DETALJAN NEDELJNI HOROSKOP: Jarac u ekspanziji, Ribe trljaju šake, ekstra savjet za svaki znak

Pročitajte koliko su vam zvezde naklonjene u poeriodu do 16. avgusta.



Za svaki znak imate detaljno objašnjenje vezano za to kakve su vam mogućnosti vezano za sveru posla, ali i ljubavi i zdravlja.

Naravno, za svaki znak tu je i korista SAVJET + koji može da posluži kao smernica za donošenje odluka.

OVAN

Živite punim plućima

POSAO: Ovnovima će ovo biti veoma živahan period, u kojem će znati šta žele i čemu teže. Bićete samouvereni i sigurni u odluke, a, uz to, sve će vam ići od ruke. S druge strane, kosmos vas podseća da treba da gledate više ciljeve i širu sliku svega. Moguće je da će se desiti nešto neočekivano i iznenada i naterati vas i da izađete iz ustaljenih formi i standarda. Pustite da sve što treba izađe iz vas i da izađe višak energije koji trenutno imate. Uostalom, mnoge stvari će biti jasnije i čistije i na kraju će vam to i odgovarati. Nemojte da odbijate da učestvujete u nekim događajima ili da se povlačite iz nekih situacija. Bitno je da prepoznate važne momente i pokrenete se. I dalje ste puni entuzijazma, spremni za nove poslovne poduhvate, ali ovoga puta pod mnogo boljim uslovima. Primetićete da reagujete drugačije nego inače i da ste mnogo direktniji u komunikaciji sa ljudima. Nećete se ustručavati da kažete šta mislite, a možda ćete reći i više nego što treba. Spremni ste da spontano otvorite dušu jer će vam sada istina biti najvažnija. Razvijate se u jednom novom pravcu i, samim tim, otvarate nove događaje. Shvatili ste da neke stvari, dok se ne izgovore, ne mogu ni da se pokrenu. Obratite pažnju na finansije i možete li trošiti više novca nego što ste planirali. Budite ekonomičniji i dobro precizirajte rashode. Važni datumi su 9, 11. i 13. avgust.

LJUBAV: Ovnovi koji su u braku ili vezi imaće veću interakciju s partnerom i biće fokusirani na svakodnevne obaveze, koje iz nekog razloga treba da promene. Takođe, skrenućete pažnju partneru za neko ponašanje koje vam ne prija i koje možda nije adekvatno u nekim momentima. Svesni ste da tako pomažete i deci, partneru, iako vas oni možda ne razumeju najbolje. Moguće je da će vas ignorisati, što nikako nije dobro jer biste vi to shvatili kao omalovažavanje i potcenjivanje i bili biste veoma pogođeni. Slobodni Ovnovi privlače pažnju u poslovnom okruženju. Neke osobe se dive vašoj posvećenosti i preciznosti i ove nedelje bi moglo da dođe do bliskijeg odnosa, više komunikacije i, možda, konkretnijih predloga. Zračite sigurnošću, a opet ste, s druge strane, energični i ekspeditivni. Sve će se dogoditi iznenada, pa bi neko od vas mogao biti pomalo zbunjen.



ZDRAVLJE: Na ovom polju biste mogli imati problema s stomakom, pa povedite računa o ishrani. Moguće je da će vam biti usporen metabolizam. Možete imati problema s kičmom ili kostima.

SAVET + Pažljivije slušajte sagovornika da ne bi bilo nesporazuma.

BIK

Otrežnjenje

POSAO: Bikovima su naglašena suptilna osećanja, koja im daju neko jako unutrašnje osvešćenje ili neko važno iskustvo, koje će uticati na njih da mnoge stvari promene. Neke stvari ili sebe treba da unapredite i poboljšate i otkrijete da svet postaje drugačije mesto. Mnogi ljudi koji su trenutno u vašem životu, nisu tu slučajno, već da biste otklonili nešto iz prošlosti i bi vam pomogli da to prevaziđete. Važno je da prepoznate te momente, kvalitetno ih proživite i ne pokušavate da ih kontrolišete. Vaša poslovna energija će biti podstaknuta s više strana, pa ćete se osećati lakše jer, na neki način, možete da birate šta vam više i odgovara i šta vas ispunjava. Ne samo da ćete moći više da zaradite, već ćete biti u prilici da se nadogradite i osećate stabilnije i sigurnije. Prikazaćete se u dobrom svetlu, neki će proširiti posao, dok će neki dobiti priliku da dodatno zarade. Kvalitet će biti prepoznat, a to je i najvažnije. Oko 9. avgusta nemojte ništa rizikovati niti upadati u neke nejasne situacije, mogli biste biti na gubitku, dok oko 11. treba da povedete računa da ne upadnete u zamku nekih ljudi od autoriteta, koji će možda hteti da vam nametnu nešto što ne želite. Potrudite se da budete mudri i dobro reagujete.

