koliko vaš telefon zaprljao i nakupio “đubreta”.

U svakom od otvora (zvučnik, ulaz za slušalice, USB port za punjač, itd) može da se nakupi prašina i druge čestice prljavštine.

To može da dovede do kvarova, ali ne samo to. Telefon često držite u ruci, kao i na licu dok razgovarate, pa sigurno ne biste željeli das a njega “pokupite” bakterije ili nešto slično.

4. Temperatura

Pametni telefon často ne može da funkcioniše kako treba, kada je previše toplo ili previše hladno.

Zbog toga se trudite da ga ne ostavljate direktno izloženog Suncu, jer ako se pregrije, baterija i processor lako mogu da “nastradaju”.

Ni zimski uslovi nisu baš najpogodne za uređaj, pa ih treba pripaziti zbog toga što ni baterije, ni ekrani ne vole niske temperature.

5. Pažljivo rukovanje

Zvuči poznato i važi za sve uređaje koje koristimo, ali što se bolje ponašate prema svom telefonu – to vam on duže trajati.

Dakle, ne držite ga blizu vode ili druge tečnosti, lepljivih površina, direktnog izvora toplote, mjesta sa kojih može da ispadne na tvrdu površinu, itd…

