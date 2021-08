ODGOVOR DODIKU IZ DIJASPORE: CRNI MILORADE, KAKO TE SAMO NIJE SRAMOTA

Mnogo je reakcija stiglo na ovu Dodikovu izjavu.

Jednu reakciju, naslovljenu “Odgovor Dodiku iz dijaspore”, objavljenu na BN-u, prenosimo u cijelosti:

Crni Milorade, kako te samo nije sramota da napadaš i omalovažavaš ljude od čijeg rada u dijaspori preživljavaju najmanje tri osobe u Republici Srpskoj?

Zahvaljujući vrijednim ljudima iz dijaspore Republika Srpska i opstaje.

Čemu ti služe toliki savjetnici, zar nema više niko pametan u toj tvojoj prćiji od stranke da ti kaže da si “izgubio kompas” i da svojim izjavama navlačiš mržnju na sebe?

Car je go

Zahvaljujući tvojoj politici najveći broj radno sposobnih ljudi je i otišao u inostranstvo, kako bi prehranili svoje bližnje koji su ostali u okupiranoj Republici Srpskoj.

Кažeš, “nama je lijepo i ovdje”. Tu se slažemo. Lijepo je tebi i tvojim bližnjim. Većina vas je nepismenih ili polupismenih zauzela najveće državne funkcije. Vjerujem da vam je lijepo kao što kažeš. Međutim, uvjeren sam da sve ima svoj početak i kraj, pa tako i tvom režimu se uveliko nadzire kraj. To svi vide, ali niko ti ne govori. Niko ne smije da ti kaže “car je go”. prneosi “Hayat“.

Кada bi se spustio sa visine i izašao iz helikoptera (plaćenog našim novcem) i prošetao među običnim narodom, vidio bi da većini nije lijepo.

Кažeš “dolaze iznajmljenim vozilima”.

Časnije i poštenije je doći i iznajmljenim vozilom (pošteno plaćenim) nego voziti se vozilima kupljenim na račun sirotinje.

Daleko od toga da se tvoje izjave mogu shvatiti kao normalne, ali to me i ne zabrinjava jer ti imaš „papir“ koji opravdava tvoje ispade, ali je zabrinjavajuće to što ima još idiota koji ti aplaudiraju na takve nebuloze.

Glas protiv tvog režima

Ovakvim izjavama dokazuješ da nisi sposoban da vladaš sobom, a kamoli društvom.

Ono šta mogu učiniti ljudi iz dijaspore, nakon tvoje izjave, jeste da se u što većem broju odazovu na sljedećim izborima i glasaju protiv tebe i tvog režima.

Namjerno kažem protiv, jer, nažalost, nema se za koga ni glasati. Sve „otrcana lica“ na političkoj sceni, kao što si i ti.

S obzirom da sam i lično žrtva tvog režima i jedan od mnogih koji su otišli sa prostora Republike Srpske zbog tvoje antisrpske politike, utoliko mi je i veći motiv da doprinesem tvom padu.

Evo, ja ti prvi obećavam da ću prve izbore glasati protiv tvog režima i najmanje ću animirati još pet osoba, iz dijaspore, da urade isto.

Vjerujem da će doći dan kada ćeš odgovarati za sve svoje nečasne postupke.

Želim ti dobro zdravlje, dug život i doživotnu robiju.

Autor: G.К., Dipl. ekonomista