LJUBAV: Bikovi koji su u braku ili vezi biće topliji i nežniji, u mnogim situacijama pažljiviji i emotivniji nego inače, a opet dovoljno racionalni i praktični. Nećete se štedeti, veće ćete želeti sve da podelite, dok će partner možda biti na nekoj distanci i rezervisaniji. Neke Bikove to može povrediti jer će želeti da ih partner prati na svim poljima. Može vam delovati sebično, te ćete se osećati zanemareno, ali potrudite se da vas to ne pogađa toliko jer je to samo faza kroz koju prolazite. Slobodni Bikovi će biti više za neobavezne veze, pa će im se takve prilike i nuditi. Moguće je da se radi o nekim osobama s posla za koje već neko vreme znate da im se dopadate. Imaćete i neke nagle preokrete u nekim odnosima, ali bi i neke osobe iz prošlosti mogle ponovo da se pojave. Osoba koju nosite u srcu i koja vam je srodna je zbog nečega veoma udaljena i nemate fizički kontakt.

ZDRAVLJE: I dalje bi trebalo da povedete računa u saobraćaju. Mogući su depresija, nervoza i problemi s krvnim sudovima. Ovo je period preispitivanja, pa se trudite da budete u skladu sa dušom.

SAVET + Obrazovanje i nadogradnja će vam omogućiti da više napredujete

BLIZANCI

Ne sumnjajte u sebe

POSAO: Blizanci će se ove nedelje truditi da budu odgovorni i savesni, ali će ih neke okolnosti naterati da postanu drugačiji i da se drugačije ponašaju na poslu. Promene će biti očigledne, a osećanje koje ih bude obuzimalo svakim danom će se sve više pojačavati. Shvatićete da neke stvari mogu da se odvijaju i bez konstantne kontrole i da nema potrebe da energiju trošite bespotrebno. Kod mnogih Blizanaca će se menjati organizacija u samom kolektivu, što će veoma lepo prihvatiti. Prijaće im drugačija forma poslovanja, biće opušteniji i steći će neka nova i drugačija iskustva. Finansijska situacija je dosta dobra, ali će mnogi pripadnici ovog znaka uložiti u kuću i porodicu. Neki Blizanci će rešiti da priušte lepo putovanje, a neki će promeniti automobil ili telefon. Oko 10. avgusta obratite pažnju na komunikaciju, budite jasni i konkretni i tražite da takvi budu i vaši sagovornici. Dobro proverite sve što potpisujete da ne biste došli u situaciju da neke stvari morate da radite ponovo. Blizance koji se bave privatnim biznisom očekuje neka vrsta ulaganja, proširenja posla, ali i promene poslovanja. Zapošljavaćete neke nove ljude i trudićete se da podignete poslovanje na viši nivo. Jedan od roditelja mogao bi da bude u fokusu u narednom periodu ili neka dešavanja u vezi sa njim.

LJUBAV: Blizanci koji su u braku ili vezi veoma su emotivni ovih dana i često ih dotiču neke sitnice. Pogađaju ih stvari na koje dosad nisu reagovali, a onda, ako reaguju, to nije adekvatno i može delovati da previše sitničare, pa će se onda zbog toga nervirati, i tako sve ukrug. U nekim situacijama može vam biti neprijatno ili možda partneru. Ovakvo ponašanje nije vam svojstveno, pa ćete okolini delovati čudno. Ako partner bude objektivan i realan, biće mu jasno da prolazite kroz neku fazu i da je neminovno da postoje neke razlike. Trudite se da što manje paničite i dižete tenziju. Slobodni Blizanci i sami ne znaju šta da misle, ali im je kristalno jasno šta osećaju. Međutim, kada stupe u kontakt s osobom s kojom su se definitivno prepoznale, dođe do nerazumevanja i teže komunikacije. Morate da promenite obrazac ponašanja da biste produbili odnos. Osoba na koju mislite nalazi se u vašoj blizini ili je često viđate.

ZDRAVLJE: Možete imati problema s nervozom i stresom. Probajte da se obuzdate i ne preterujete s hranom.

SAVET + Trudite se da budete što opušteniji i da vas ne pogađaju komentari drugih ljudi

RAK

Brzinom misli!

