10 godina tukao ženu kaišem i iz dosade GASIO cigarete po njenom tijelu, a onda je uslijedila BRUTALNA osveta

Velšanka Suzi Gidens (32) trpjela je punih 10 godina porodično nasilje od supruga Timotija Lenihana (41) sve dok joj nije prekipjelo.

Nakon što je uvidjela da pored njega neće još dugo biti živa, Suzi je brižljivo isplanirala kako da ga pošalje što dalje od sebe i uspjela je. Lenihan ne smije sada da joj u narednih sedam godina priđe, a ako se to dogodi, ići će na robiju u trajanju od pet godina.

Suzi je u intervjuu za Wales online istakla kako na početku veze sa Timotijem ništa nije ukazivalo na to da ima ozbiljan bipolarni poremećaj, kao i sklonost ka agresiji u kući.

– Dugo mi je trebalo da shvatim da realnost koju sam ja vidjela u kući s njim – nije realnost. Tek kada su batine koje sam dobijala od njega postale učestale i kada je postavio tragač u mom autu da bi uvijek znao gdje sam, shvatila sam da moram da izađem iz njegove paukove mreže, jer će me jednom tako ubiti. Na početku veze bio je miran i uvijek nasmijan momak. Dosta ćutljiv i pomalo autističan, ali pozitivan. Nježan prema meni. Ipak, u pojedinim trenucima samo bi gubio kontrolu i počinjao da viče na sve oko sebe. Kad sam ga poslije godinu i po dana braka jednom pokušala smiriti, lupio mi je šamar. To je morao da bude znak za mene da tu nije sve kako sam zamišljala – kaže Suzi.

Ona dodaje da je Timoti svaki put poslije činova agresije plakao i sebe kažnjavao, dok je nekoliko puta prijetio samoubistvom ako bi ga ona napustila.

– Vremenom je krenuo da se iživljava nadamnom. Tada je počeo i da pije. Gasio bi cigarete po mom tijelu kada bi ja to tobože ‘zaslužila’ i tukao bi me kaišem ako mu ne bi rekla gdje idem. Sve je to pravdao činjenicom da smo muž i žena i da samo on mora da mi bude u mislima, kao što sam ja njemu. Kad sam se jednom požalila sestri, dobila sam takve batine i prijetnje od njega, da sam proklela dan što sam se nekom ispovijedila. Uhodio me je na društvenim mrežama, otvarao lažne naloge da bi me provocirao da mu se dopadam. Samo da bi imao pokriće da me poslije optuži da ga varam ‘s nekim’ kako bi me tukao kaišem – kaže Suzi.

Preokret u odnosu dogodio se kada je otkrila da je on stalno prati i da joj na dnevnoj bazi lista i telefon.

– Devet godina pravdala sam njegovu monstruoznost, a onda sam u posljednjoj godini našeg zajedničkog života počela da planiram osvetu i bijeg. Prvo sam doduše stidljivo rekla rodbini o čemu se radi, uz naglasak da ne pokušavaju da intervenišu jer će me ubiti. Zamolila sam ih da u vrijeme kada im budem javila budu tu negdje blizu kuće kako bi vidjeli nasilje. Sve zbog kasnijeg svjedočenja. Potom sam iskoristila jedan trenutak njegove nepažnje dok je spavao u kući i otišla sam u policiju. Bilo je jako teško da imam dokaze zlostavljanja. Jedino po modricama i otiscima od kaiša mogli su da vide da me neko tuče. Zahvaljujući svjedočenju dve prijateljice koje su nas vidjele u gradu dok je vikao na mene i gurao me, nekako smo uspjeli da ga pošaljemo na sud – dodaje Suzi.

Timoti je na sudu plakao i kleo se da je bolestan, kao i da se nikad ne sjeća zlostavljanja, jer je tada “neko drugi”. Zbog dijagnoze koju je davno dobio od psihijatra, izvukao se zatvora ali je dva mjeseca proveo u psihijatrijskoj ustanovi, prenosi “Objektiv“.

