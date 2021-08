Tetovirao mu kćerku bez njegovog znanja: Kada je otac ušao u radnju, uslijedio je šokantan PREOKRET

Argentinac (51) iz predgrađa Buenos Ajresa napravio je haos u jednoj “tatu” radnji, nasrnuvši nožem na majstora tetovaža.

Incident se, prema navodima tamošnjih medija, dogodio jer otac nikako nije volio tetovaže, a njegova kćerka je to učinila bez pitanja.

U ovom slučaju, 51-godišnjaku je kriv bio tatu majstor Norberto, koji je tetovirao njegovu 16- godišnju kćerku bez odobrenja roditelja.

Ime napadača nije objavljeno kako bi se zaštitio identitet njegove maloljetne kćerke, a njen otac je poslije kraće rasprave izvadio nož, nasrnuo na Norberta i nanio mu povrede i rasjekotine šake, u predijelu između palca i kažiprsta.

Slučaj je odmah prijavljen policiji, a napadač je uhapšen.

Oštećeni tatu umjetnik Norberto kazao je da je sve počelo kada mu je muškarac pokucao na vrata i najprije ga verbalno napao što je tetovirao njegovu kćerku bez znanja oca, koji je veliki protivnik tetovaža.

– U jednom momentu je izazvao nož i krenuo na mene. Tu je uslijedila borba i suočio sam se sa nečim sa čim nisam imao prilike do sada. Niko me nikad nije napao nožem. Nije uspio da me ubije, ali me je povrijedio – naveo je Norberto, prenosi argentinska Cronica.

On je dodao da je djevojci o kojoj je riječ tetovirao ime sa parom krila na ruci i da u tome ne vidi nikakav problem.

– Ona je odrasla osoba, bila je svjesna da želi da se tetovira i nije potrebna nikakva saglasnost roditelja za to – naveo je Norbeto, kom su kasnije u bolnici sanirane povrede ruke.

Napadač je trenutno u pritvoru i protiv njega će biti pokrenuta optužnica za nanošenje tjelesnih povreda i pokušaj ubistva, piše “Objektiv“.