POSAO: Dragi Rakovi, prethodna nedelja je bila prožeta težinom i blokiranim energijama. Aspekti na nebu su bili takvi da se od nas zahtevala nikakva ili minimalna aktivnost. Bezvoljnost i slabost koju smo osećali imala je cilj da uvidimo prioritete, a sve što zaista ne moramo, nismo ni mogli da uradimo. Naravno, svemu tome su doprinele i velike vrućine. Ova nedelja deluje dosta lakše i poletnije. Kao iz stanja kome, sada ulazimo u nešto dinamičniju fazu. U vašem slučaju, aktivirano je polje komunikacije, razmene informacija i kratkih putovanja. Posebno snažno ćete ovo osetiti od četvrtka pa sve do kraja meseca. Postajete umno živahniji, inteligencija vam se izoštrava, a želite da iskoristite ovaj naboj i naučite sve za šta vam se pruža prilika. Ovakav intelekt uči se i iz neformalnih formi, na ulici, od slučajnih prolaznika… Moguće je da ćete upisati i neki kurs da biste savladali neophodne veštine. Socijalni život takođe je vrlo aktivan, pa možete očekivati da ćete sretati veliki broj ljudi, da ćete biti aktivni i na društvenim mrežama, onlajn, da ćete se baviti obnavljanjem sredstava za komunikaciju ili kupovinom automobila i sređivanjem papirologije. Ukoliko je potrebno da napravite reorganizaciju fajlova, sada je pravo vreme za to. Bićete efikasni i brzi. Finansijska situacija ide uzlaznom putanjom, a moguć je i napredak u karijeri. Neki Rakovi će aktivirati odnos s braćom, sestrama i rođacima.

LUBAV: I ljubavne energije izlaze iz letargične faze, pa možete očekivati pomake i na ovom polju. Svi Rakovi će imati priliku da oplemene socijalni život, razmenjuju ideje i češće ulaze u konverzaciju. Rakovima koji su u vezi ili braku će prijati ovaj novi nalet otvorenosti, pa će teme za razgovor početi da se pojavljuju same od sebe. Imaćete prilike i da dobrom komunikacijom iscelite neke stare rane ili nađete zajedničko rešenje nekog problema. Najbolji dan za to jeste sreda. Rakovi koji su trenutno bez partnera sada ulaze u vrlo živahnu fazu, u kojoj će sretati mnoge zanimljive osobe. Pre svega, spremniji ste na otvoren razgovor, pa ćete zbog te osobine drugima biti vrlo privlačni i šarmantni. Osoba koja bi mogla da vas obori s nogu dolazi veoma spontano, vrlo je konkretna i pametna, mada može biti pomalo stidljiva, što će vama biti vrlo simpatično. Imaćete utisak da sa njom možete vekovima da pričate i da uvek imate neke zanimljive teme za razgovor.

ZDRAVLJE: Ove nedelje je važno da budete umereno aktivni i da šetate što više. Slabe tačke bi mogle da budu ruke i zglobovi, pa gledajte da ih ne opterećujete previše.

SAVET + Ne sputavajte radoznalost

LAV

Neke nove vrednosti!

POSAO: Dragi Lavovi, ako u nedelji pred nama slavite rođendan, želimo vam srećnu i berićetnu godinu, a ima mnogo naznaka da će tako i biti. Zvezde su ove nedelje tako postavljene da snažno aktiviraju vaše polje talenata, vrednosti, ali i materijalnih dobara. U zavisnosti od toga kom tipu Lava pripadate, tim temama ćete se i baviti. Ako ste Lav koji želi duhovno da se uzdiže, u ovoj nedelji možete početi da rešavate neka praktična pitanja koja vas koče u razvoju. Postaćete vrlo praktični i postavljaćete zdravorazumske ciljeve. Kod pojedinih Lavova može doći i do promene sistema vrednosti. Možete shvatiti da premalo vrednujete sebe i svoj rad, pa u skladu s tim i povući neke poteze. Većina će pak doći u situaciju da želi daleko veću materijalnu sigurnost u životu. Finansije su prvo na šta ćete se fokusirati, a biće i prilika za to. Pojaviće se novi poslovi koji mogu značajno da vam popune budžet. Takođe, možete napredovati na poslu, izboriti se i za bolje mesto i veću platu. Neki Lavovi će napraviti trijažu i prestati da rade one poslove koji se nikako ne isplate. To novooslobođeno vreme ćete želeti da iskoristite ili na uživanje ili na nešto što će biti dobro plaćeno. U svakom slučaju, ovo je jedna jaka energija koja može da vam donese i materijalnu sigurnost, više uživanja u životu i ispoljavanje svojih talenata, koje ste olako shvatali. Sada imate i snage i samopouzdanja za velike stvari i velike poteze.

