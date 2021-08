Ponedjeljak, utorak, srijeda… što dan kad si rođena govori o tebi

Zašto stati na datumu rođenja? Izgleda da je važan i dan u tjednu kad si rođena. Kažu da i on utječe na to hoćeš li biti optimistična, brižna, ambiciozna, tiha… Ako ne znaš koji je bio dan u trenutku kad si došla na svijet (a mama je nekim slučajem to zaboravila, mada u to ne vjerujemo), lako to možeš izguglati.

Ponedjeljak

Ako si rođena u ponedjeljak, pomalo si osjetljiva i emocionalna. Srećom, znaš kako najbolje upravljati svojim osjećajima. Ti si doista suosjećajna i brižna osoba i uvijek si tu kad te trebaju voljeni. Obiteljski si tip, ali si i definitivno “mama” svojim prijateljima. Dok pokušavaš dati sve od sebe da svatko živi svoj najsretniji i najzdraviji život, znaš da postoji tek malo toga što možeš kontrolirati. Znaš da ni tebi, a osobito najbližima neće pomoći stalno upletanje, tako da si ipak svjesna kad se trebaš malo odmaknuti i pustiti ih da žive svoje živote.

Utorak

Ako si rođena u utorak, to znači da si prilično energična. Ti samo ideš i ideš i ideš… Zapravo tebe ne može ništa zaustaviti, jer za “opake” nema odmora. Nisi doslovno opaka, ali nećeš prespavati pola života ili uludo trošiti dane. Postavila si si mnogo ciljeva, a zahvaljujući svojoj radnoj etici ostvaruješ ih brže od većine. Ali, kad stvari ne idu kako je planirano, tvoja nestrpljivost podiže svoju ružnu glavu. Bez obzira na to, znaš da će se tvoj pothvat i odlučnost isplatiti.

Srijeda

Osobe rođene u srijedu izuzetno su znatiželjne. Postavljaš mnogo pitanja, jer samo želiš znati zašto je sve tako. Ništa te neće zaustaviti u potrazi za znanjem – ništa. Prilično si prilagodljiva osoba, uvijek u stanju razgovarati sa svakim koga sretneš. Možda si ponekad plašljiva, ali nadoknadit ćeš to svojom sposobnošću brzog učenja. Ne dopuštaš da te išta izbaci iz takta, čemu se drugi dive. Kada ti se nešto ispriječi na putu, ti to samo prekrižiš i nastaviš dalje.

Četvrtak

Ti si veliki optimist, a ljudi poštuju tvoju uzbudljivu i motivacijsku prirodu. Uvijek se prema ljudima odnosiš onako kako želiš da i tebe tretiraju, zbog čega imaš mnogo prijatelja. Skoro svi te vole kad te drugi put sretnu. Također si veliki vođa, jer točno znaš što napraviti kad se pojavi problem. Tvoje se upute uvijek traže. Budući da ti često brzo sve dosadi, uvijek putuješ u udaljena mjesta. Ne možeš dugo ostati mirna, pa moraš istraživati svijet kako bi bila zadovoljna.

Petak

Budući da si rođena u petak, poznata si po svojim kreativnim vještinama. Koji god medij izabrala, majstorski ga svladaš. Nitko nije umjetnički nastrojeniji od tebe, to je sigurno. Oduševljena si ljubavlju i ljepotom, tako da u svakom trenutku moraš biti time okružena u svom životu. Nemaš problema s odlaskom na spa-dan ili s kupovinom luksuzne torbice. Materijalna zadovoljstva su tvoja slabost. Jako te brine što drugi misle o tebi pa se uvijek trudiš da im udovoljiš. Naposljetku, ti jedino želiš da te svi cijene.

Subota

Ako si rođena u subotu, znači da si odgovorna i ozbiljna. Tvoje vještine upravljanja vremenom su neusporedive. To te čini pomalo perfekcionisticom, ali se uvijek pridržavaš svojih iznimno visokih standarda. Sigurna si u sebe i nikada te previše ne brine ono što drugi misle o tebi. Jedini problem je što drugi nisu takvi. To je razlog zašto se suočavaš s poteškoćama kad se radi o povjerenju prema drugima. Znaš da možeš računati na sebe, ali to se ne može reći za različite ljude u tvom životu.

Nedjelja

Tvoja osobnost je izrazito živahna. Pozitivna si i velikodušna, uvijek spremna pomoći onima u potrebi. Sve što želiš jest da svi budu sretni. Pošto si često okružena drugima, a najviše voliš provesti neko vrijeme sama. Potpuno si neovisna. Nemaš problema sama raditi razne stvari ako su tvoja tri prijatelja zauzeta drugim stvarima, prenosi miss7.24sata.

