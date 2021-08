Zaljubila se u čovjeka koji je ubio njenog brata: 34 godine kasnije desio se čudesni PREOKRET

Brajanova polusestra Kristal Štraus nije znala šta da misli sve ove godine o Džonu. I tada joj se, kao prijatelj Mekgerija kleo da ga nije ubio. Međutim, porota je te 1987. godine mislila drugačije.

Čak 37 godina kasnije, Džon je privremeno izašao iz zatvora i prvo što je uradio – oženio je Kristal!

Kristal je bila ta koja je prije nekoliko godina povukla prvi potez i pisala Džonu objašnjavajući mu podrobno zašto mu oprašta za ubistvo. Džon je bio iznenađen. Mislio je da ga Kristal mrzi i da mu nikada neće oprostiti.

– Odgovorio sam joj na pismo riječima da to nisam uradio. Vjerujem u Boga i znam da i on zna da sam nevin. Nisam ubio čovjeka. Više od pola života borio sam se da dokažem da sam nevin, za sada nisam uspeo. Jedino do čega sam došao je šansa da me ove godine puste ranije na uslovnu slobodu – rekao je Tiđen za News 5 iz Klivlenda.

Dok čeka na privremenoj slobodi na ponovno suđenje na kojem se nada da će ga konačno zbog propusta u istrazi i nedostatka dokaza osloboditi, Džon sija od zadovoljstva jer mu je ostvarena najveća želja.

Kristal i on vremenom su se zbližili preko pisama i među njima se razvila hemija. Toliko da su se zaljubili i obećali jedno drugom. Venčanje je usledilo prvih dana avgusta ove godine.

– Prebrodit ćemo sve ovo. I ako ga opet proglase krivim, ostalo mu je malo da leži. Možda ga i puste ranije. Shvatila sam vremenom da on to vjerovatno nije uradio. Jednostavno, neke činjenice nikada se nisu poklapale. Niti je imao motiv da ubije mog polubrata, niti su pronađeni dokazi na licu mjesta koji upućuju na to da ga je on ubio. Uništili su Džonu život, a Brajan mu je bio drug. Ipak, pronašli smo jedno drugo. Ljubav će biti vejčna – rekla je Kristal Štraus.

Njihovi prijatelji kažu da ovo nije pravi primjer bajke, ali da je dokaz da ljubav može da se rodi u bilo kakvim uslovima.

– Oni se vole već nekoliko godina. Zaljubljeni su i kad Džon trajno izađe, voljet će se dok su živi – kaže Kendal Konel, jedna od prijateljica Kristal Štraus, piše “Objektiv“.