LJUBAV: I na ljubavnom planu možete da očekujete neke novitete. Ovo se, pre svega, dešava zato što se vaše potrebe menjaju na dubljem nivou. Imaćete veću potrebu za uživanjem, ali će ona biti oslobođena svih suvišnosti i zaluđivanja. Biće vam potrebna praktična potvrda partnera da vas još uvek voli i to na svakodnevnom nivou. U narednoj nedelji malo je verovatno da ćete postati cepidlaka, ali nakon ovog perioda možda postanete prezahtevni. Parovi koji su razmišljali o unapređenju materijalne situacije mogu doći na ideju o zajedničkom projektu. Lavovi koji su trenutno bez partnera mogu očekivati najviše ljubavnih dogodovština baš u poslovnom okruženju. Osoba koja je opčinjena vama možda je pomalo nesigurna ili stidljiva, ali se trudi da svakoga dana nešto uradi da bi vam pokazala da je tu za vas. Nekada su ovo konkretne stvari, nekada samo lepa reč.

ZDRAVLJE: U narednim danima ćete raditi na zdravlju, bilo da su to sistematski pregledi ili neki potpuno drugačiji način ishrane. Dobro je za oporavak ako je bilo nekih problema.

SAVET + Izoštrite čula i osluškujte telo!

DEVICA

U svitanje!

POSAO: Drage Device, najzad izlazimo iz jednog vrlo čudnog perioda u kom je i vaša najveća aktivnost imala nekih nejasnoća, pa vam se možda sve činilo besmisleno ili teško. Ovo ne važi samo za one Device koje su se duhovno, skoro monaški, posvetile nečemu. Ipak, ova nedelja donosi sasvim drugačiju energiju. Slikovito rečeno, ovo je kao da ste ostali budni čitavu noć i posmatrali rađanje novog dana. Vašu unutrašnju tišinu zameniće cvrkut ptica i vaše misli će postajati sve jasnije i konkretnije. Vaša ličnost sada se budi i postajete spremni da delujete. Vaš lični rast će se osetiti putem vibracija koje emitujete ka spolja, pa će se i okolina promeniti. Ovo je vreme kada vam popularnost raste, kada vam se otvoreno dive, kada su svi spremni da vas pohvale i ponude saradnju. Naročito od srede biste mogli da uđete u fazu u kojoj je sve moguće. Nekada određeni događaj aktivira ovu vašu promenu, a nekada vi svojom energijom aktivirate dešavanja. Ovo je uposlena nedelja, pa ćete biti vrlo organizovani i efikasni. Zato je sada dobro uraditi sve ono što je delovalo da je preteško ili prekomplikovano. U svakom slučaju, sve do polovine septembra ćete biti veoma vredni i aktivni. Uradićete za mesec dana više nego za proteklih pola godine. Ogromna energija koju osećate mora biti dobro kanalisana i uspeh neće izostati. Bićete nagrađeni i materijalno i duhovno.

LJUBAV: Iako sasvim nenamerno, već ste ostavili snažan utisak na ljude koji su imali priliku da vas posmatraju dok nešto stvarate i radite. Zato će naredna nedelja doneti još više interesovanja za vas. Osim komplimenata koji su javno izrečeni, sada imate moć da inspirišete okolinu. Sada je pravo vreme da promenite frizuru, imidž, da obnovite garderobu. Device koje su slobodne postaće transparentnije i privlačnije suprotnom polu, a najbolji dan za upoznavanje ili susret jeste sreda. Toga dana su otvoreni portali za emocije ogromnog intenziteta, pa ako vam se dogodi nešto što bi moglo da preraste u ljubav, onda ta ljubav ima gotovo sudbonosni potencijal. Device koje su u vezi ili braku, pre svega, biće požrtvovane u odnosima, a partner će ovo umeti da ceni. Sreda je dan kada bi mladi parovi mogli da požele decu, a oni koji ih već imaju bi mogli da rasplamsaju nove strasti.

ZDRAVLJE: Sada je vreme da se posvetite nezi tela. Važno je ne preterivati sa aktivnostima, već praviti pauze i dobro se organizovati. Dobro je vreme za estetsku hirurgiju ili slične zahvate.

SAVET + Osmehom u svako novo jutro!

