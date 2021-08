EVO KADA BI DIJETE, OVISNO O DOBI, TREBALO IĆI U KREVET

Ako mu to dopuštate, moglo bi vas iznenaditi kad bi zapravo, ovisno o dobi, trebalo ići spavati.

Prema tablici koja je objavljena na stranici Lifehacker, kad dijete treba leći, ovisi o tome kad se budi.

Djeca u dobi od pet godina, koja ustaju u 6 sati ujutro, ne bi trebala biti budna nakon 18:45. Ako vaš školarac, star sedam godina, ustaje u 7 sati, do 20:15 treba biti u krevetu, spreman za spavanje. Dijete od 12 godina, koje se budi u 7:30, može ostati budno do 21:45.

Uz to, postoje i jasne smjernice koliko je djeci potrebno sna u danu. prenosi “Hayat“.

Novorođenčad u dobi do 3 mjeseca starosti treba od 14 do 17 sati sna u danu. Od 4. mjeseca do godine dana trebali bi spavati od 12 do 15 sati, a između 1. i 2. godine od 11 do 14 sati.

Predškolci, stari od tri do pet godina, trebaju od 10 do 13 sati sna, a djeca školske dobi, stara između šest i 13 godina, od 9 do 11 sati. Tinejdžerima je potrebno od osam do 10 sati sna.