VAGA

Iznenadna rešenja

POSAO: Vagama se dešavaju neke neobične stvari na poslovnom planu i nisu baš zadovoljne zbog toga. Ponekad vam se čini da se sve urotilo protiv vas, mada uvek uspete da nađete neko rešenje. Ovo je period kada ne treba da izlazite u prvi plan i reagujete, već da posmatrate stvari sa strane. Mnoge stvari su se dovele u red, imate odličnu saradnju s kolegama i mnogo toga je postavljeno na svoje mesto. Okolnosti i situacije koje vam se dešavaju teraju vas da nešto radite tajno i da ne zna veći broj ljudi. Moguće je da se radi o nekim stvarima koje radite prvi put. Ništa nije uzalud, pa ni ovo što vam se sada dešava, pa ćete iz ovih iskustava izvući sjajne zaključke i pronaći neke nove ideje. Važno je da se ne predajete i ne idete linijom manjeg otpora. Finansijska situacija je povoljna, ali će i troškovi biti prilično veliki. Mogući su i neki iznenadni na koje niste računali. Budite zadovoljni što pored sebe imate osobu koja vas ceni i poštuje i što uvek može da vam bude podrška i oslonac. Ponekad ona bolje vidi koliko ste doprineli radom i zalaganjem nego vi sami. Postoje još neke osobe koje su u vašem okruženju koje žele da vam pomognu, a koje odbijate na neki način. U svakom slučaju, očekujte od ove nedelje rešenje mnogih stvari i stabilizaciju na poslovnom i privatnom planu. Imate mnogo potencijala i do kraja godine potrudite se da proširite vidike i znanje.

LJUBAV: Vage koje su braku ili vezi će i ove nedelje biti povučenije i same sebi najbolje društvo. Partner ili porodica bi zbog toga mogli da vam zamere, što ne bi bilo u redu jer imate pravo da sredite misli sami sa sobom. Bilo kakav komentar, ako nije konstruktivan, mogao bi da vas vidno uznemiri. Očekujete od bližnjih da imaju razumevanja za vaše osamljivanje. Ako ga ne budu imali, moguće je da će se neki distancirati od vas. U svakom slučaju, ovo nije dobar trenutak ni za komunikaciju ni za rešavanje odnosa jer bi se, u svakom slučaju, završilo neprijatno. Slobodne Vage i ne vide da im se neko približio i da ih već neko vreme posmatra. Isto tako i vi već neko vreme posmatrate nekoga i osećate se neprijatno kada ste u blizini te osobe. Nije isključeno da se radi o nekoj tajnoj ljubavi koja se nalazi u poslovnom okruženju i s kojom funkcionišete po principu “ne, nemoj mi prići”.

ZDRAVLJE: Na zdravstvenom planu biste mogli da imate problema s nervozom, stresom ili stomakom. Moguća je povreda stopala ili prstiju na nogama.

SAVET + Nemojte da se plašite nepoznatog. To nam daje snažna i jaka iskustva

ŠKORPIJA

Pomerate granice i otkrivate istinu

POSAO: Škorpije su ušle u jednu novu etapu na mnogim poljima. Napravili ste neke rezultate i sada vam se otvaraju drugačije poslovne okolnosti u kojima ćete moći mnogo bolje da se iskažete. Otkrićete neke nove talente i mogućnosti koje će vam biti, i te kako, korisne. I ne samo za vas nego i za ljude kojima ste okruženi. Ono što je veoma važno u ovom periodu jeste da se razvijate i na duhovnom planu, a mnoge Škorpije su već uveliko u tom procesu. Moguća je saradnja s jednim od prijatelja ili čak s partnerom. A moguće je da se radi o kolegi prema kojem gajite nešto više od prijateljstva. Sve u svemu, poslovnih ideja i mogućnosti vam nikako neće manjkati. Škorpije koje se bave privatnim biznisom očekuje poseban vid napretka i razvoja. Moguće je da ćete započeti nešto novo ili početi da poslujete na drugačiji način. Značiće vam ako drugi to primete i, pre svega, poštuju vaš talenat i zalaganje. Neke Škorpije će naredne nedelje vreme provesti na odmoru i tako napuniti baterije za sve ono što ih očekuje do kraja godine, dok će oni koji ostaju na poslu već sada napraviti važne pripreme za naredni period. Mogući su dogovori s nekim važnim ljudima koji su na položaju ili ćete preko njih ostvariti nešto što sami niste mogli. Nemojte samo raditi ništa protiv zakona ili što bi moglo da vas dovede u neprijatnu situaciju. Otkrivate važne informacije o drugima, ali i o sebi. Važni datumi su 9. i 14. avgust.

LJUBAV: Škorpije koje su u vezi ili braku ovih dana verovatno rešavaju mnogo važne stvari na partnerskom planu. Prolazite kroz neke procese i shvatate da je došao trenutak da se mnoge stvari raščiste. Stvari se menjaju, vi se menjate i svesni ste da mnogo toga treba da se menja. Davanje nije podjednako, pa ćete morati jedno drugim mnogo toga da kažete. Škorpije koje su u stabilnoj vezi izaći će iz ovog perioda mnogo jače, dok će oni koji su u lošem odnosu verovatno morati da krenu nekim drugim putem. Važno je da radite onako kako se osećate i budete iskreni. Slobodne Škorpije se nalaze u mnogo opuštenoj situaciji. Otvaraju vam se neka nova stanja i momenti i to s nekim ko vam je prijatelj, a moguće i na neki način saradnik ili kolega. Konkretnija dešavanja očekujte sredinom septembra.

ZDRAVLJE: Možete imati problem s donjim delom stomaka ili varenjem, pa ne bi bilo loše da uzimate laganiju hranu. Moguć je bol u leđima.

SAVET + Prihvatite tuđe mišljenje, ali ništa ne obećavajte

STRELAC

Dobre prilike

POSAO: Kada je poslovni plan u pitanju, Strelčevi će imati veoma povoljne okolnosti da naprave neke važne poteze i tako pokrenu neke nove stvari na ovom polju. Može se raditi o nekim potpuno neočekivanim i iznenadnim situacijama u kojima ćete se dobro snaći. Bićete veoma odgovorni, organizovani i predani poslu, a opet će vam sve ići glatko i od ruke. Više zalaganja i sati provedenih radeći vam neće teško pasti, već ćete se osećati veoma korisno. Vaš trud će se i te kako isplatiti, pa će vam i materijalna satisfakcija dati vetar u leđa. Poslovna dešavanja idu uzlaznom putanjom, a vašim idejama ili projektima će se priključiti i drugi ljudi koji su veoma bitni. Radi se i o nekim mladim ljudima, ali i osobama koje su na veoma važnim pozicijama kada je vaša delatnost u pitanju. Ovo je veoma podsticajan period i bilo bi dobro da iskoristite mogućnosti koje vam kosmos nudi. Moguće je i da ćete u ovom periodu promeniti neke navike ili uneti neke novine u svakodnevni život. Promenićete sistem vrednosti i neke prioritete i shvatićete da morate da se menjate da biste se bolje adaptirali. Bićete u prilici ovih dana da nekoga kritikujete, ali proverite da li ste sagledali situaciju kako treba, nemojte potcenjivati druge i imajte više razumevanja. Ovaj period nije svima toliko jasan i lak i neki ljudi prolaze kroz teške procese. Nemojte sve shvatati zdravo za gotovo niti podrazumevati jer bi okolnosti mogle da vas iznenade.

LJUBAV: Ljubavni život zauzetim Strelčevima mogao bi da izgleda kao dve snažne i jake udružene osobe koje zrelo donose odluke i razvijaju se kao individue, a i kao partneri. Ako ste na istim talasnim dužinama, ovo će biti sjajan ples udvoje, ali ako se jedno od vas dvoje više razvija, onaj drugi bi mogao da bude bezrazložno sumnjičav, pun nepoverenja i da često ima cinične komentare. Osetiće se manjak podrške i veliki jaz i nepoverenje, što će dovesti do udaljavanja. S druge strane, slobodni Strelčevi su u mnogo boljoj situaciji. Prepoznali ste se s osobom koja najverovatnije dolazi iz poslovnog okruženja ili s nekim koga viđate često. Međutim, često ste u nekom grču ili pod kontrolom kada su ispoljavanje emocija i nežnosti u pitanju. Jedno od vas će biti otvoreno, dok će druga osoba biti stidljivija i opreznija kada su osećanja u pitanju. Imate predispozicije da ostvarite dobru vezu i šteta bi bila da to ne ostvarite. Oslobodite se intelekta i ega koji vas guše i sputavaju.

ZDRAVLJE: Na ovom polju biste mogli da imate problema s uklještenjem ili ukočenošću. Imate višak energije, iskoristite to pametno i nemojte da se preforsirate!

SAVET + Trudite se da ispoštujete sve što obećate

JARAC

Ekspanzija

POSAO: Dragi Jarčevi, iza nas je težak period, a ispred nas neočekivani obrt. Taman kad ste pomislili da od nečega odustanete, nešto će se dogoditi što će bitno promeniti vaš pravac. Pre svega, ovo je nedelja koja treba da pokrene vaš optimistički duh. Ovo bi trebalo da se odnosi na sve životne sfere, a ne samo na poslovne okolnosti. Vi ste ti koji sada stvari možete da sagledate iz drugog ugla, pa u skladu s tim donesete neke bolje izbore. Velika količina optimizma bi mogla da bude vaša bonus karta, vaša ulaznica u bolji svet. Ponekad se na ove aspekte pojavi pojedinac ili firma iz inostranstva koja može da vam ponudi baš ono što vama treba. Nekada i sami možete otići na putovanje i tamo shvatiti velike životne istine ili upoznati ljude koji vam mogu postati važni poslovni partneri. Ovo je klasična slika teze da se učitelj pojavljuje tek kada je učenik spreman, a vi ste spremni. Takođe, ovo je dobro vreme i za ličnu edukaciju, pa će Jarčevi koji su u fazi školovanja postizati dobre rezultate. Učenje sada ide veoma lako i skoro bez napora. Znanje se samo lepi za vas, pa je idealno vreme da se posvetite učenju. Polje novca se ponovo konsoliduje, pa ćete do kraja godine imati vremena da sredite svoje finansije. Sreda je posebno važan dan kada su nove prilike u pitanju, a možete lako naći i investitora za neke svoje poslovne projekte.

LJUBAV: Do ove nedelje ste bili u jakom naboju emocija, s kojima se vi inače ne snalazite baš najsjajnije. Moguće je i da ste iz prevelike želje radili potpuno pogrešne stvari i time samo destabilizovali odnos. Ova nedelja pak nudi sasvim drugačije stanje svesti i postajete malo racionalniji, ali ne i hladni. Naprotiv, imate ideju kako da veza postane nešto sasvim novo i drugačije. Pažnju ćete dobijati, ali i davati na svakodnevnom nivou i više nema mesta posesivnosti ili dramama. Ako je ikako moguće, povedite partnera na neko putovanje. Prijaće vam izmeštanje iz rutine svakodnevice. Jarčevi koji su trenutno slobodni bi mogli da upoznaju osobu svog života na nekom zanimljivom putovanju ili u aktivnosti koja podrazumeva neku razmenu znanja i ideja. Najbolji dan za ljubav je sreda, a najbolje mesto je inostranstvo ili priroda.

ZDRAVLJE: Imate dovoljno energije, ali se ipak savetuje umerenost u svemu. Pokušajte da počnete da praktikujete neku duhovnu disciplinu ili da promenite način ishrane. Slabe tačke su glava ili vrat.

SAVET + Sada će vas najviše regenerisati aktivan odmor

VODOLIJA

Pročišćenje

POSAO: Drage Vodolije, nedelja za nama je bila teška i zahtevna, a ljudi bezvoljni i tromi. Pa ipak, i pored svih ometača, moguće je da ste došli do nekih važnih spoznaja. Nekim Vodolijama ovo nije teško palo, već su to shvatile kao izazov. Druge Vodolije su pak mogle da osete razočaranost u neke odnose ili su pregovori bili previše mučni, a Vodolije bez prave ideje kako da pomire sve strane i naprave prave poteze. Zato će naredna nedelja biti u neku ruku prirodan nastavak prethodne iako se stvari neće odvijati tako teško i sporo. Pre svega, vi ste prepoznali da je došlo vreme da se pročistite iznutra, sami sa sobom, da biste oslobodili nove energije za razvoj. Zato će vas zanimati teme koje se bave tajnama uma i duše poput psihologije ili nekih ezoteričnih učenja. U praktičnom smislu, ove nedelje možete očekivati pomake po pitanju investicija, tuđeg novca ili rešavanje pitanja kredita. Postoji i mogućnost da se pokrene pitanje nekog nasledstva ili zaostavštine. Ukoliko se bavite obnavljanjem starog seoskog imanja ili rešavate pitanje nekretnina, sada je dobro vreme da nabavite novac koji ćete iskoristiti u te svrhe. Sreda i četvrtak su posebno važni dani, bilo da ste se posvetili duhovnom razvoju, bilo da se bavite veoma praktičnim stvarima. Od ove nedelje možete da osetite i vraćanje starog elana, pa se otvaraju i mogućnosti da završite neki posao koji ste pomalo odlagali.

LJUBAV: Što se ljubavnih energija tiče, vi sada imate mnogo jače emocije nego što ste navikli. Ovo će nekim Vodolijama izuzetno prijati ako imaju razvijenu emotivnu inteligenciju. U tom slučaju, pokušaćete da shvatite dublju suštinu vašeg odnosa. Želećete da istražujete i da eksperimentišete i u krevetu. Neki parovi bi mogli da probaju i tantrički seks ili tome slično. Zbog jake kuće seksa i rađanja, mogući su i porođaji ili začeća. Dobro je vreme i za prikupljanje novca za rešavanje pitanja nekretnina ili će vas partner iznenaditi nekim dobitkom. One Vodolije koje nisu naučile da se nose s jakim emocijama, a odnos pomalo škripi, mogu postati posesivne, pa čak napraviti i ljubomorne scene. Slobodne Vodolije sada počinju da zrače neodoljivim misticizmom, a takve će vas osobe i privlačiti. Osoba koja vam se posebno dopada je vrlo mudra i tajnovita. Najbolji dan za ljubav je sreda.

ZDRAVLJE: U nedelji pred nama bi bilo idealno posvetiti se regeneraciji. Obezbedite sebi dovoljno vremena za odmor i razmislite o nekim duhovnim praksama. Dobro je vreme za manje hirurške intervencije. Genitalije su osetljive.

SAVET + Pokušajte da dublje osećate stvari, imate jaku intuiciju

RIBE

Vidljivi rezultati!

POSAO: Drage Ribe, možda je protekla nedelja prošla u ispunjavanju nekih dužnosti, ali vi ste videli višu svrhu u tome. Neki od vas su se i ozbiljnije posvetili svom zdravlju i negovanju vama dragih ljudi. Ova nedelja pak donosi dosta lakše energije i konkretne rezultate. U onoj oblasti kojoj ste se najviše posvetili uspeh će prvo stići. Imaćete prilike da budete javno pohvaljeni za svoj trud. Mnoge Ribe će biti u prilici i da osvoje neka zvanična priznanja. Socijalni život je odličan, pa ćete biti u prilici da se susrećete sa većim brojem ljudi, bilo privatno, bilo u vezi s nekim poslovnim angažmanom. Od srede možete da očekujete i neke lepe vesti ili srećne okolnosti. Osetićete da je vreme da budete mnogo otvoreniji, ali način na koji se budete obraćali drugima će biti mudar i pomalo diplomatski. Shvatićete da sve može da se kaže na više načina, a izabraćete onaj koji nikoga neće povrediti, a biće najefikasniji. Ukoliko se bavite javnim poslom, velika je verovatnoća da ćete neki posao odraditi toliko dobro da će vam popularnost odjednom skočiti. Čak i da se ne bavite poslovima koji podrazumevaju jaku komunikaciju, sada možete predstaviti neki svoj projekat i veoma dobro proći. Takođe, ovo je povoljna faza kada možete rešiti dosta papiroloških i pravnih pitanja. Prijatelji bi mogli da imaju važnu ulogu, pa nije loše sada saslušati šta imaju da vam kažu. U nekoj njihovoj rečenici možete prepoznati ideju koju vrlo efikasno možete sprovesti u delo.

LJUBAV: Iako ste većinu svog vremena posvećivali obavljanju svakodnevnih dužnosti i obaveza, ipak su se neke stvari na ljubavnom planu počele razvijati. Nedelja u koju smo zakoračili će najviše prijati Ribama koje su slobodne jer postoje indicije da vam je neko s posla zapao za oko. Kako vaša popularnost bude rasla, dobijaćete i više komplimenata, što će ovu osobu inspirisati da preduzme i neke konkretne korake. Čak i da nemate nikoga u planu, vaš društveni život je sada bogat i doći ćete u situaciju da sretnete nekog vrlo zanimljivog, ali i kompatibilnog. Sreda je po ovom pitanju najbolji dan, pa se tada može dogoditi i ljubav na prvi pogled ili dubinsko prepoznavanje s nekim. Ribe koje su zadovoljne u vezi bi mogle da počnu da planiraju zajednički život ili da zakazuju venčanja, dok će se Ribe koje su u braku posvetiti boljoj komunikaciji s partnerom.

ZDRAVLJE: Odlično je vreme da uradite nešto zdravo i korisno za telo. Ako ste imali problema, sada ćete ući u fazu oporavka. Ukoliko vam je bio potreban neki stručnjak do koga niste mogli da dođete, ovo su dani kada možete stupiti u kontakt.

SAVET + Veoma ste cenjeni. Uživajte malo više u ovoj popularnosti, prenosi republika.

